Comment Man City a complété le triplé mené par Guardiola & Co.

Le bus bleu à impériale transportant les triples vainqueurs de Manchester City a poussé lentement dans les rues du centre-ville de Manchester lundi soir pour donner à la foule une chance de célébrer une équipe qui n’a pas seulement terminé la saison la plus réussie de leur club, mais l’une des les plus belles saisons de tous les temps. L’ambiance n’a pas été trop atténuée par le changement de temps du soleil à la pluie alors que les fans de City se sont présentés pour accueillir leur équipe à la maison, après que la plupart des joueurs se soient brièvement arrêtés à Ibiza dimanche soir.

Les hommes de Pep Guardiola, après avoir remporté le titre de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions lors de la campagne 2022-23, ont pris leur place parmi certaines des équipes les plus emblématiques de l’histoire, notamment l’Ajax en 1972, Manchester United en 1999 et Barcelone en 2009. Mais comme le soleil de l’après-midi s’est transformé en une averse typique de Manchester, les trophées brillaient et la bière coulait, il était facile d’oublier que cette saison n’a pas été sans difficultés pour Guardiola et ses joueurs.

Dès juillet, Guardiola a évalué son équipe et a déclaré au personnel qu’il était préoccupé par leur soif de plus de succès. Il a senti que la motivation avait glissé, seulement légèrement, après avoir remporté des titres de Premier League consécutifs, mais toujours perfectionniste, il considérait cela comme un problème majeur. Le pire cependant, selon certaines personnes autour du directeur de la ville, c’est qu’il ne savait pas comment y remédier.

Ne restant jamais plus de quatre ans à Barcelone ou au Bayern Munich dans ses précédents postes d’entraîneur, Guardiola était fermement en territoire inconnu alors qu’il se préparait pour une septième saison au stade Etihad. Bien qu’il ait passé une partie de l’été avec sa famille à la Barbade, lui aussi se sentait un peu blasé. Il y a eu des moments pendant l’été où il a admis qu’il n’attendait pas avec impatience la nouvelle saison, en particulier avec la perspective d’une Coupe du monde d’hiver à l’horizon.

Cependant, les célébrations de lundi dans les rues de Manchester ont prouvé que les inquiétudes de Guardiola étaient mal fondées alors que Man City a achevé une campagne remarquable. Voici comment ils sont arrivés au sommet du football en 2022-23.

Lundi, Man City a été accueilli à domicile en tant que triple champion après avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA à Istanbul samedi. Jan Kruger/Getty Images

Construire autour de Haaland

C’est pendant la pré-saison que Guardiola a vu pour la première fois d’où pourrait venir la menace pour le titre de Premier League de City. Après avoir entendu qu’Arsenal avait battu le Chelsea de Thomas Tuchel 4-0 en Floride, Guardiola a haussé les sourcils et a dit « Wow ». Par la suite, le manager des Gunners (et ancien assistant de City) Mikel Arteta a tenté de minimiser l’importance du résultat, mais Arsenal avait déjà attiré l’attention de Guardiola.

Mais avant que tout le monde ne s’empare des titres d’Arsenal, la saison de City a commencé avec le Community Shield contre son principal rival des quatre années précédentes : Liverpool.

Erling Haaland, l’attaquant signé au milieu de beaucoup de battage médiatique dans la fenêtre de transfert, a raté une chance en or alors que City perdait 3-1 au King Power Stadium de Leicester et immédiatement les questions ont commencé à savoir si l’international norvégien pouvait le couper en Angleterre. Guardiola a cherché son attaquant après le match, pensant qu’il pourrait avoir besoin de remonter le moral, mais avant que la conversation ne puisse commencer, Haaland a ri et a dit: « Ne vous inquiétez pas, je vais marquer des buts. »

Il n’avait pas tort. Haaland a marqué neuf buts lors de ses cinq matchs suivants, y compris des tours du chapeau consécutifs contre Crystal Palace et Nottingham Forest, et a terminé la saison avec 52 dans toutes les compétitions.

Une grande partie du travail de Guardiola en début de saison s’est concentrée sur la façon de tirer le meilleur parti de son nouvel attaquant. Avant que Haaland n’arrive du Borussia Dortmund, Guardiola a assuré au père du joueur, Alfie, que City pouvait jouer d’une manière qui conviendrait au joueur de 22 ans, soulignant notamment son travail avec Robert Lewandowski au Bayern. Mais le succès du titre de City en 2021-22 s’est construit autour d’un système sans attaquant et il a fallu du temps pour s’adapter aux compétences de Haaland.

Pep Guardiola a construit son équipe de Manchester City autour de l’attaquant sensationnel Erling Haaland en 2022-23. James Gill – Danehouse/Getty Images

Le plan élaboré par Guardiola impliquait de demander aux joueurs créatifs de rechercher Haaland en premier lorsqu’ils recevaient le ballon. Ils n’avaient pas à lui passer, mais ils devaient regarder avant de prendre une décision sur ce qu’il fallait faire ensuite, et Guardiola voulait les voir le faire.

Au cours des premières semaines de la saison, Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Bernardo Silva ont vu des vidéos du mouvement de Haaland et ont demandé: « Avez-vous regardé? » Si la réponse était « non », il y aurait une légère réprimande et un rappel qu’un attaquant n’est pas bon sans le ballon.

Haaland a aidé Guardiola autant que Guardiola a également aidé Haaland. Le manager de City, selon des sources, a relevé le défi de construire une autre équipe autour de lui, mais c’est un autre jeune joueur, Rico Lewis, qui a été au centre d’une période cruciale de la saison de City.

Le sauveur improbable de la ville

La plus grande crainte autour du club avant la campagne était que le contrat de Guardiola – qui devait expirer en juin 2023 – pourrait se transformer en une distraction. Il y a eu des conversations internes pour savoir si Julian Nagelsmann, alors au Bayern, serait un bon choix si un remplaçant était nécessaire, et ce fut un soulagement lorsque Guardiola s’est rendu à Abu Dhabi pendant la pause de la Coupe du monde pour signer un nouveau contrat de deux ans.

Même avec l’avenir de Guardiola assuré, tout n’a pas été simple à la reprise de la saison. Guardiola n’était pas satisfait du langage corporel de certains de ses joueurs à l’entraînement et il a rapidement glissé dans les matchs.

City a fait match nul avec Everton à l’Etihad lors de leur deuxième match de Premier League après le redémarrage, puis en janvier a subi des défaites consécutives contre Southampton en Coupe Carabao et Manchester United en Premier League. Lors de leur prochain match, City a dû revenir de 2-0 pour battre Tottenham Hotspur 4-2, et ensuite Guardiola a explosé lors de sa conférence de presse, qualifiant ses joueurs d' »équipe de fleurs heureuses ».

À huis clos, il a été encore plus brutal, accusant son équipe d’être « doux » tout en révélant que sa peur de la pré-saison que la faim se soit dissipée s’est avérée juste. L’un des seuls points positifs, a-t-il dit, était Lewis, le défenseur adolescent qui a été propulsé dans l’équipe après la Coupe du monde.

Très bien noté par les entraîneurs de jeunes qui avaient travaillé avec Lewis depuis qu’il avait rejoint ce club à huit ans, un an plus tôt, il jouait pour les moins de 21 ans lors d’une défaite 5-0 devant moins de 2 000 fans à Rotherham.

Le joueur de 18 ans, selon Guardiola, n’avait pas « l’arrogance » de s’attendre à gagner chaque match simplement en se présentant et a joué comme ça. Le manager a encouragé les autres à suivre l’exemple du jeune. Lewis possédait également la capacité technique de montrer à Guardiola qu’il était possible de jouer avec un défenseur qui est également passé au milieu de terrain, un rôle que John Stones a perfectionné lors du rodage.

L’émergence de Lewis a également joué un rôle dans l’acceptation par Guardiola de la demande de Joao Cancelo de partir dans la fenêtre de transfert de janvier après une dispute furieuse entre les deux joueurs à propos du manque de temps de jeu du défenseur après son retour du Qatar. Le directeur du football Txiki Begiristain a vérifié avec Guardiola avant d’accepter l’offre du Bayern de signer Cancelo en prêt, la réponse étant que l’atmosphère dans le vestiaire était bien plus importante que n’importe quel individu.

Pendant ce temps, la tension hivernale sur le terrain d’entraînement se reflétait dans la salle de réunion.

Se nourrir de l’adversité

Le matin du 6 février, les chefs de la ville ont reçu un préavis de 30 minutes indiquant que la Premier League avait accusé le club de plus de 100 infractions aux règles financières entre 2009 et 2018.

La spéculation selon laquelle un verdict de culpabilité pourrait entraîner la suppression des titres et même la relégation a rapidement perturbé le vestiaire. Begiristain et le PDG Ferran Soriano se sont adressés à l’équipe et au personnel de la City Football Academy (CFA) pour apaiser leurs craintes avant que Guardiola ne parle, disant à son groupe que City avait « déjà été condamné » et qu’il leur appartenait de « défendre » le club le le terrain.

Pour certains, le triplé de City sera accompagné d’un astérisque jusqu’à ce que le club soit débarrassé de tout acte répréhensible, bien qu’en l’absence de calendrier pour que le processus soit terminé, cela pourrait prendre un certain temps.

Guardiola insiste sur le fait que les accusations de Premier League n’étaient pas le tournant de la saison, mais après le 6 février, City a disputé 28 matchs dans toutes les compétitions et n’en a perdu qu’un, contre Brentford en mai alors que le titre était déjà remporté.

À un moment donné début avril, City avait huit points de retard sur Arsenal dans la course au titre, mais le message de Guardiola était cohérent : restez en contact et amenez-les à l’Etihad. Arteta a amené son équipe à Manchester le 26 avril et a été battu 4-1. Quatre victoires en championnat plus tard, et City a été couronné champion pour la cinquième fois en six ans.

Comment ils ont finalement gagné en Europe

La charge de City vers le titre n’a vraiment commencé qu’en février, mais les graines du succès de la Ligue des champions ont été semées bien avant.

Au lendemain de la défaite en demi-finale de la saison dernière contre le Real Madrid en mai 2022 – une égalité, City menait jusqu’au temps d’arrêt au match retour – Guardiola a dit à ses joueurs de se rappeler que leur effondrement au Bernabeu avait été attribué à un manque de caractère et force mentale. Il leur a rappelé à nouveau avant le match retour cette saison, leur disant qu’en regardant le tirage au sort dans son bureau de la City Football Academy, il avait souhaité récupérer le Real Madrid parce qu’il « le voulait », voyant le match revanche comme une chance de mettre fin au débat sur la mentalité de son groupe.

Pep Guardiola n’est devenu que le deuxième entraîneur à mener deux clubs différents à des triples triomphes lorsque son Man City a remporté la Ligue des champions samedi. Ian MacNicol/Getty Images

Après avoir joué un match nul 1-1 lors du match aller de cette demi-finale dans la capitale espagnole, City a détruit les champions d’Europe en titre 4-0 dans l’une des performances les plus dévastatrices de l’ère Guardiola. Le Real Madrid était tellement perdu qu’à un moment donné, Guardiola s’est tourné vers Vinicius Junior alors qu’il se tenait sur la ligne de touche et a demandé: « Allez-vous jouer? »

Vinicius n’avait pas de réponse. Madrid non plus.

Toute la saison, des photos du trophée de la Premier League, de la FA Cup et du trophée de la Ligue des champions sont accrochées autour du terrain d’entraînement de City, au-dessus de la légende « notre objectif ». En public, Guardiola a minimisé la perspective de gagner les trois, qualifiant à un moment donné le triplé « d’impossible », mais en privé, il a encouragé ses joueurs à réfléchir à leur chance de s’inscrire dans les livres d’histoire. Après tout, la seule autre équipe anglaise à le faire était United sous Sir Alex Ferguson et c’était il y a près de 25 ans.

Il a culminé par une victoire 1-0 contre l’Inter Milan à Istanbul samedi soir. Peut-être à juste titre, ce fut l’un des matchs les plus difficiles de City d’une campagne remarquable, décidé par une frappe de Rodri au milieu de la seconde mi-temps après que City ait résisté à une pression surprenante de la part de ses adversaires. C’était aussi le plus dur des trois trophées de City et une justification pour Guardiola après tant de quasi-accidents dans la meilleure compétition européenne depuis son arrivée à Manchester.

Après des célébrations sur le terrain du stade Atatürk pendant plus d’une heure, suivies de canettes de Heineken dans les vestiaires, la fête s’est déplacée vers le bar sur le toit du Marriott. Certains joueurs, dont Grealish, étaient encore dans leurs kits lorsqu’ils sont arrivés, et quand ils l’ont fait, ils ont été présentés à des amis et à la famille en attente en tant que « Manchester City, triple vainqueur ». (La fête s’est poursuivie tout le week-end en tant que grand contingent de la ville – dirigé par Grealish, Stones, Foden et Haaland – s’est envolé pour Ibiza pour plus de plaisir avant le défilé de lundi à Manchester, avec Grealish devant et centre là aussi.)

Après une saison de hauts et de bas, de problèmes et de solutions, le rêve impossible de Guardiola était devenu réalité.