Comment M. Baseball est devenu une référence pour les joueurs se rendant au Japon

Bien sûr, alors que les feuilles flottent au sol et que les gobelets de dinde remplissent l’air, une tradition de baseball d’automne est également sur le point d’être renouvelée.

Les douze équipes de Nippon Professional Baseball ont commencé leur courtisation annuelle de talents étrangers pour jouer au Japon la saison prochaine. Beaucoup de ceux qui acceptent des offres se prépareront sûrement à l’expérience de la même manière que ceux qui les ont précédés pendant 30 ans, en regardant “M. Base-ball.”

La comédie met en vedette Tom Selleck dans le rôle de Jack Elliot, une ancienne superstar des Yankees qui lutte pour retrouver sa grandeur. Il est appelé dans le bureau de son manager et on lui dit qu’ils l’ont magasiné mais qu’il n’y avait qu’un seul preneur, les Chunichi Dragons au Japon.

“Je suis un joueur de la Ligue majeure”, déclare Elliot. “Il n’est pas question que je joue au Japon.”

Il le fait et commence ainsi son voyage dans un nouveau monde particulier, où les chaussures ne sont pas autorisées dans le club-house, les sièges des toilettes sont trop petits pour lui et on s’attend parfois à ce que les cogneurs carie, tout cela, selon un sondage non scientifique d’étrangers qui ont joué là récemment, est encore vrai aujourd’hui.