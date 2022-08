Comment l’utilisation du téléphone peut blesser vos articulations et votre cou

“Text neck” est un autre terme que vous avez peut-être entendu. Considérez ce qui se passe lorsque vous vous penchez pour regarder votre téléphone : par rapport au fait de garder la tête droite, cette position penchée augmente la force exercée sur les muscles de votre cou et votre colonne cervicale par un facteur de quatre ou cinq, a déclaré le Dr Jason M. Cuéllar. , spécialiste orthopédique de la colonne vertébrale au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles et au JFK North Hospital de West Palm Beach, en Floride. Cette force excessive, a-t-il dit, peut affaiblir les ligaments de la colonne vertébrale au fil du temps et provoquer des douleurs. Une étude de 2017 a trouvé un lien entre les textos et les douleurs persistantes au cou, aux épaules et au haut du dos, bien que d’autres études n’aient pas trouvé de lien.

Les épines cervicales de certains jeunes patients que le Dr Cuéllar voit sont également pliées de manière anormale. Cela pourrait également être lié à l’utilisation fréquente du smartphone, a-t-il déclaré, et pourrait augmenter le risque de problèmes de dos. “Ce que nous pensons, c’est que cela conduit à une dégénérescence accélérée des disques”, a-t-il déclaré, faisant référence à la détérioration des disques vertébraux, de petits amortisseurs placés entre les vertèbres pour nous aider à nous déplacer confortablement. “Nous voyons plus de personnes plus jeunes, dans la vingtaine, souvent la trentaine, pour des problèmes de colonne cervicale.”

Comment diminuer la fatigue

Que devez-vous faire si votre téléphone vous cause de la douleur ou si vous craignez que cela ne se produise ? Bien que les médecins de mon amie aient rejeté l’idée que son téléphone avait quelque chose à voir avec ses mains douloureuses, elle s’est finalement débarrassée de son grand smartphone et en a acheté un plus petit pour voir si cela l’aiderait. Elle a également commencé à utiliser une option voix-texte pour réduire la pression sur ses doigts. Sa douleur s’est rapidement dissipée.

Le Dr Schwartz a convenu que la réduction des effectifs vers un téléphone plus petit et plus léger pourrait être une bonne idée si vous avez de petites mains et que l’outil de synthèse vocale peut soulager la douleur en réduisant la tension sur vos doigts. Elle et le Dr Enriquez ont également recommandé des poignées et des supports de téléphone comme ceux fabriqués par PopSocket et Moft, qui peuvent soulager une grande partie de la tension de tenir un téléphone des doigts et des pouces. Le Dr Cuéllar a déclaré qu’il pourrait être utile d’utiliser un support qui maintient votre téléphone au niveau des yeux, de sorte que vous ne forcez pas votre cou pour le voir.

Si vous ressentez beaucoup de douleur, c’est une bonne idée de consulter un physiothérapeute ou un médecin, comme un orthopédiste ou un spécialiste en médecine physique, car ils peuvent vous recommander des traitements et des étirements, a déclaré le Dr Schwartz. “Si vous attrapez ces choses tôt, elles n’ont pas tendance à devenir chroniques”, a-t-elle déclaré.

Mais bien sûr, si quelque chose vous fait mal, la solution la plus simple est d’arrêter de le faire autant. En d’autres termes, a déclaré le Dr Wolf, “le meilleur conseil serait : éteignez votre téléphone”.