Il a été démontré que les protéines végétales comme les noix réduisent le risque de cancer et de maladies cardiaques chez les femmes. (Getty Images)

Les protéines végétales ont été qualifiées de « héros méconnus » dans le monde de la nutrition – et il existe désormais des raisons scientifiques encore plus nombreuses pour étayer cette affirmation.

Une nouvelle étude à grande échelle a révélé que les femmes qui consomment de plus grandes quantités de protéines végétales peuvent réduire considérablement leur risque de cancer et de maladie cardiaque plus tard dans la vie.

En examinant les données de 48 000 femmes entre 1984 et 2016, les chercheurs ont également découvert que celles qui consommaient plus de protéines végétales avaient près de 50 % plus de chances de vieillir en meilleure santé.

En fait, outre une diminution notable des maladies cardiaques et du cancer, l’équipe de recherche a également constaté une diminution de la prévalence du diabète et un déclin de la santé cognitive et mentale chez les femmes qui consommaient beaucoup de protéines végétales.

“La consommation de protéines à la quarantaine est liée à la promotion d’une bonne santé chez les personnes âgées”, a déclaré le Dr Andres Ardisson Korat de l’Université Tufts de Boston.

“Nous avons également constaté que la source de protéines est importante. Obtenir la majorité de vos protéines à partir de sources végétales à la quarantaine, ainsi qu’une petite quantité de protéines animales, semble être propice à une bonne santé et à une bonne survie jusqu’à un âge avancé.”

Les femmes incluses dans l’étude étaient âgées de 38 à 59 ans et étaient en bonne santé au début de l’étude. Il a été constaté que celles qui consommaient plus de protéines animales, comme le bœuf, le poulet, le lait, le poisson et le fromage, représentaient 6 % des femmes. moins susceptibles de rester en bonne santé en vieillissant.

Qu’est-ce que la protéine végétale ?

En bref : les protéines végétales sont des protéines dérivées de sources végétales telles que les légumineuses et les noix, par opposition aux sources de protéines animales comme la viande et les produits laitiers.

“Ce qui les différencie, ce n’est pas seulement leur origine, mais aussi leur composition”, explique la diététicienne. Rimas Geigadit.

“Les protéines végétales ont souvent un profil d’acides aminés essentiels plus faible que les protéines animales, mais elles compensent cela par leur riche gamme d’autres nutriments. Elles regorgent de fibres, d’antioxydants, de phytonutriments et ont souvent des niveaux plus faibles de graisses saturées. et le cholestérol. Cela en fait un choix holistique pour ceux qui recherchent une alimentation équilibrée.

Les protéines végétales se trouvent en grande partie dans les légumineuses, les noix et les grains entiers. (Getty Images)

Meilleures sources de protéines végétales

Selon le service de livraison de repas Chef vertcertaines des meilleures sources de protéines végétales comprennent :

Graines de citrouille: 24,4 g de protéines pour 100 g

Haricots Edamame : 11g de protéines pour 100g

Riz noir : 9g de protéines pour 100g

Haricots noirs: 8,8 g de protéines pour 100 g

Lentilles: 8,1 g de protéines pour 100 g

Haricots beurre: 8g par protéine 100g

Pois chiches: 7,7 g de protéines pour 100 g

Geiga dit que les légumineuses devraient être votre première escale lorsque vous étudiez les protéines végétales, car les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs regorgent tous de protéines.

“Le quinoa et l’amarante sont uniques dans le monde des céréales en raison de leur profil protéique complet. Les noix comme les amandes et les graines comme le chia sont également des sources fantastiques”, ajoute-t-il.

“Pour incorporer davantage de protéines végétales, je recommande souvent à mes clients de commencer par des échanges simples : un curry de lentilles à la place de la viande, ou une salade de quinoa en accompagnement. L’incorporation progressive de ces aliments peut conduire à une augmentation significative de l’apport en protéines végétales sans surcharger votre apport en protéines végétales. palais ou routine.

Impact des protéines végétales sur la santé intestinale

Geiga affirme que les protéines végétales sont une « aubaine » pour la santé intestinale, car les fibres contenues dans ces protéines sont cruciales pour promouvoir un biome intestinal sain.

“Les fibres agissent comme un prébiotique, favorisant la croissance de bactéries bénéfiques dans l’intestin”, explique-t-il. “Cela, à son tour, peut améliorer la digestion, renforcer la fonction immunitaire et même améliorer l’humeur et la santé mentale. La consommation régulière de protéines végétales peut conduire à une flore intestinale plus équilibrée, réduisant ainsi des problèmes tels que les ballonnements, la constipation et l’inflammation.”

Protéines végétales vs protéines animales

Comme pour toute habitude alimentaire, la meilleure approche pour consommer des protéines végétales et animales est l’équilibre et la modération. Si vous êtes omnivore, vous pouvez tout à fait continuer à manger des protéines d’origine animale, mais peut-être inclure un peu plus de protéines végétales dans votre alimentation hebdomadaire.

“Le débat entre les protéines végétales et animales tourne autour de leurs profils nutritionnels et de leurs impacts sur la santé”, explique Geiga. « Les protéines végétales, bien que légèrement plus faibles en certains acides aminés essentiels, offrent un spectre plus large de bienfaits pour la santé en raison de leur teneur en fibres, en vitamines et en minéraux. Elles sont liées à des risques plus faibles de maladies cardiaques, d’obésité et de certains cancers.

“Les protéines animales fournissent une source plus concentrée d’acides aminés et sont essentielles à la construction et à la réparation musculaire. Cependant, elles peuvent également contenir des niveaux plus élevés de graisses saturées et de cholestérol. Mon approche est l’équilibre : incorporer les deux mais en me tournant vers les protéines végétales pour leur apport supplémentaire. bienfaits pour la santé et durabilité environnementale.

Les femmes qui consomment davantage de protéines végétales sont plus susceptibles d’être en meilleure santé à un âge avancé. (Getty Images)

Les protéines végétales affecteront « profondément » la santé

Geiga affirme qu’augmenter votre apport en protéines végétales « affectera profondément » votre santé globale.

“Les protéines végétales peuvent contribuer à la gestion du poids, réduire le risque de maladies chroniques et favoriser la santé cardiaque. Elles ont également une empreinte environnementale plus faible, ce qui en fait un choix plus durable”, explique-t-il.

« Pour les clients qui cherchent à apporter un changement significatif à leur santé, je recommande souvent de commencer par augmenter leur apport en protéines végétales – c’est un changement qui a un impact non seulement sur leur santé personnelle mais aussi sur la santé de la planète. Les protéines végétales sont plus qu’une simple alternative aux protéines animales ; elles sont une porte d’entrée vers une alimentation plus diversifiée, plus saine et plus durable. Comprendre leurs avantages et apprendre à les incorporer dans votre alimentation peut avoir des impacts durables sur votre santé et l’environnement. “

Rapports supplémentaires par SWNS.

