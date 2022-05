Comment maîtriser votre anxiété

Nerveux, vous avez peut-être contrarié quelqu’un? Recadrez l’inquiétude en vous souciant d’une personne qui compte.

Terrifié à l’idée de sortir à ce premier rendez-vous ? Considérez que votre cœur bat vite à la possibilité qu’il aille Bien.

La façon dont vous étiquetez votre expérience est à 100% sous votre contrôle. Vous pouvez ensuite canaliser l’anxiété en une ressource que vous pouvez utiliser à votre avantage.

Une étude publiée en juillet par l’Université de l’Illinois sur les traits de personnalité du cerveau et le volume cérébral a confirmé qu’une attitude positive peut renforcer la capacité de notre cerveau à gérer l’inconfort. Lorsque vous commencez à voir comment l’anxiété peut fonctionner pour vous, vous ouvrez plus de possibilités pour la canaliser.

3. Visez le sweet spot

Si une surcharge d’anxiété peut être préjudiciable, il est également problématique de ne pas en avoir (les sociopathes, par exemple, ont tendance à ne pas en avoir). Une quantité modérée d’anxiété favorise un fonctionnement optimal, même si l’énergie inattendue peut vous décourager. Si vous comprenez ce que l’anxiété essaie de faire, vous n’avez pas à la considérer – et à la traiter – comme un ennemi. L’anxiété liée au respect d’un délai, par exemple, peut alimenter la concentration et l’énergie dont nous avons besoin pour le respecter, en particulier lorsque nous sommes fatigués et sujets à la distraction. L’anxiété nous maintient sur nos gardes et concentrés. Dans nos vies bruyantes et occupées, il s’agit souvent simplement d’un appel à prêter attention à la chose qui nécessite notre attention.

Selon une étude allemande publiée l’année dernière, comprendre la motivation inhérente à l’anxiété et être clair sur ses sentiments peut nous aider à prospérer. Décider que vous pouvez gérer votre anxiété, même si elle n’est pas la bienvenue, est l’une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour limiter son escalade. Tout comme la peur de l’anxiété l’augmente, l’embrasser la dissipe à un point où elle est utile.

Ce que cette nouvelle recherche et approche offre est quelque chose que nous pourrions tous utiliser un peu plus en matière d’anxiété : l’espoir. L’espoir naît de la prise de conscience que nous sommes en contrôle. Au lieu d’être rattrapé par notre anxiété, nous pouvons nous associer avec lui. Non seulement pouvons-nous contrôler notre façon de penser à l’anxiété, mais nous pouvons en fait changer la façon dont nous la vivons. Prendre en charge votre état d’esprit, votre étiquetage émotionnel et votre comportement est la façon dont vous vous associez à l’anxiété et reprenez le contrôle.

Dre Alicia Clark est psychologue et auteur de “Hack Your Anxiety: How to Make Anxiety Work for You in Life, Love, and All That You Do”.