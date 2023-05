Comment lutter contre les troubles affectifs saisonniers

Avec les températures qui se réchauffent et les journées qui s’allongent, de nombreux Canadiens se préparent peut-être à des activités estivales amusantes. Mais ce n’est pas tout le soleil et les arcs-en-ciel pour ceux qui souffrent de troubles affectifs saisonniers (TAS).

Le TAS peut affecter l’humeur d’une personne avec des sentiments de dépression, d’anxiété et de perturbation de ses habitudes de sommeil et d’alimentation, selon CAMH. Cependant, ces déclencheurs de santé ne se limitent pas au cœur de l’hiver.

La vice-présidente de la santé mentale de GreenShield, Harriet Ekperigin, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi, que la condition peut avoir un impact sur les mois de printemps et d’été, car la planification ou la participation à certaines activités peut être un facteur de stress supplémentaire pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé ou financiers. raisons les empêchant de participer, ou pour les parents et les mères qui prennent la responsabilité de planifier l’horaire d’été de leur famille.

Ekperigin explique que les femmes prennent souvent en charge la planification estivale de leurs enfants, comme la recherche d’options de garderie ou la planification à l’avance des nécessités de la rentrée scolaire comme les uniformes et les fournitures scolaires.

Un sondage en ligne mené par GreenShield a révélé que les mères canadiennes passent 44 % de leur temps à s’occuper des autres plutôt qu’elles-mêmes, et 22 % consacrent moins de temps à leur santé mentale que les femmes sans enfants.

De plus, divers groupes sociaux pour les femmes peuvent également affecter leur santé mentale, selon l’enquête, car elle a révélé que 31 % des femmes immigrantes au Canada consacrent moins de temps aux pratiques de soins personnels et 15 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes nées au Canada.

« Il y a tellement de choses que nous mettons sur nous-mêmes, que les femmes en particulier finissent par ressentir le poids de ce genre d’été, la préparation du printemps et les symptômes de dépression et d’anxiété sont répandus pendant cette période », a déclaré Ekperigin à CTVNews.ca dans un téléphone. entretien jeudi.

CONSEILS POUR COMBATTRE LES TROUBLES AFFECTIFS SAISONNIERS

Faire de petits changements dans votre mode de vie peut être un point de départ utile pour faire face au TAS, explique Ekperigin, car de nombreuses personnes pourraient ne pas être en mesure de se permettre le temps d’un cours de fitness d’une heure, par exemple, une brève promenade ou une méditation peut également aider. .

« Nous n’avons pas une heure supplémentaire dans notre journée pour remplir notre tasse de soins personnels et pour nous occuper de notre santé mentale, mais au moins si vous pouvez vous réserver 20 minutes, 15 minutes par jour, juste pour commencer à partir de là, même si c’est juste aller se promener ou faire de la respiration profonde ou de la méditation », a-t-elle déclaré.

Les pratiques de soins personnels comme la méditation peuvent également inclure des affirmations qui peuvent aider à recâbler la façon dont nous nous percevons et à déterminer notre estime de soi, a expliqué Ekperigin.

« Connaître notre valeur est vraiment important, et utiliser des affirmations et des méditations pour recadrer notre dialogue interne peut être un outil très puissant pour nous aider à comprendre notre valeur et où nous en sommes mentalement », a-t-elle déclaré.

Ekperigin recommande également de trouver une aide professionnelle ou d’aider quelqu’un que vous connaissez peut-être avec le TAS à trouver un thérapeute ou un conseiller en santé mentale qui peut les guider directement à travers leur dépression saisonnière.

« Je pense que ce que les gens doivent comprendre, c’est que le trouble affectif saisonnier est un trouble de santé mentale, et en aidant les gens à comprendre qu’ils seront en mesure de fournir le soutien à un être cher ou d’obtenir le soutien dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré. a dit.

CAMH recommande également d’établir un budget et de prendre le temps de planifier efficacement les activités estivales afin d’éviter les stress de dernière minute. Rester actif, maintenir un horaire de sommeil régulier et de saines habitudes alimentaires peut également aider à équilibrer votre humeur, dit-il.

Avez-vous des troubles affectifs saisonniers en été ? Si vous souhaitez partager votre histoire et des conseils pour les autres, envoyez un courriel à [email protected]

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.



Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)



Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)



Crisis Services Canada (1-833-456-4566 ou texte 45645)



Hope for Wellness Helpline (anglais, français, cri, ojibway et inuktitut) : 1-855-242-3310



Ligne directe du Conseil Embrace Life : 1-800-265-3333



Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)



Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, composez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.