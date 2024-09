Comment l’utiliser comme un pro

L’une des innovations les plus intéressantes de l’iPhone 16 est le Camera Control, un ajout matériel dédié dédié à la capture d’images et à la prise de vidéos. C’est un hybride intelligent d’un bouton mécanique et d’un curseur capacitif. Mais certains utilisateurs ont trouvé la courbe d’apprentissage un peu abrupte. Voici comment le maîtriser.

Le nouveau bouton Camera Control sur l’iPhone 16. Anadolu via Getty Images

Contrôle de la caméra : qu’est-ce que c’est

Le nouveau Camera Control est présent sur les quatre iPhones de cet automne, à savoir les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. C’est au même endroit sur chacun d’eux, c’est-à-dire aux deux tiers du bord droit. Il affleure le bord de l’iPhone, et n’est pas surélevé comme le sont les autres boutons du téléphone. Cela rend plus difficile le déclenchement accidentel, nous épargnant ainsi à tous des photos sans fin de l’intérieur de nos poches.

Contrôle de la caméra : comment l’utiliser

Cela fonctionne de deux manières. Appuyez dessus et il répond comme un bouton ordinaire. Faites glisser votre doigt dessus et c’est comme une petite surface tactile. Cette deuxième fonctionnalité signifie que vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec elle. Vous trouverez ci-dessous des conseils pour la maîtriser.

Dès votre premier contact, vous lancez l’appareil photo, même en veille. Vous pouvez le configurer de manière à ce qu’il nécessite un double-clic plutôt qu’un seul. Il peut également fonctionner avec d’autres applications, telles qu’Instagram ou Magnifier. Appuyez dessus une deuxième fois pour prendre une photo ou maintenez enfoncé pour commencer à enregistrer une vidéo. Notez que l’enregistrement s’arrête lorsque vous retirez votre doigt.

Ensuite, il y a le mécanisme des diapositives. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière, régler l’exposition ou la profondeur de champ, ou choisir des styles ou des tons photographiques. Il est très polyvalent et offre une manière beaucoup plus propre et sans icône d’utiliser l’appareil photo de l’iPhone.

Et il y a plus. Appuyez légèrement sur le bouton lorsque l’appareil photo est ouvert pour afficher le dernier menu que vous avez utilisé, par exemple le niveau de zoom. Appuyez légèrement deux fois et il bascule pour afficher les paramètres du menu.

Contrôle de la caméra : les paramètres

Choisissez parmi ces paramètres.

Exposition, qui rend l’image ou la vidéo plus claire ou plus sombre. Le réglage -2 est plus sombre, 2 est plus clair.

La profondeur active le mode Portrait et ajuste la quantité de flou de l’arrière-plan.

Zoom vous fait entrer ou sortir.

Les caméras vous font passer d’une caméra à l’autre, soit 0,5x, 1x et 2x sur tous les modèles, plus 5x sur les iPhones Pro.

Style vous permet de passer d’un style photographique à l’autre, avec des options telles que Vibrant, Lumineux, Calme et Cosy. Lorsque vous en choisissez un, vous voyez un aperçu de son apparence.

Le ton est le dernier paramètre et cela peut rendre une photo plus dramatique ou plus réaliste.

Contrôle de la caméra : les éléments délicats

Certains utilisateurs ont trouvé le nouveau contrôle difficile à s’habituer. Je comprends ça. C’est un contrôle subtil. Appuyez trop légèrement et rien ne se passe, appuyez trop fort et vous avez pris un cliché indésirable. Vous pouvez régler la sensibilité du contrôle de la caméra dans l’application Paramètres. Choisissez Accessibilité, puis Contrôle de la caméra. Ici, vous pouvez choisir une pression plus légère ou plus ferme ou modifier la vitesse reconnue par une double pression.

Contrôle de la caméra : deux astuces pour le maîtriser

Premièrement, lorsque vous appuyez deux fois, laissez votre doigt en contact avec le Contrôle plutôt que de le relever lors du deuxième appui.

Deuxièmement, lorsque vous voyez le menu, vous pouvez le faire glisser d’avant en arrière à l’aide de l’écran de l’iPhone. Parfois, c’est plus facile.

Bon cliché.

