Comment lutter contre la discrimination dans les soins de santé

Vous êtes-vous déjà cassé un os ? Vous connaissez votre première pensée : « Aïe !

Mais que se passerait-il si ledit travailleur de la santé était trop occupé à poser des questions sur votre identité de genre au lieu de se concentrer sur la réparation de votre os fracturé ? Bien sûr, il est important d’enregistrer et d’examiner les antécédents médicaux, mais pourquoi des questions sur l’hormonothérapie ou la chirurgie de changement de sexe seraient-elles pertinentes dans ce cas ?

Un terme existe pour ce phénomène : le syndrome du bras cassé trans.

C’est lorsqu’un fournisseur de soins de santé – consciemment ou non – suppose que toutes sortes de problèmes médicaux sont le résultat d’une personne trans.

Les personnes transgenres ont besoin de soins de santé équitables comme tout le monde – et les experts conseillent d’utiliser tous les outils de l’arsenal de la communauté trans pour lutter contre la discrimination.

Douglas Knutson, professeur adjoint en psychologie du conseil et du conseil à l’Oklahoma State University, a co-écrit en 2016 un article pour le Journal of Research on Women and Gender intitulé « « Trans broken arm »: Health care stories from transgender people in rural areas ».

Lorsqu’il a commencé à faire des recherches sur l’accès aux soins de santé mentale et physique pour les personnes trans et non binaires, il a découvert que les personnes cherchant un traitement faisaient face à des expériences négatives, en particulier dans les zones rurales.

« Je pense qu’à la base, le bras cassé trans consiste à ne pas permettre aux personnes trans d’être des personnes », dit-il.

Paula Neira, secrétaire du conseil d’administration de Health Professionals Advancing LGBTQ Equality, le dit ainsi : « Que j’aie un pénis ou un vagin n’a pas d’importance parce que je suis ici pour un bras cassé parce que quelqu’un m’a donné un coup de pied dans le bras. »

De tels préjugés pourraient avoir des conséquences mortelles, selon D. Ojeda, défenseur des politiques de santé pour le Centre national pour l’égalité des transgenres.

« Ces biais ont un impact sur la capacité d’un fournisseur à identifier des conditions médicales graves avant qu’il ne soit trop tard », explique Ojeda. « Et malheureusement, même parfois fatal, car ils ne sont pas capables de l’identifier en fonction de leurs préjugés. »

Une chose que les personnes cisgenres oublient – probablement parce qu’elles n’ont jamais jonglé avec des sentiments de dysphorie de genre – est qu' »être transgenre n’est pas une condition médicale », dit Persephone Rose, une femme transgenre non binaire de 28 ans. C’est seulement quelque chose que vous pouvez découvrir par vous-même.

Les obstacles auxquels les personnes trans et non binaires sont confrontées lorsqu’elles recherchent des soins de santé

Rose, qui vit dans la région de Washington, DC, a déclaré que leur famille ne les soutenait pas lorsqu’ils ont fait leur coming out en 2005.

« Les personnes trans n’étaient pas tellement dans les nouvelles », disent-ils (Rose utilise elle et ils pronoms de manière interchangeable), se souvenant de leur adolescence.

Rose a fait sa première transition à l’âge de 18 ans, mais a ensuite perdu sa transition pendant six ans. Vivre en tant que femme trans, entre discrimination en matière de logement et d’emploi, est devenu trop stressant en plus des soins médicaux.

Les visites chez le médecin sont devenues un déclencheur. Elle passerait une IRM uniquement pour qu’ils lui posent des questions sur ses dernières règles – puis ils devraient révéler qu’elle n’a jamais eu de règles parce qu’elle, euh, n’a pas d’utérus.

« Nous sommes arrivés à un point où mes dossiers médicaux étaient vraiment bizarres parce que j’avais l’impression que je devais me réconcilier (explétif) pour même faire un travail sans rapport », dit-elle.

Voir plus de visibilité trans dans les médias lui a inculqué le courage de faire à nouveau la transition.

Rose a commencé à utiliser la société de soins de santé préventifs Forward Health avant sa deuxième transition. Elle se sentait réconfortée par le fait que l’entreprise pouvait accueillir des patients transgenres. Son médecin, le Dr Laura Billiet, s’est présentée avec ses pronoms, que Rose considérait comme une compétence en matière de soins trans.

Rose pouvait enfin gérer d’autres aspects de sa santé sans que son identité trans ne lui vole l’attention.

Auparavant, « cela me suivait partout, tout le temps dans n’importe quelle situation de soins de santé », dit-elle. « Et cela a réduit ma capacité à me défendre, car cela a toujours été considéré comme cela doit être le problème. Cela doit être parce que vous prenez ces médicaments, ou parce que vous avez pris ces médicaments ou que vos problèmes doivent être liés à votre mode de vie. »

Lorsque Forward a commencé à aider à remplir les ordonnances à la pharmacie, « c’était un peu comme avoir des super-pouvoirs ».

Neira dit qu’elle a dû passer beaucoup de temps à éduquer ses propres prestataires sur les soins de santé transgenres – bien qu’elle soit dans une position plus privilégiée que la plupart, étant la directrice du programme clinique du Johns Hopkins Center for Transgender Health et un ancien combattant de la Marine.

« Choisir ce combat avec moi est une idée vraiment stupide », dit-elle.

Les femmes transgenres de couleur sont les plus susceptibles d’être discriminées dans la société, et les soins de santé ne sont pas différents, selon Neira.

Washington, DC, le couple transgenre Ahanu et Petrona ont été victimes de discrimination de la part du système de santé pendant la grossesse d’Ahanu – et en particulier lors de l’échographie de 20 semaines pour leur enfant à naître. L’hôpital pensait que Petrona était enceinte, pas Ahanu – probablement à cause d’hypothèses sur la présentation du genre.

Ils ont finalement cherché une sage-femme et ont accouché du bébé à la maison. Les deux sont indigènes – Ahanu est Kainai, du Canada, et Petrona est Nawat, de descendance Kuskatan et Lenca, d’Amérique centrale – et bispirituels, ce qui signifie qu’ils ont chacun des esprits masculin et féminin.

Le couple a partagé son histoire sur la dernière saison de la série Facebook Watch « 9 Months with Courteney Cox ».

Les deux ont reçu du vitriol lors de la diffusion de la série, Petrona étant désormais la cible d’attaques médiatiques de droite pour ses pratiques d’allaitement.

Ce que les personnes trans et non binaires peuvent faire pour se protéger

Cherchez des réponses de la communauté. Plus une personne peut se connecter avec d’autres membres de la communauté transgenre et partager des informations sur les personnes à consulter pour les rendez-vous chez le médecin par rapport aux personnes à éviter est cruciale, explique Knutson.

Plus une personne peut se connecter avec d’autres membres de la communauté transgenre et partager des informations sur les personnes à consulter pour les rendez-vous chez le médecin par rapport aux personnes à éviter est cruciale, explique Knutson. Vous êtes autorisé à licencier votre médecin ou à ne pas suivre ses conseils . « Une partie de savoir quand et comment le faire consiste à se connecter avec les membres de la communauté qui ont navigué dans ces systèmes et peuvent parler avec sagesse et perspicacité de ces choses », explique Knutson.

. « Une partie de savoir quand et comment le faire consiste à se connecter avec les membres de la communauté qui ont navigué dans ces systèmes et peuvent parler avec sagesse et perspicacité de ces choses », explique Knutson. Ne laissez pas vos soins de santé être discriminatoires. C’est contre la loi. « C’est une obligation légale de ne pas discriminer contre les personnes trans, et cela inclurait d’être prêt à fournir ces soins même si ce n’est pas quelque chose que vous avez fait auparavant », Noah Lewis, directeur du Transgender Legal Defence & Education Fund’s Trans Health Project. dit. Visitez le Trans Health Project pour plus de ressources – et sachez qu’il en va de même pour la couverture d’assurance refusée.

C’est contre la loi. « C’est une obligation légale de ne pas discriminer contre les personnes trans, et cela inclurait d’être prêt à fournir ces soins même si ce n’est pas quelque chose que vous avez fait auparavant », Noah Lewis, directeur du Transgender Legal Defence & Education Fund’s Trans Health Project. dit. Visitez le Trans Health Project pour plus de ressources – et sachez qu’il en va de même pour la couverture d’assurance refusée. Soyez prêt au découragement – ​​et apportez des renforts. Le manque de sensibilisation règne toujours en maître, dit Lewis. Se préparer à l’avance n’est pas une mauvaise idée. Invitez également un être cher avec vous pour un soutien supplémentaire, et appelez même à l’avance pour voir si le prestataire a de l’expérience avec les patients transgenres.

Le manque de sensibilisation règne toujours en maître, dit Lewis. Se préparer à l’avance n’est pas une mauvaise idée. Invitez également un être cher avec vous pour un soutien supplémentaire, et appelez même à l’avance pour voir si le prestataire a de l’expérience avec les patients transgenres. Documentez tout. Si un fournisseur refuse de vous traiter et rejette vos préoccupations, demandez-lui de le documenter comme tel dans votre dossier de santé électronique. Cela pourrait les rendre plus réactifs et servir de forme de protection si vous avez besoin de constituer un dossier juridique, dit Ojeda.

Ce que les professionnels de la santé doivent savoir

Demandez les pronoms des personnes. Cela montre du respect pour les gens et leurs préférences, selon Billiet. Écoutez et soyez respectueux. « Je sais que cela semble vraiment évident, mais malheureusement, c’est moins courant qu’il ne devrait l’être », dit Billiet.

Cela montre du respect pour les gens et leurs préférences, selon Billiet. Écoutez et soyez respectueux. « Je sais que cela semble vraiment évident, mais malheureusement, c’est moins courant qu’il ne devrait l’être », dit Billiet. Autodidacte. Les articles et les recherches ne peuvent vous en dire autant. Allez sur YouTube, visitez des événements communautaires et rencontrez des personnes avec ces identités, dit Knutson. De nombreuses possibilités de formation continue existent pour toutes sortes de spécialités. « Il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas être en mesure d’apprendre ce matériel », dit Lewis.

