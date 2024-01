Comment Luton est passé du statut de favori de la relégation à celui de sérieux prétendants à la survie

« La perception du public – de ce qu’il pensait que Luton allait être – a changé maintenant. Nous les avons vraiment battus, et peu d’équipes font ça à Brighton », a déclaré le chef d’orchestre de Luton Town, Ross Barkley, après une retentissante victoire 4-0 contre Brighton mardi.

Luton a débuté sa première campagne en Premier League avec une défaite meurtrière 4-1 à Brighton, un résultat qui semblait susceptible de fixer le cap de sa saison. Après 12 matchs, ils n’avaient réussi à gagner qu’une seule fois – une victoire à Everton en septembre – et avaient fait match nul trois fois.

Même avant leur défaite à l’Amex, de nombreux observateurs pensaient que Luton reviendrait au championnat comme une pierre. Mais ils prouvent que les gens ont tort. Ils sont encore loin d’être en sécurité mais leurs performances sont encourageantes. Ils sont un point au-dessus de la zone de relégation, mais l’ambiance dans l’équipe et autour du club est celle d’une équipe faisant bien mieux que ce que la 17e place pourrait laisser penser.

Alors qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi Luton est-il désormais une équipe contre laquelle personne n’aura hâte de jouer ?

L’une des principales raisons est l’amélioration et l’énergie de leur contre-presse.

Mardi, le défenseur central Reece Burke, arrivé dans l’équipe après l’arrêt cardiaque de Tom Lockyer en décembre, a joué un rôle crucial sur le premier but de Luton à la 18e seconde. Sous le regard de Lockyer depuis les tribunes, Burke a également aidé à récupérer le ballon avant que Luton ne surprenne Brighton avec un deuxième but marqué par Chiedozie Ogbene avec deux minutes et 17 secondes au compteur.

Pour le premier match d’Elijah Adebayo, Burke s’est envolé pour reprendre le ballon Facundo Buonanotte pour lancer le mouvement offensif.

Et puis, suite à une autre forte pression de Luton, Burke a forcé une autre interception peu de temps après le deuxième coup d’envoi de Brighton.

Les deux moments devaient être chronométrés à la perfection par Burke. Il avait également besoin que ses coéquipiers harcèlent Brighton pour tendre le piège.

“Il s’agit pour tout le monde de comprendre les positions de chacun, car chacun d’entre nous peut remplacer n’importe quel coéquipier à tout moment”, a déclaré l’attaquant de Luton Carlton Morris, qui a aidé le premier but d’Adebayo après avoir lancé la presse depuis l’avant avec lui. « C’est complexe à ce niveau. Cela se transforme parfois presque en partie d’échecs, plus que la saison dernière.

Adebayo a souligné que la haute pression a contribué à soulager la défense de Luton.

“Si nous pressons haut sur le terrain, cela donne moins de travail aux défenseurs”, a déclaré Adebayo, 26 ans. « Nous avons évidemment une défense incroyable, avec le gardien (Thomas Kaminski), qui sait que si les gars font pression là-haut, cela facilite un peu leur travail. La ligue est difficile et nous essayons de rendre la tâche aussi facile que possible pour nos défenseurs.

Le graphique ci-dessus montre une augmentation notable de l’intensité du pressing (comme le montrent leurs passes autorisées par action défensive, ou « PPDA ») au cours des dernières semaines sur une moyenne mobile pour la saison. Comme le démontrent les trois premiers buts contre Brighton, Luton s’appuie davantage sur des actions urgentes.

Il y a une raison pour laquelle les fans de Luton sont si satisfaits du manager Rob Edwards. Il associe une vieille tactique de frappe longue et directe avec un pressing à haute énergie et un jeu depuis l’arrière.

La façon dont il modifie subtilement ses tactiques et met en œuvre de nouveaux modèles de jeu fait de Luton un adversaire encore plus difficile.

Prenez la façon dont Luton donne le coup d’envoi des matchs et attaquez les coups d’envoi de l’opposition. Au début de la saison, Luton renvoyait principalement le ballon directement au gardien Kaminski pour qu’il le remonte sur le terrain. Morris agirait alors comme l’homme cible et les joueurs autour de lui, comme Adebayo et Ogbene, tenteraient de remporter le deuxième ballon. Mais le jeu de Luton a évolué.

Lorsqu’ils ont lancé le match en seconde période contre Brighton, Barkley s’est préparé pour frapper le ballon à Kaminski. Il a fait semblant et s’est retourné pour se précipiter à la place.

« Il s’agit de mettre l’opposition en retrait », a-t-il expliqué. « Parfois, en jouant à l’envers, ils peuvent sursauter et nous mettre sous pression. Donc, c’est plutôt “on gagne 3-0” et leur faire savoir en deuxième mi-temps, quand on a donné le coup d’envoi, qu’on y va toujours parce que parfois on peut lâcher le pied de la pédale. Je me suis retourné et j’ai joué vers l’avant pour que nous puissions à nouveau les mettre sous pression. C’est la clé. Ce sont de petites choses comme ça qui peuvent faire la différence.

Les contributions globales de Barkley cette saison ont été une autre raison des solides performances de l’équipe. Il est désormais un milieu de terrain meneur de jeu au cœur des attaques de Luton. Il va s’asseoir profondément, récupérer le ballon, avancer et chercher un coéquipier.

« Mon rôle est différent », a déclaré Barkley, le donneur d’ordre de l’équipe. « Je joue un peu plus profondément mais j’ai maintenant plus de responsabilités pour récupérer le ballon.

« Dans d’autres clubs, je jouais un peu plus en avant, donc vous comptez sur les joueurs pour vous mettre en possession du ballon, mais maintenant je joue plus profondément. Prendre le ballon, c’est quand je suis à mon meilleur. Avoir beaucoup de possession du ballon m’aide, ainsi que mes coéquipiers, à les trouver dans les zones où ils peuvent faire bouger les choses.

Le deuxième but d’Adebayo est venu de Barkley interceptant le ballon dans le troisième but défensif de Brighton et faisant jouer son coéquipier derrière. C’était la première victoire élevée de Luton de la saison à se terminer par un but. Comme le montre le graphique ci-dessous, ils réalisent en moyenne une reprise de tir par match, ainsi qu’une moyenne de 5,3 revirements au total.

Les arrières latéraux de Luton ont été un autre élément essentiel de l’équipe. Non seulement ils ont contribué à élargir le terrain, mais leur efficacité a augmenté au fil du temps.

Alfie Doughty a été l’un des artistes les plus remarquables de Luton dans son rôle d’arrière gauche. Il est le principal tireur de coups de pied arrêtés de Luton et a prouvé pourquoi avec son corner pour aider à établir le troisième but d’Adebayo. Il a généralement la compagnie habile et rapide d’Issa Kaboré, prêté par Manchester City, de l’autre côté. Mais comme le joueur de 22 ans a représenté le Burkina Faso à la Coupe d’Afrique des Nations ce mois-ci, Edwards a utilisé Ogbene dans ce rôle et cela a bien fonctionné.

Le club vient également de recruter l’arrière droit Daiki Hashioka en renfort. L’international japonais, 24 ans, est arrivé du club belge de Saint-Trond et a été dévoilé au public local à la mi-temps.

“C’est un peu un mélange de la façon dont l’équipe a joué la saison dernière”, a déclaré Barkley. « Et puis un peu plus de croissance dans une direction différente avec ce que le manager attend de nous : pouvoir s’évanouir par l’arrière et avancer au lieu d’être constamment direct. Nous mélangeons les choses et c’est peut-être ce qui surprend les équipes maintenant.

Le prochain match de Luton aura lieu à Newcastle United, une équipe qu’ils ont battue 1-0 en décembre. En incluant ce match, il reste 17 matches pour Edwards et son équipe d’ici la fin mai. Il y aura des défaites à ce moment-là, mais l’élan et la confiance sont de leur côté.

On espère qu’il y aura également d’autres bouleversements, comme celui contre Brighton, car cette équipe de Luton évolue constamment et ne descendra pas sans se battre.

(Photo du haut : Alex Pantling/Getty Images)