Comment Manchester United pourrait-il s’aligner après la signature de 60 millions de livres sterling de Mason Mount depuis Chelsea?

Manchester United a conclu sa première signature estivale après avoir conclu un accord avec Chelsea pour l’arrivée du milieu de terrain Mason Mount. L’accord aurait une valeur d’environ 60 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires. Le joueur anglais devrait passer sa visite médicale à Old Trafford lundi.

Manchester United est également à la recherche d’un remplaçant pour David de Gea, qui devrait devenir agent libre. L’international camerounais Andre Onana serait sur le radar de Manchester United.

Les Red Devils sont également à la recherche d’un nouvel attaquant, la sensation danoise Rasmus Hojlund étant la cible principale de l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag pendant le mercato estival.

A LIRE AUSSI | Fitness le mot clé alors que Neeraj Chopra réfléchit à la prochaine étape pour clôturer une année chargée

Alors qu’Onana devrait coûter au moins 52 millions de livres sterling, bonus compris, Hojlund serait signé pour un montant de 49 millions de livres sterling. Onana et Hojlund combinés pourraient coûter à Manchester United plus de 90 millions de livres sterling.

L’international anglais Mason Mount a été un joueur exceptionnel pour Chelsea, apparaissant dans 195 matchs et marquant à 33 reprises. Il a remporté le trophée de la Ligue des champions avec le club basé à Londres en 2021. Mount peut faire une grande différence en aidant Christian Eriksen à marquer ses adversaires et à nourrir ses attaquants avec les bonnes passes. Rasmus Hojlund, quant à lui, a marqué 10 fois pour l’équipe italienne de l’Atalanta, tout en fournissant 4 passes décisives en 34 matchs. L’attaquant danois est connu pour ses capacités physiques ainsi que sa précision à l’intérieur de la surface.

Si Manchester United réussit à battre Andre Onana cet été, ils pourraient potentiellement inclure le gardien de l’Inter Milan dans le onze de jeu. Une ligne de fond composée d’Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Raphael Varane et Lisandro Martinez pourrait former la défense de l’équipe basée à Old Trafford.

Transfer News LIVE, 3 juillet: Liverpool signe Dominik Szoboszlai, Manchester United cible Rasmus Hojlund

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, continuera d’assumer les fonctions de milieu de terrain central pour Manchester United la saison prochaine, Mason Mount assumant le rôle de meneur de jeu. Bruno Fernandes assumera probablement le rôle de numéro 10 avec Marcus Rashford et Antony en tant qu’ailiers. Rasmus Hojlund sera leur attaquant vedette si Manchester United peut recruter le footballeur danois cet été.

Manchester United a récemment répertorié 13 de ses joueurs de sa liste active sur le marché des transferts. Erik ten Hag cherche à donner un nouveau souffle à son équipe. Manchester United s’est qualifié pour la Ligue des champions de la saison prochaine, après avoir terminé sa campagne de Premier League à la troisième place.