Comment Mad Vlad pourrait lancer un assaut désespéré sur l’Ukraine depuis la Biélorussie dans un pari sauvage pour sauver une invasion défaillante

VLADIMIR Poutine pourrait lancer un assaut désespéré sur l’Ukraine depuis la Biélorussie dans un pari fou pour sauver son invasion défaillante.

Les craintes grandissent que le tyran russe humilié complote pour ouvrir un nouveau front nord alors que les troupes ukrainiennes aguerries resserrent l’étau autour de son armée.

Le président russe Vladimir Poutine Crédit : AP

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko Crédit : AP

Poutine a déjà utilisé la Biélorussie – son allié militaire et politique le plus proche – comme base de départ pour sa brutale invasion de février.

Et le leader de l’homme fort Alexandre Loukachenko a jusqu’à présent résisté aux pressions pour s’impliquer davantage dans la guerre chaotique du dictateur russe.

Mais l’Ukraine a averti que la probabilité d’une nouvelle attaque du nord augmente maintenant alors que Poutine, désespéré, masse 9 000 soldats à la frontière biélorusse.

Le général de brigade Oleksiy Gromov a déclaré: “La menace de reprise de l’offensive sur le front nord par les forces armées russes grandit.”

La semaine dernière, Loukachenko a déclaré que lui et Poutine avaient formé une nouvelle force militaire de 70 000 soldats biélorusses et jusqu’à 15 000 Russes.

Près de 170 chars de combat, 200 véhicules blindés de transport de troupes, de l’artillerie et des avions arrivent dans son pays dans le cadre de la “force conjointe”.

L’escalade survient alors que Mad Vlad tente de reprendre le contrôle de son invasion alors que son visage militaire en ruine est repoussé sur tous les fronts.

Ses troupes sous-équipées et indisciplinées luttent actuellement pour repousser la féroce armée ukrainienne dans la région sud de Kherson.

Alors que les hommes de Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair, ils se rapprochent de la ville de la mer Noire et les Russes ont été repoussés jusqu’à 20 milles au cours des dernières semaines.

Le major à la retraite de l’armée américaine Mike Lyons a déclaré que l’ouverture d’un nouveau front dans le nord obligerait l’Ukraine à redéployer des soldats pour défendre la frontière – et donnerait à Poutine la possibilité de riposter à l’est et au sud.

Et il a averti qu’un nouveau front dans le nord de l’Ukraine pourrait ouvrir une nouvelle bataille pour la capitale Kyiv.

“L’ouverture de ce deuxième front serait importante – cela obligerait l’armée ukrainienne à répondre avec un certain niveau de troupes”, a-t-il déclaré à CNN.

“Il est question d’un groupe de travail conjoint entre les troupes biélorusses et les troupes russes, donc si vous prenez 15 000 soldats russes et que vous les amenez en Biélorussie et les combinez avec leur armée de 20 000 ou 25 000 d’entre eux, vous avez une formidable force de 40 000 hommes là-bas. .

“L’Ukraine devrait envoyer au moins 15 000 à 20 000 soldats pour essayer de s’assurer que rien ne se passe là-bas. Cela les détournerait de leurs contre-offensives dans le sud.

“C’est une question de mobilisation – la Russie a un défi avec la mobilisation dans le sud, mais elle pourrait rapidement se mobiliser dans le nord et envoyer des troupes là-bas.

“Ce que cela signifierait, c’est un accès rapide à Kyiv. La Russie a perdu cette bataille il y a quatre ou cinq mois, mais elle pourrait peut-être recommencer cette bataille.

“Les troupes ukrainiennes étaient là-bas, mais elles ont depuis été déployées dans le sud. Ils devraient ramener plus de troupes là-bas, en utilisant des forces de police, utiliser d’autres unités pour assurer la sécurité de Kyiv.”

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la vague d’activités militaires en Biélorussie est “probablement une tentative de démontrer la solidarité russo-biélorusse et de convaincre l’Ukraine de détourner des forces pour garder la frontière nord”.

Mais Lyons a averti que Loukachenko pourrait faire face à un soulèvement si ses troupes s’impliquaient dans la guerre de Poutine.

« Loukachenko est aligné avec Poutine, mais le peuple biélorusse n’est pas aligné avec cette guerre », a-t-il déclaré.

“Ils pourraient avoir les mêmes problèmes internes et être facilement renversés là-bas dans ce pays.”

D’autres ont également averti que le déménagement de Loukachenko serait un gros risque.

Valery Kavaleuski, un ancien diplomate biélorusse, a déclaré au New York Times : “Ce serait suicidaire, une très mauvaise idée mais qui sait ce qu’ils pourraient faire”.

Le ministre letton de la Défense, Artis Pabriks, a ajouté : « Loukachenko essaie de manœuvrer dans un espace de plus en plus étroit.

“De toute évidence, Poutine essaie d’amener davantage la Biélorussie dans sa guerre contre l’Ukraine, mais Loukachenko comprend que ce serait la fin de son temps s’il faisait cela.”

De nombreux responsables occidentaux pensent que le rôle de la Biélorussie sera de former de nouveaux conscrits russes avant de les envoyer de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine.

Vadym Skibitsky, un porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne, a déclaré que plusieurs milliers de soldats russes nouvellement mobilisés ont maintenant été déployés en Biélorussie sur des sites d’entraînement.

Mais il a déclaré qu’ils ne disposaient pas actuellement de l’artillerie ou du soutien logistique nécessaires pour envahir et affronter les féroces troupes ukrainiennes.

“Nous voyons ces éléments se déplacer maintenant en Biélorussie, mais nous ne voyons pas le mouvement de l’équipement”, a-t-il déclaré au New York Times.

Pendant ce temps, les tensions semblent monter alors que l’état-major ukrainien a affirmé avoir eu connaissance de “multiples cas de conflits” entre soldats russes et biélorusses déployés près de la frontière.

L’état-major général a déclaré que les affrontements auraient été déclenchés par “l’attitude insolente des Russes envers les Biélorusses”.

Les lignes russes s’effondreraient de façon spectaculaire en Ukraine – un ancien commandant de l’OTAN affirmant qu’il pourrait s’agir de la plus grande catastrophe militaire de la Russie depuis 100 ans.

Dans un nouvel ensemble de mesures pour contrer les défaites sur le champ de bataille, Poutine a annoncé un nouveau conseil spécial de coordination pour travailler avec les régions russes afin de stimuler l’effort de guerre de Moscou.

Et il a également déclaré la loi martiale dans quatre régions partiellement occupées de l’Ukraine que la Russie revendique comme la sienne et restreint les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des régions proches de l’Ukraine.