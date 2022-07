Comment Manipur a célébré l’or CWG de Mirabai Chanu

Alors que l’haltérophile Mirabai Chanu a décroché samedi la première médaille d’or de l’Inde aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, des célébrations ont eu lieu dans son État natal, le Manipur, et ailleurs.

Mirabai a remporté la médaille d’or chez les femmes de 49 kg. Elle a soulevé un total de 201 kg tout en établissant un nouveau record CWG. Plus tard dans la journée, Bidyarani Devi a donné à Manipur une autre raison de célébrer en remportant une médaille d’argent dans l’épreuve féminine des 55 kg.

Dans une conversation exclusive avec CNN News18, le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a félicité Mirabai et Bidyarani et a remercié le Premier ministre Narendra Modi pour Khelo India qui a aidé à dénicher des talents sportifs de l’État.

“Un petit État avec seulement 20 lakh d’habitants a donné deux médailles au pays. Je les félicite tous les deux, je remercie le PM Modi également parce que les athlètes de l’État indien de Khelo reçoivent beaucoup de soutien. Je suis fier, nous encourageons nos athlètes en leur fournissant les meilleures installations et récompenses », a déclaré Biren.

Pendant ce temps, la famille et les voisins de l’haltérophile Mirabai ont fait irruption dans les célébrations dans sa ville natale Nongpok Kakching à Manipur.

S’adressant aux médias, son cousin Binoy a déclaré: «Nous sommes très heureux. Nous regardions tous son match ensemble. Elle a remporté l’or. Elle est très forte et travaille dur. Nous avons toujours su qu’elle gagnerait.

Rohit Konsam, originaire de Manipur, a déclaré à CNN News 18 : « Le nord-est a vu de nombreux talents sportifs. Que ce soit Manipur, Assam, Tripura, Arunachal ou Meghalaya. Et Manipur l’a presque mené à chaque fois. Le jeu du Commonwealth vient de commencer et notre Chanu a apporté la première médaille d’or à l’Inde. Ce moment nous a donné la chair de poule. Nous regardions tous son match ensemble à la télé. C’est bien de la voir gagner facilement et proprement. Nous sommes très fiers d’elle.

Les athlètes de Guwahati se réjouissaient de sa victoire en tant que victoire pour le nord-est de l’Inde au CWG 2022.

Des légendaires Mary Kom, Lovlina Borogohain et Shiva Thapa en boxe à Hima Das en athlétisme, puis capitaine de l’équipe indienne de football féminin Bala, Northeast s’est toujours sentie plus unie et plus forte grâce au sport.

S’adressant à CNN NEWS 18, Subham Deka, une jeune athlète de Guwahati, a déclaré : « C’est une victoire pour l’Inde et nous sommes fiers qu’elle soit originaire du Nord-Est. Elle prend le nom de son village, de son état, de sa région, de son pays dans des lieux. Je suis boxeuse et sa victoire m’a donné une grande confiance et beaucoup de fierté qu’une athlète du nord-est de l’Inde soit la première à apporter à l’Inde la première médaille d’or du CWG 2022. Dans le cadre des célébrations, nous avons décidé de pratiquer un extra heure aujourd’hui. C’est ainsi que nous célébrons la victoire d’un athlète.

Plus tôt samedi, Sanket Sargar a ouvert le décompte des médailles pour l’Inde, remportant la médaille d’argent dans l’épreuve masculine de 55 kg. L’haltérophile Gururaja Poojary a obtenu la deuxième médaille de l’Inde – une médaille de bronze dans la catégorie des 61 kg masculins.

