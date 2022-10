Comment lutter contre le syndrome de l’imposteur au travail

Lorsque Chris Capossela a rejoint Microsoft en 1991, l’une des premières choses qu’il a remarquées a été à quel point ses collègues étaient promus plus rapidement que lui. Au début, il a ignoré la nouvelle de leurs promotions – il était, après tout, un responsable marketing, tandis que ses amis de travail étaient des ingénieurs et des concepteurs de produits, et leurs équipes travaillaient à des rythmes différents. De plus, se dit-il, qui n’a pas se sentent en insécurité à 20 ans, en début de carrière ? Il a changé d’emploi en un an, devenant chef de produit dans l’équipe des produits de base de données de bureau de Microsoft, mais le changement latéral n’a pas calmé le profond sentiment de malaise et le syndrome de l’imposteur qui ont commencé à s’installer. “Je regardais mes colocataires, qui travaillaient également chez Microsoft, se voir proposer des emplois et des promotions mieux rémunérés plus rapidement que moi et cela m’a fait me demander:” Mon Dieu, est-ce que je fais quelque chose de mal? “”, A-t-il déclaré à CNBC Make It. Pourtant, il a décidé de poursuivre les emplois au sein de Microsoft qui le passionnaient, même s’ils n’étaient pas accompagnés d’un salaire plus important ou d’un titre plus élevé. Trente et un ans et plusieurs changements d’emploi plus tard, Capossela, 53 ans, est maintenant le directeur du marketing de Microsoft – et il n’aurait pas atteint la C-Suite, dit-il, sans d’abord apprendre à combattre le syndrome de l’imposteur et laisser passer la passion, pas la compétitivité ou les attentes des autres, guident sa carrière.

Pourquoi la comparaison au travail est une habitude « toxique »

L’une des leçons les plus importantes que Capossela a apprises au cours de sa carrière chez Microsoft est qu’il n’y a pas de voie claire vers le succès. “Vous allez vous déplacer à un rythme différent de la personne à votre gauche et à votre droite, mais si vous passez tout votre temps à regarder à gauche et à droite et à vous comparer à votre groupe de pairs, vous allez manquer une grande carrière organique qui est riche et pleine d’apprentissage », dit-il. “C’est très toxique et dangereux de faire ça.” Les changements de carrière latéraux peuvent être tout aussi précieux que l’avancement vertical, ajoute-t-il. “Je n’ai jamais été un plan sur 5 ou 10 ans… quand j’ai commencé chez Microsoft, je suivais juste mon instinct et j’acceptais des emplois intéressants pour lesquels je me qualifiais”, dit-il. “Mais à long terme, les mouvements latéraux et la prise de position dans différentes équipes peuvent vraiment porter leurs fruits, car cela vous donne une perspective plus large de votre secteur ou de votre entreprise, ce qui fera de vous un travailleur plus précieux sur toute la ligne.” Vous n’avez pas besoin de changer d’emploi pour profiter des avantages d’un changement de carrière latéral, soit : montrer de l’intérêt pour ce que font les autres équipes au sein de votre organisation, apprendre différentes responsabilités professionnelles et être prêt à saisir des opportunités au-delà de la portée étroite de ce qui se trouve dans votre entreprise. description de rôle (jusqu’à un montant que vous pouvez gérer) sont tous d’excellents moyens de vous mettre au défi et de vous positionner pour la prochaine étape de votre carrière, note Capossela.

“Vous ferez de votre mieux lorsque vous en serez le plus passionné”