Comment Margot Robbie est-elle devenue célèbre ? Un aperçu de la carrière et de la vie personnelle de la star de “Suicide Squad”

Margot Robbie a vraiment commencé à devenir célèbre après avoir joué Naomi Lapaglia dans “Le Loup de Wall Street” en 2013 aux côtés de Leonardo DiCaprio.

Avant ce rôle majeur, elle a joué dans d’autres choses comme le feuilleton australien “Neighbours” où elle a joué Donna Freedman et la série ABC “Pan Am”, qui n’a duré qu’une saison. Son premier rôle au cinéma était dans le film “About Time” de 2013.

D’autres films dans lesquels Robbie a joué des rôles sont “Focus”, “Z for Zachariah”, “The Legend of Tarzan”, “Whisky, Tango Foxtrot”, “Terminal”, “Slaughterhouse Rulez”, “Mary Queen of Scots”, “Once Il était une fois… à Hollywood” et “Bombshell”.

Certains des plus grands rôles de Robbie au cinéma jouaient Harley Quinn dans deux films “Suicide Squad” et aussi dans son propre long métrage “Birds of Prey”. Un autre de ses grands rôles était de jouer le patineur sur glace olympique Tony Harding dans le film de 2017 “I, Tonya”. Robbie joue également dans le film d’action “Barbie” avec Ryan Gosling.

Margot Robbie est-elle mariée ?

Robbie est marié au réalisateur Tom Ackerley. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils travaillaient ensemble sur le film “Suite française” de la Seconde Guerre mondiale en 2013. Selon la rumeur, ils se seraient fiancés en 2016.

Le couple s’est officiellement marié en Australie près de l’endroit où l’actrice a grandi. Le couple marié a travaillé ensemble dans de nombreux films, dont “Moi, Tonya”, “Terminal” et le prochain film d’action en direct “Barbie” et ont leur propre société de production qu’ils ont créée en 2014, appelée LuckyChap Entertainment.

Margot Robbie a-t-elle remporté un Oscar ?

Robbie a été nominée pour deux Oscars, mais elle n’en a remporté aucun à ce jour. Le premier Oscar pour lequel elle a été nominée était la meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal pour “Moi, Tonya” en 2018.

Elle a ensuite été nominée pour un deuxième Oscar en 2020 pour la meilleure performance d’une actrice dans un second rôle pour “Bombshell” en 2020.

Quand Margot Robbie a-t-elle commencé à jouer Harley Quinn ?

Robbie a dépeint Harley Quinn dans trois films différents sortis en cinq ans.

La première fois qu’elle est apparue en tant que Harley Quinn, c’était dans le film “Suicide Squad” de 2016. Elle a repris son rôle en 2020 avec son propre long métrage “Birds of Prey”. Le dernier film avec Robbie est sorti en 2021 avec “The Suicide Squad” de James Gunn.

Dans une interview avec Fox News, Robbie a parlé de jouer à Harley Quinn et comment elle a l’impression d’avoir « culminé » dans le show business.

“J’ai l’impression d’avoir atteint un sommet et peut-être que tout est en descente à partir d’ici”, a-t-elle déclaré. “Peut-être que je suis au sommet et que ça ne peut pas aller mieux. J’espère que ce n’est pas le cas parce que j’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à donner et il y a encore beaucoup de réalisateurs avec qui je veux travailler. Et, vous sais, je vais juste continuer à grimper aussi longtemps que je le pourrai.”