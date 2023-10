Comment lutter pour la liberté sur Internet

La semaine dernière, Freedom House, un groupe de défense des droits de l’homme, a publié son rapport annuel sur l’état de la liberté sur Internet dans le monde ; c’est l’un des outils de suivi les plus importants si vous souhaitez comprendre les changements intervenus dans la libre expression numérique.

Comme je l’ai écrit, le rapport montre que l’IA générative change déjà la donne en géopolitique. Mais ce n’est pas la seule découverte préoccupante. À l’échelle mondiale, la liberté sur Internet n’a jamais été aussi faible et le nombre de pays qui ont bloqué des sites Web pour des discours politiques, sociaux et religieux n’a jamais été aussi élevé. En outre, le nombre de pays ayant arrêté des personnes pour expression en ligne a atteint un niveau record.

Ces questions sont particulièrement urgentes avant que nous nous dirigeons vers une année avec plus de 50 élections dans le monde ; Comme l’a noté Freedom House, les cycles électoraux sont les périodes où la liberté sur Internet est souvent la plus menacée. L’organisation a émis quelques recommandations sur la manière dont la communauté internationale devrait répondre à la crise croissante, et j’ai également contacté un autre expert politique pour connaître son point de vue.

Considérez-moi comme un optimiste, mais discuter avec eux cette semaine m’a donné l’impression qu’il y a au moins certaines mesures concrètes que nous pourrions prendre pour rendre Internet plus sûr et plus libre. Voici trois choses clés que les entreprises technologiques et les législateurs devraient faire selon eux :

Augmenter la transparence autour des modèles d’IA L’une des principales recommandations de Freedom House est d’encourager une plus grande divulgation publique de la manière dont les modèles d’IA ont été construits. Les grands modèles de langage comme ChatGPT sont tristement célèbres (vous devriez lire le travail de mes collègues à ce sujet), et les entreprises qui développent les algorithmes ont résisté à la divulgation d’informations sur les données qu’elles ont utilisées pour entraîner leurs modèles. « La réglementation gouvernementale devrait viser à assurer plus de transparence, à fournir des mécanismes efficaces de contrôle public et à donner la priorité à la protection des droits de l’homme », indique le rapport. Alors que les gouvernements s’efforcent de suivre le rythme dans un espace en évolution rapide, une législation complète pourrait s’avérer hors de portée. Mais les propositions qui imposent des exigences plus strictes – comme la divulgation des données de formation et des tests standardisés pour détecter les biais dans les résultats – pourraient trouver leur place dans des politiques plus ciblées. (Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce que les États-Unis en particulier pourraient faire pour réglementer l’IA, j’en ai également parlé.) En ce qui concerne la liberté sur Internet, une transparence accrue aiderait également les gens à mieux reconnaître lorsqu’ils voient du contenu sponsorisé par l’État en ligne, comme en Chine, où le gouvernement exige que le contenu créé par des modèles d’IA générative soit favorable au Parti communiste. Soyez prudent lorsque vous utilisez l’IA pour analyser et filtrer le contenu Les sociétés de médias sociaux utilisent de plus en plus d’algorithmes pour modérer ce qui apparaît sur leurs plateformes. Si la modération automatique permet de contrecarrer la désinformation, elle risque également de nuire à l’expression en ligne. « Même si les entreprises doivent réfléchir à la manière dont leurs plateformes et produits sont conçus, développés et déployés afin de ne pas exacerber les campagnes de désinformation parrainées par l’État, elles doivent être vigilantes pour préserver les droits de l’homme, à savoir la liberté d’expression et d’association en ligne », déclare Mallory. Knodel, directeur de la technologie du Centre pour la démocratie et la technologie. De plus, Knodel affirme que lorsque les gouvernements exigent que les plateformes analysent et filtrent le contenu, cela conduit souvent à des algorithmes qui bloquent encore plus de contenu que prévu. Dans le cadre de la solution, Knodel estime que les entreprises technologiques devraient trouver des moyens « d’améliorer les fonctionnalités humaines », dans lesquelles les gens jouent un rôle concret dans la modération du contenu, et « s’appuyer sur l’agence des utilisateurs pour bloquer et signaler la désinformation ». .» Développer des moyens de mieux étiqueter le contenu généré par l’IA, en particulier lié aux élections Actuellement, l’étiquetage des images, vidéos et audio générés par l’IA est incroyablement difficile à réaliser. (J’ai déjà écrit un peu à ce sujet dans le passé, en particulier sur la manière dont les technologues tentent de faire progresser le problème.) Mais il n’y a pas de référence en la matière, donc un contenu trompeur, en particulier en matière d’élections, peut potentiellement faire beaucoup de mal. Allie Funk, l’une des chercheuses du rapport de Freedom House, m’a parlé d’un exemple au Nigeria d’un clip audio manipulé par l’IA dans lequel le candidat à la présidentielle Atiku Abubakar et son équipe pouvaient être entendus dire qu’ils prévoyaient de truquer les bulletins de vote. Le Nigeria a une histoire de conflits liés aux élections, et Funk affirme qu’une telle désinformation « menace réellement d’enflammer des troubles potentiels » et de créer des « impacts désastreux ». L’audio manipulé par l’IA est particulièrement difficile à détecter. Funk dit que cet exemple n’est qu’un exemple parmi tant d’autres que le groupe a relatés et qui « témoignent de la nécessité d’une multitude de types d’étiquetage différents ». Même s’il ne peut pas être prêt à temps pour les élections de l’année prochaine, il est essentiel que nous commencions à y réfléchir dès maintenant.

Qu’est-ce que je lis d’autre

Cette enquête conjointe de Wired et Markup a montré que les logiciels de police prédictive avaient raison dans moins de 1 % du temps. Les résultats sont accablants mais pas surprenants : la technologie policière est depuis longtemps considérée comme une science indésirable, en particulier dans le domaine médico-légal.

Le MIT Technology Review a publié notre première liste d’entreprises de technologie climatique à surveiller, dans laquelle nous mettons en avant les entreprises pionnières en matière de recherche révolutionnaire. Lisez l’aperçu de la liste par mon collègue James Temple, qui explique pourquoi nous devons prêter attention aux technologies susceptibles d’avoir un impact sur notre crise climatique.

Les entreprises qui possèdent ou utilisent l’IA générative pourraient bientôt souscrire des polices d’assurance pour atténuer les risques liés à l’utilisation de modèles d’IA – pensez aux résultats biaisés et aux poursuites en matière de droits d’auteur. Il s’agit d’une évolution fascinante sur le marché de l’IA générative.

Ce que j’ai appris cette semaine

Un nouvel article du Journal of Online Trust and Safety de Stanford souligne pourquoi la modération du contenu dans les langues à faibles ressources, qui sont des langues ne disposant pas de suffisamment de données de formation numérisées pour construire des systèmes d’IA précis, est si médiocre. Cela constitue également un argument intéressant quant aux domaines dans lesquels l’attention devrait être portée pour améliorer cela. Alors que les entreprises de médias sociaux ont en fin de compte « accès à davantage de données de formation et de test dans ces langues », affirme-t-il, un « fruit à portée de main » pourrait consister à investir dans des initiatives locales et communautaires pour la recherche sur le traitement du langage naturel (NLP) dans les pays à faible diffusion. langues ressources.

« Les bailleurs de fonds peuvent aider à soutenir les collectifs locaux existants de réseaux de recherche en PNL spécifiques aux langues et aux familles de langues qui travaillent à numériser et à créer des outils pour certaines des langues aux ressources les plus faibles », écrivent les chercheurs. En d’autres termes, plutôt que d’investir dans la collecte de davantage de données sur des langues à faibles ressources pour les grandes entreprises technologiques occidentales, les bailleurs de fonds devraient dépenser de l’argent dans des projets locaux de PNL qui développent de nouvelles recherches sur l’IA, qui pourraient créer une IA directement adaptée à ces langues.