Comment Man United a utilisé le «protocole d’urgence» pour signer Sabitzer

Erik ten Hag aime dire que Manchester United va “dans la bonne direction” sur le terrain depuis son arrivée en tant que manager cet été, et les dernières 24 heures de la fenêtre de transfert de janvier ont été la preuve que des progrès ont également été réalisés. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La date limite de mardi a commencé avec la nouvelle que le milieu de terrain Christian Eriksen, un joueur utilisé plus que tout autre par Ten Hag pendant la première moitié de la saison, serait exclu pendant au moins trois mois avec une blessure à la cheville, mais cela s’est terminé sur une meilleure note. , avec une annonce du club selon laquelle Marcel Sabitzer a été signé en prêt par le Bayern Munich pour compenser la perte.

C’est un contraste frappant avec janvier 2022, lorsque le manager par intérim Ralf Rangnick voulait un attaquant, mais n’en a pas eu.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

“J’ai parlé au conseil d’administration et je leur ai dit:” Ne devrions-nous pas au moins parler et analyser et trouver si nous pouvons au moins obtenir un joueur, en prêt ou avec un contrat permanent? ” Au final, la réponse a été non”, Rannick a dit en mai, peu de temps avant la fin de son mandat de responsable. “Peut-être qu’ils ne voulaient pas faire d’hiver [business]. Je crois que nous aurions dû essayer pendant ces 48 heures. Quarante-huit heures, c’est 48 heures. Cela aurait peut-être été au moins la peine d’essayer d’en discuter en interne. Nous ne l’avons pas fait.

“La réponse était non et c’était tout. Nous étions encore dans trois compétitions : la FA Cup, la Ligue des champions, et à l’époque nous étions quatrièmes du championnat.”

Rangnick n’était pas content et croit toujours que le manque d’options à l’avant a contribué à une seconde moitié de saison désastreuse sous sa direction.

Comme Rangnick, Ten Hag a exprimé sa crainte dans la fenêtre de janvier que l’équipe – suite au départ de Cristiano Ronaldo et aux blessures d’Eriksen et Donny van de Beek – ne soit pas en mesure de faire face aux exigences de quatre compétitions. Cette fois, cependant, le club a écouté et – surtout – a agi.

Manchester United savait tout sur Marcel Sabitzer du Bayern Munich car il était envisagé pour une approche de transfert alors qu’il était encore joueur du RB Leipzig. Matthias Hangst/Getty Images

L’attaquant Wout Weghorst a été prêté pour remplacer Ronaldo tandis qu’un accord pour Sabitzer a été conclu dans les 12 heures le jour de la date limite après que des analyses ont révélé l’étendue de la blessure d’Eriksen. United insiste sur le fait que l’accord Sabitzer et la rapidité avec laquelle il a été conclu montrent que le service de recrutement du club – fortement critiqué dans le passé – fonctionne désormais comme il se doit.

Dès qu’il est devenu clair qu’Eriksen serait mis à l’écart pendant des mois plutôt que des semaines, l’équipe dirigée par le directeur du football John Murtough, le directeur adjoint du football Andy O’Boyle, le directeur de la science des données Dominic Jordan et le responsable des opérations de recrutement Steve Brown a activé une “urgence protocole” conçu pour identifier rapidement des cibles réalistes dans des positions problématiques. Lundi, Ten Hag s’est vu présenter une liste de 10 noms – considérés comme potentiellement disponibles et jugés de qualité suffisante – mais lorsqu’il s’est assis pour sa conférence de presse prévue à 12 heures GMT mardi, il n’avait toujours pas idée s’il aurait quelqu’un à bord.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI FÉV. 2 (toutes les heures HE)

• Z Waregem contre Malines (15h00)

• Real Madrid vs Valence (14h30) VENDREDI FÉV. 3 (toutes les heures HE)

• Augsbourg contre Leverkusen (14h20)

• Ostende vs Anderlecht (14h40)

• Athletic Club contre Cadix (15h00)

“En tant que manager, je pense que vous essayez toujours de trouver des moyens d’améliorer votre équipe”, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la perspective d’une signature tardive. “Je ne serais pas un bon manager si je ne le faisais pas. S’il y a des opportunités, c’est mon travail de dire au club qu’il existe des opportunités pour renforcer notre équipe.”

Dans les coulisses lundi et mardi matin, Ten Hag s’efforçait de faire entrer quelqu’un tandis que le directeur général Richard Arnold soulignait que tout ajout à l’équipe devait respecter des contraintes financières strictes suite à des dépenses de transfert plus importantes que prévu l’été dernier. . United avait déjà des tonnes de données sur Sabitzer – ils ont envisagé de déménager lorsqu’il était au RB Leipzig – et étaient convaincus qu’il était le bon joueur lorsqu’il a dit à Ten Hag par téléphone mardi qu’il était désespéré de déménager à Old Trafford.

Les négociations avec le Bayern – qui n’ont commencé que quelques heures avant l’heure limite de 23 heures GMT – étaient simples en raison d’une relation solide existante entre les clubs, quelque chose que Murtough a cherché à cultiver avec toutes les meilleures équipes européennes depuis qu’il a assumé le rôle de footballeur. directeur en mars 2021. Des sources ont déclaré à ESPN qu’à la suite de discussions initiales avec Sabitzer et le Bayern, l’accord – un prêt jusqu’en juin – était comme “pousser une porte ouverte”.

United estime qu’ils ont bénéficié du déplacement de l’ensemble de l’opération de recrutement à Carrington plutôt que de la répartir entre les bureaux de Londres et de Manchester, et avec si peu de temps pour finaliser l’accord, avoir tout le monde dans la même pièce pour les réunions avec Ten Hag et son personnel était clé.

“Nous sommes vraiment satisfaits du transfert car nous en avons besoin”, a déclaré Ten Hag mercredi. “Amener un joueur de qualité le jour de la date limite, c’est difficile, mais nous avons eu cette opportunité.”

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait décidé de soutenir Ten Hag en janvier parce que le calendrier chargé entre maintenant et la fin de la saison est une conséquence du succès qu’il a déjà eu dans le travail. Après avoir réservé leur place en finale de la Coupe Carabao avec la victoire en demi-finale de mercredi contre Nottingham Forest (diffuser une rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) tout en continuant à participer à la FA Cup et à la Ligue Europa et à se battre pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League, United pourrait avoir encore 32 matchs à disputer avant la fin mai et finir par jouer 65 matchs cette saison, 16 de plus que dernier terme.

Lors de conversations le jour de la date limite avec Murtough et l’équipe de recrutement, Ten Hag a demandé que le succès potentiel de sa première saison ne soit pas compromis par un manque d’options dans l’équipe. United a livré les joueurs, dans l’espoir qu’il livrera sur le terrain.