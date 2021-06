La recherche d’emploi a toujours été une tâche intimidante. Mettre à jour votre CV à la perfection, aligner les candidatures et préparer les entretiens si vous avez de la chance, il y a beaucoup de choses que nous devons suivre en plus de nous soucier de trouver un emploi. Srikant, cependant, semble être l’un des rares chanceux pour qui, obtenir des entretiens d’embauche avec les meilleurs PDG du pays est comme une promenade dans le parc.

Nous ne parlons pas d’un homme ordinaire nommé Srikant, mais de Srikant de « The Family Man » d’Amazon Prime Video, qui a décidé lors de la dernière saison de la série à succès qu’il était temps de quitter TASC et d’entrer dans le monde de l’entreprise. Une fois qu’Amazon Prime Video a publié un tweet demandant aux gens d’aider Srikant dans sa recherche d’emploi, les fans de l’émission se sont mis à l’action et ont même permis à l’ancien membre de TASC d’obtenir des interviews avec les chefs de certaines des meilleures startups en Inde.

Dans une série de vidéos promotionnelles qui ont conduit à la sortie de la saison 2 de « The Family Man » publiée aujourd’hui, Amazon Prime Video a montré le protagoniste de l’émission Srikant, interprété par Manoj Bajpayee, assistant à des entretiens avec des dirigeants de quelques-unes des startups indiennes les plus prospères. .

Dans son entretien avec Ankur Warikoo, co-fondateur de NearBuy, Srikant a appris que les RH procéderaient à une vérification des antécédents de son emploi précédent, qui, comme nous le savons depuis la saison précédente, ne se déroulerait pas bien.

Dans l’interview avec le vice-président de Xiaomi Manu Kumar Jain, Srikant a été invité à soumettre une étude de cas de son travail, tandis que l’interview avec le PDG de Dunzo, Kabeer Biswas, s’est soldée par une confusion quant à savoir s’il travaillera à Lonavla ou à Lokhandwala.

Srikant a également assisté à une interview avec le PDG d’OYO, Ritesh Aggarwal, où ils ont discuté de leur apparence et de leur yoga.

