Comment manger et se nourrir quand tout est écrasant

Lorsque les temps sont durs – comme ils l’ont été avec une fréquence alarmante ces derniers temps pour de nombreux Américains – la première chose à faire peut être le désir de se nourrir. Après deux ans de pandémie, des menaces accrues de violence armée, des attaques contre le droit fondamental de contrôler notre propre corps et la marche incessante de l’injustice pour quiconque n’est pas hétéro ou blanc, il peut sembler inconcevable de sortir de soi tête, ouvrez le frigo et nourrissez-vous bien.

Alors, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous nous retirer de la douleur vers un lieu de perspective, où nous sommes capables de prendre soin de notre corps et de notre cerveau même lorsque le reste du monde refuse de le faire ?

Ma carrière d’auteur de livres de cuisine, d’écrivain et de conférencier a été très variée. Avec mon premier livre, Bon et pas cher, Je me suis concentré sur les barrières du coût et de l’accès à la nourriture, et maintenant mon nouveau livre, Assez bien, met l’accent sur la santé mentale et notre monde intérieur. Je crée des recettes mais aussi des cadres de réflexion sur la façon dont nous nous nourrissons et comment cela exprime nos croyances sur nous-mêmes.

Fondamentalement, apprendre à cuisiner et à nourrir votre corps spécifique dans votre vie spécifique est une expérience de guérison transformatrice, dont j’ai été témoin en moi-même et en beaucoup d’autres. Que vous ne sachiez pas par où commencer pour vous nourrir, que vous ne vous sentiez pas qualifié pour le faire ou que vous soyez aux prises avec quelque chose de plus grave comme une relation désordonnée à l’alimentation, il est essentiel à toutes les étapes d’un voyage de guérison de nous rencontrer exactement là où nous sommes.

Prendre bien soin de nous nécessite de nombreux outils, y compris les soins communautaires, l’aide professionnelle et les soins personnels. Les soins personnels, qui sont devenus un mot à la mode dénué de sens mais qui sont en fait une force incroyablement puissante et stabilisatrice, peuvent sembler particulièrement difficiles en ce moment avec toutes les crises simultanées. L’alimentation est au cœur des soins personnels, quoi que cela signifie dans votre vie et celle de votre famille, et ici, je vais vous proposer des stratégies pour des moyens simples de vous nourrir qui renforcent la capacité d’auto-compassion et d’amour-propre.

Ce n’est pas ta faute si c’est dur ; c’est comme ça que nous sommes câblés et conditionnés

Cela peut être un choc de voir comment des sentiments comme le stress, l’anxiété et le chagrin peuvent se manifester dans notre corps. Se connecter à vous-même lorsque vous ressentez de grands sentiments est de loin la première et la plus difficile étape – un peu comme le moment après que vous vous êtes accidentellement coupé, en serrant la plaie pour retarder la douleur avant de finalement lâcher prise pour voir les dégâts. Mais il est essentiel de recevoir toutes les informations sur ce que nous traversons afin que nous puissions nous comprendre et comprendre ce dont nous avons besoin. Lorsque nous ignorons et engourdissons nos corps au lieu de les écouter, nous restons bloqués.

Un système nerveux sain est censé entrer et sortir de deux états : le système parasympathique, où nous nous reposons et digérons, et le système sympathique, qui régit le stress et crée du cortisol pour nous aider à réagir à la cause du stress. Lorsque nous sommes chroniquement stressés, il peut être difficile pour notre corps de basculer complètement dans l’état parasympathique où nous nous digérons et nous régénérons.

Cela peut être ressenti comme une perte d’appétit lorsque l’intestin tourne, ou une sensation de fatigue profonde lorsque l’esprit s’emballe et ne nous permet pas de dormir. Parfois, nous pouvons vouloir manger beaucoup lorsque nous nous sentons mal, mais nous pouvons tout aussi bien avoir une perte d’appétit car notre corps reste coincé dans l’état sympathique, essayant de résoudre des problèmes incessants et continus.

Ensuite, nous devons examiner nos croyances. Sommes-nous en train de nous éclairer en minimisant à quel point cela peut être difficile? Si vous avez du mal à vous nourrir, il y a probablement de nombreuses raisons valables à cela. Notre culture minimise les actes de soins et le travail domestique, mais nous nourrir – sans parler des autres – est un travail difficile. C’est un travail acharné qui nécessite des ressources et un ensemble de compétences auxquelles beaucoup d’entre nous ne sont pas enseignés ou n’ont pas accès. Pour nous nourrir, il faut de l’argent, la capacité d’acquérir de la nourriture et un endroit sûr pour vivre, stocker et assembler la nourriture, parmi de nombreux autres éléments de base. Vous avez besoin de temps et de capacités physiques et mentales, et même si vous disposez de ressources et de sécurité, il peut y avoir des moments où ce qui se passe à l’intérieur est trop important et le travail pour nous nourrir comme nous le souhaitons devient écrasant.

Pour compliquer encore les choses, le fait qu’environ une personne sur 10 recevra un diagnostic de trouble de l’alimentation au cours de sa vie. Les personnes BIPOC sont moins susceptibles d’être diagnostiquées mais plus susceptibles d’être à risque de troubles de l’alimentation, de sorte que le nombre total est probablement plus élevé. Si c’est vous, veuillez chercher de l’aide en dehors de vous-même ; vous ne pouvez pas recadrer votre sortie d’un trouble de l’alimentation.

Lorsque nous nous validons pour toutes ces réalités, nous pouvons faire place à l’auto-compassion – et cela peut nous donner l’énergie dont nous avons besoin pour agir. Beaucoup d’entre nous craignent énormément que tout sentiment difficile ne dure éternellement ; Bien sûr, la pensée va, vous avez traversé aujourd’hui en ne mangeant que de la purée de pommes de terre, mais qu’en est-il de demain ? Et le lendemain ? Il peut être facile de se retrouver dans une spirale, en imaginant que toute votre vie s’étend devant vous avec chaque jour aussi difficile qu’aujourd’hui, mais ce n’est pas le cas.

Commencez là où vous êtes

Voici un exercice : Imaginez quelqu’un que vous aimez qui se bat comme vous le faites aujourd’hui ou dans un moment particulièrement difficile du passé. Comment répondriez-vous à leurs besoins ? Permettez à ces sentiments et idées imaginaires de vous traverser et faites le pas que vous pourriez faire avec cet autre imaginaire.

Ensuite, ne faites qu’un pas pour vous nourrir. Si même la première étape est écrasante, prenez quelques respirations profondes et réfléchissez à la façon dont vous pouvez la rendre plus facile. Pourriez-vous demander à quelqu’un d’autre de faire les courses pour vous ? Pourriez-vous simplement manger le beurre de cacahuète et les tortillas dans votre garde-manger et l’appeler fait ? Que ce soit suffisant. Commencez là où vous êtes et sachez que vous nourrir, qu’il s’agisse d’un bol de pâtes ou d’une poignée de noix fourrées dans votre bouche, est quelque chose dont vous pouvez être fier. Tout comme vous seriez fier de vous présenter pour un ami ou votre enfant, vous pouvez être fier de vous lorsque vous vous présentez de la même manière.

Laissez votre corps prendre le dessus. Que pouvez-vous retenir ? Qu’est-ce qui semble faisable ? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? C’est le point de départ. Des fruits crus, du houmous et des craquelins, du pain et du beurre, une barre granola ? Assembler quelque chose à partir de quelques ingrédients crus ou préparés est un excellent moyen de prendre du recul lorsque la préparation des repas semble écrasante. Bannissez l’idée de ce à quoi un repas « devrait » ressembler. Bon travail! Tu l’as fait. Donnez-vous exactement ce dont vous avez besoin aujourd’hui.

Il peut être utile de trouver un aliment sur lequel vous pouvez compter sans avoir à vous occuper de votre esprit, là où vivent toutes les inquiétudes. Pour moi, tant que mon estomac n’est pas trop agité (auquel cas les fruits frais et les noix sont mes préférés), je fais un sandwich au fromage ou un sandwich au petit-déjeuner aux œufs et au fromage. Ils sont agréables au goût, simples et s’installent pour moi. Il est utile d’avoir au moins une personne à qui s’adresser, car lorsque vous êtes en détresse, il devient plus difficile de prendre des décisions.

Laissez-vous remercier pour ce que vous avez fait. Prenez un moment avec la collation ou le repas que vous avez préparé et remerciez-vous pour vos efforts même si vous avez envie d’en rire.

Lorsque nous prenons des mesures pour prendre soin de nous comme nous le ferions pour un être cher, cela peut sembler mal au début. Cela peut sembler trop de travail quand vous avez si peu d’énergie. Vous pourriez ressentir du ressentiment envers vous-même pour avoir des besoins. Jusqu’au jour où, soudainement, vous allez mettre un filet de citron dans votre eau, pas pour n’importe quelle raison mais simplement parce que vous vous aimez, et ces voix et ces sentiments qui le rendaient si lourd ne sont plus là. Ou ils peuvent être là mais ils sont en quelque sorte en sourdine, plus petits et plutôt pitoyables alors qu’ils vous crient dessus derrière une porte verrouillée. C’est ce à quoi vous devez vous attendre.

Se nourrir d’amour et de soins est un acte de foi en soi et en sa bonté innée. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez peut-être pas, vous pouvez rouler des yeux et vous moquer, mais une partie profonde et puissante de vous sait que vous valez la peine d’essayer.

Leanne Brown est une auteure de livres de cuisine primée, écrivaine, enseignante et parent qui vit à Brooklyn.