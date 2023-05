Comment lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation en ligne

La génération Z est peut-être le groupe le plus averti en matière de numérique sur la planète, mais cela ne les empêche pas de croire – et de diffuser – de fausses informations en ligne.

C’est un gros problème pour tout le monde, a déclaré Beth Goldberg, responsable de Google, à CNBC Make It.

« Je pense que la sensibilité de la génération Z à la désinformation est plus importante que celle des autres cohortes. Absolument », déclare Goldberg, responsable de la recherche et du développement chez Jigsaw, une unité Google créée en 2010 pour étudier et surveiller les abus, le harcèlement et la désinformation en ligne.

La génération Z est « juste donc en ligne« , dit Goldberg, citant une étude récente soutenue par Google sur les explications de la susceptibilité des jeunes à la désinformation. Cela peut conduire à une « surcharge d’informations », où le simple volume d’informations disponibles peut rendre plus difficile de discerner le vrai du fauxElle ajoute.

Plus de la moitié des membres de la génération Z reçoivent la plupart de leurs nouvelles directement depuis les réseaux sociauxet les jeunes générations sont beaucoup plus susceptibles de croire les influenceurs en ligne sur d’autres sources d’information, la recherche montre. Ces traits ne sont pas nécessairement uniques à la génération Z, mais ils sont plus répandus parmi cette cohorte, dit Goldberg.

Et plus de la moitié des membres de la génération Z passent plus de quatre heures par jour sur les réseaux sociaux, soit près du double du pourcentage de tous les adultes américains qui sont autant en ligne, selon un Enquête Morning Consult 2022.

« Vous avez cette sorte d’amplification [of misinformation] – non seulement que la génération Z soit sensible en tant que consommateurs, mais aussi qu’elle propage cette désinformation en tant que commentateurs et créateurs eux-mêmes », déclare Goldberg. « Cela présente un risque démesuré pour nous tous en ligne.