Dans le premier épisode de BYJU’S Young Genius, l’animateur Anand Narasimhan a accueilli pour la première fois l’enfant prodige Lydian Nadhaswaram, surnommé «l’ambassadeur de la musique indienne» par le légendaire musicien AR Rahman.

Au cours de l’épisode, Lydian a partagé son parcours pour devenir un talent à surveiller. Il a révélé qu’il n’avait que deux ans lorsqu’il a commencé à jouer de la batterie et que c’est à ce moment-là que son père et sa sœur ont réalisé son talent et l’ont encouragé. Plus tard, le père de Lydian l’a motivé à se lancer dans le piano à l’âge de 8 ans.

Aujourd’hui âgé de 15 ans, Lydian a joué à environ 500 concerts jusqu’à ce jour. Il peut jouer les yeux bandés et même deux pianos simultanément. Il a remporté le titre de The World’s Best en 2019.

Lydian veut devenir compositeur pour l’industrie cinématographique indienne et Hollywood. Il vise à devenir le pianiste de classe mondiale et souhaite jouer du piano sur la lune.

Le chanteur renommé Shankar Mahadevan a rejoint l’épisode virtuellement. Il a dit: « Lydian est l’attraction vedette de la Journée internationale du piano qui se tient à Mumbai. »

Il a également félicité l’enfant merveilleux et lui a souhaité plus de reconnaissance pour son talent.

BYJU’S Young Genius: Rencontrez Lydian Nadhasawaram et Meghali Malabika ce samedi

Le deuxième enfant prodige à rejoindre l’épisode était la «Google Girl of India», Meghali Malabika. Elle aspire à devenir une scientifique spatiale et à utiliser ses connaissances en géographie pour le développement de l’humanité.

Si elle parvient à redessiner la carte du monde, elle a déclaré qu’elle séparerait les «pays en combat» et les «éloignerait les uns des autres».

La jeune femme de 14 ans a ensuite été interrogée par l’animateur de l’émission et elle a donné de manière impressionnante toutes les réponses avec précision.

Les deux génies ont reçu un abonnement d’un an à BYJU et un prix célébrant respectivement leur excellence dans le domaine des arts de la scène et de la mémoire / QI.

BYJU’S Young Genius, une initiative de Network 18, est diffusée tous les samedis et la rediffusion a lieu le dimanche.