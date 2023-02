Comment Man City pourrait-il être affecté par ses récentes charges en Premier League et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de son statut de haut vol et de Pep Guardiola?

La relégation de la Premier League est une possibilité pour Manchester City après leurs récentes accusations, a été informé talkSPORT.

Il a été révélé lundi matin que City avait été accusé de plus de 100 accusations liées à des violations présumées des règles financières.

Getty City a été chargé par la Premier League

La nouvelle survient après une enquête de quatre ans menée par la Premier League sur les finances du club.

Il reste à voir ce qu’il adviendra du club à la suite des accusations, mais l’expert en financement du football, Kieran Maguire, a donné une évaluation complète de l’état actuel du jeu lors du coup d’envoi de lundi soir.

De quoi Man City a-t-il été accusé?

« Je pense que nous pouvons nous concentrer sur deux domaines principaux. Tout d’abord, l’allégation selon laquelle Manchester City aurait artificiellement gonflé l’argent entrant dans le club.

“En particulier en ce qui concerne les revenus commerciaux et de parrainage et la raison pour laquelle c’est important, c’est que les calculs et les limites du fair-play financier sont effectivement des revenus moins les coûts.

“Donc, si vous pouvez augmenter vos revenus, et je pense que cela concerne en particulier les accords de parrainage avec des entreprises liées à Abu Dhabi. Je pense donc que c’est un domaine.

Getty Ils ont été l’une des équipes anglaises les plus titrées de la dernière décennie

Leeds limoge Marsch et regarde Corberan, Man City “surpris” pourrait faire face à une expulsion de haut vol L’ancienne star de Premier League Christian Atsu “retrouvée vivante” après le tremblement de terre en Turquie Man City accusé d’avoir enfreint les règles financières et pourrait faire l’objet d’une déduction de points ou d’une expulsion La petite amie de Frenkie de Jong dit aux fans de Man United quand enfin l’attendre au club Pickford réagit au fait que Saka lui lance un ballon lors d’une bagarre entre Everton et Arsenal Man United offre 100 millions de livres sterling pour Rice révélée alors que West Ham gifle la valorisation record britannique sur l’étoile





“Le deuxième domaine est l’accusation selon laquelle Manchester City a artificiellement dégonflé ses coûts en employant des personnes sous contrat mais en leur donnant effectivement des contrats parallèles avec de l’argent provenant d’autres sources liées à des personnes liées au club.

“Donc, vous payez un manager 2 millions de livres sterling par an et en plus de cela, il reçoit 2 millions de livres sterling supplémentaires par an pour un travail qui n’implique en fait pas ou beaucoup de travail et vraiment le manager a passé tout son temps à travailler pour Manchester City.

“Donc, vous avez dégonflé vos coûts, gonflé vos revenus et cela a permis au club de dépenser plus d’argent sur d’autres salaires et plus d’argent sur les frais de transfert et donc il a eu un avantage artificiel sur le reste de la Premier League.”

Comment ces accusations sont-elles survenues?

City a été renvoyé à une commission indépendante par la Premier League.

Ils auraient enfreint les règles entre 2009 et 2018, et n’auraient pas coopéré depuis le début de l’enquête en 2018.

Getty City compte parmi les meilleurs talents du football mondial

Dans un rapportla Premier League a déclaré que City avait enfreint les règles qui les obligeaient à fournir “des informations financières précises qui donnent une image fidèle de la situation financière du club, en particulier en ce qui concerne ses revenus (y compris les revenus de sponsoring), ses parties liées et ses frais de fonctionnement ».

Une deuxième série d’infractions présumées fait référence à la violation des règles “obligeant un club membre à inclure tous les détails de la rémunération du manager dans ses contrats pertinents avec son manager”, qui s’applique au mandat de Roberto Mancini des saisons 2009/10 à 2013/14.

Ces manquements sont également liés à l’obligation pour un club d’« inclure tous les détails de la rémunération des joueurs dans ses contrats pertinents avec ses joueurs » pour les saisons 2010/11 à 2015/16 incluses.

City aurait également enfreint les règles relatives à son incapacité à se conformer aux règles du fair-play financier de l’UEFA de la saison 2013/14 à la saison 2017/18.

Le club aurait également enfreint les règles de la ligue exigeant que les clubs membres coopèrent et assistent la Premier League dans ses enquêtes, de décembre 2018 à ce jour.

GETTY City est le champion en titre de la Premier League

Man City pourrait-il être relégué de la Premier League ?

“C’est une option”, a déclaré Maguire. « La commission indépendante, plutôt que la Premier League, sera celle qui fixera le tarif.

“Vous pouvez aller n’importe où, d’un petit doigt remuant, ‘ne le faites plus, vous devez garder votre maison en ordre en termes de paperasse’, jusqu’aux sanctions fiscales, en passant par les déductions de points, jusqu’à la relégation et l’expulsion le club de la Premier League.

“Ce serait, je pense, une situation très intéressante dans le sens où l’un des actionnaires actuels de la Premier League est Manchester City lui-même, donc ce serait sans précédent.

“Alors bien sûr, nous avons le fait que Manchester City aurait un droit d’appel si cette commission leur infligeait des sanctions sévères.

“Le temps que cela va prendre est très incertain étant donné que Manchester City a été complètement aveuglé par le moment de l’annonce aujourd’hui.

Getty Des questions ont été soulevées sur les finances du club

“Normalement, dans ces choses, il pourrait y avoir une annonce conjointe par deux parties, eh bien ce n’était pas le cas et donc Manchester City dira” eh bien s’il y a 100 accusations, nous avons besoin d’un temps approprié pour produire une défense solide contre ces 100 accusations’, et combien de temps cela pourrait prendre, Dieu sait.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de Pep Guardiola ?

Avec une possibilité de relégation, des questions ont été soulevées sur l’avenir du manager Pep Guardiola.

Si un tel résultat devait se produire, Alex Crook de talkSPORT ne pense pas que l’Espagnol resterait au club.

Il a dit: “Je suppose qu’en fin de compte, cela sera déterminé par le résultat de ces accusations et par la punition.

“Je veux dire, si City était relégué de la Premier League, je ne vois pas Guardiola traîner longtemps pour le voyage de toute façon.”

Getty Guardiola est le manager de City depuis 2016

En mai de l’année dernière, Guardiola a déclaré qu’il quitterait le club s’il découvrait que les propriétaires de City lui avaient menti.

Il a révélé : “Je leur ai dit, ‘si vous me mentez, le lendemain je ne suis pas là. Je serai dehors et tu ne seras plus mon ami.'”

Sur les commentaires, Crook a ajouté: “C’est une grande affirmation morale, n’est-ce pas,” s’ils me mentent, j’irai “.

«Sa conférence de presse dans le cadre de la préparation de leur prochain match de Premier League ce week-end va être fascinante.

“Vous pourriez parier que la première question portera sur ces commentaires et il sera intéressant de voir comment il répondra.”