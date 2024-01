Comment manger plus de noix et de graines avec le régime méditerranéen

Au petit-déjeuner, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin à ton smoothieou étalez du beurre d’amande sur un muffin anglais à grains entiers. Avec un peu de planification, Geneviève Ko avoine du jour au lendemain sont un véhicule parfait pour toutes les noix ou graines que votre cœur désire.

Pour le déjeuner, je ne suis pas au-dessus d’un sandwich au beurre de cacahuète et à la banane sur du pain de grains entiers accompagné de bâtonnets de carottes et de céleri. Mais si j’ai quelques minutes, je ferai celui de Sue Li. salade de concombre aux cacahuètes grillées et au chili. La « sauce veloutée aux arachides » et la garniture croquante aux arachides complètent les concombres « vifs » utilisés dans cette recette. Ou j’essaierai celui de Melissa Clark salade d’asperges citronnées avec fromage râpé et noix.

Pour le dîner, une pincée de noix ou de graines rendra n’importe quel légume cuit plus intéressant, comme dans le livre de Martha Rose Shulman. Bette à carde aux groseilles et pignons de pin ou chez Colu Henry chou-fleur rôti avec feta, amandes et olives.

Pour un plat principal, ne cherchez pas plus loin que celui de Jocelyn Ramirez taupe verte, une « sauce terreuse » qui mélange de généreuses quantités de graines de sésame, de pepitas (graines de citrouille) et d’amandes avec des piments poêlés et des tomatilles fraîches, de la laitue romaine et des herbes. Servir avec des champignons sautés et une protéine de votre choix, comme steaks de tofu ou saumon.

Pour un dessert léger (ou le petit-déjeuner de demain), essayez ceci Chia Seed Pudding garni d’amandes. C’est une friandise riche en nutriments avec « une texture semblable à celle du tapioca et une saveur doucement sucrée ».