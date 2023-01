Comment maintenir le bonheur, de Thema Bryant, présidente de l’APA

Thema Bryant fait le plus, et le fait très bien.

Elle est présidente de l’American Psychological Association et professeure de psychologie à l’Université Pepperdine, où elle dirige le laboratoire de recherche sur la culture et les traumatismes.

Elle anime également The Homecoming Podcast où elle partage des conseils sur la façon de gérer sainement les émotions difficiles et les situations difficiles.

Pourtant, l’une de ses réalisations les plus impressionnantes est qu’elle sait se rendre heureuse. “L’une des plus importantes [lessons] pour moi, c’est l’agence ou l’autonomisation pour me choisir”, dit Bryant.

Comment vous choisissez-vous ? La directive est claire, mais le suivi peut être plus difficile à déterminer. Se choisir peut-il signifier rester au lit et regarder la télévision ? Et si on faisait une sieste, est-ce que ça compte ?

Pour Bryant, ces idées comptent absolument. “Avec la télévision ou les réseaux sociaux, vous voulez juste faire attention à ce que vous ressentez pendant et après”, dit-elle. “Si cela vous stresse et que vous vous sentez mal dans votre peau, alors ce n’est pas votre activité. Si vous vous amusez, alors c’est tout.”

CNBC Make It a parlé à Bryant de la façon de trouver le bonheur et du rôle que la routine peut jouer dans le maintien de la joie. L’interview a été modifiée pour plus de clarté et de concision.