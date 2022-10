Comment l’utilisation de la technologie pourrait faciliter les soins aux personnes âgées à domicile

Les quelque 73 millions d’individus qui composent la génération des baby-boomers devrait atteindre 65 ans et plus d’ici 2030. Le vieillissement global de la population américaine accompagne le besoin d’une technologie accrue de soins à domicile pour les personnes âgées, qui a été exploré lors de la session Connected Health Summit 2022 de Parks Associates, Aînés et soignants : vivre de façon autonome.

L’événement s’est concentré sur la collecte et l’utilisation de données, les dispositifs de surveillance à distance des patients et la réorientation des technologies existantes pour assurer la sécurité des personnes à domicile ainsi que pour assurer la rentabilité et l’efficacité des soins à domicile.

“Nous constatons vraiment une forte demande pour une technologie capable d’identifier et de répondre aux problèmes de manière proactive”, a déclaré Brandon Neustadter, vice-président des ventes pour Kami Vision et KamiCare, une solution de gestion de fichiers basée sur la vision qui détecte et réagit aux chutes.

La mise en œuvre de soins préventifs et de capteurs à domicile pour détecter les chutes d’une personne âgée a également été abordée par Andy Droney, directeur principal d’ADT Health, dans son discours d’ouverture.

Droney a déclaré qu’ADT évaluait comment réinventer ses capteurs et systèmes traditionnels déployés à domicile pour aider aux soins aux personnes âgées et potentiellement tirer des conclusions pour prédire les incidents.

“Vous pensez aux niveaux d’activité, à la consommation d’eau. Des médicaments sont-ils pris ? Combien de temps ou dans quelle mesure les gens dorment-ils ? Combien de fois se lèvent-ils pendant la nuit ? Et rassemblez toutes ces données et fournissez des informations potentielles”, a déclaré Droney.

“Peut-être qu’une combinaison de données que nous recevons ne nécessite pas nécessairement une ambulance, mais cela peut nécessiter que quelqu’un vérifie quelqu’un. Peut-être que ce n’est même pas que nous avons vu des choses étranges dans les données que nous avons obtenues, mais c’est ce qui se passe. Comment pouvez-vous intervenir dès le départ et obtenir une visite de télésanté ou amener quelqu’un à un soin urgent chez son médecin plutôt que d’avoir à l’envoyer aux urgences ou à envoyer une ambulance pour venir le chercher ? »

La surveillance à distance des patients et l’utilisation d’appareils au profit des soignants et des personnes âgées à domicile ont été un sujet récurrent tout au long de chaque session, tout comme l’essor des services de télésanté.

“La pandémie a illustré la nécessité de rendre les communautés beaucoup plus vivables. Cela signifie que les services, les commodités et les fonctionnalités sont disponibles pour les individus dans leurs maisons et les grandes communautés pour aider à soutenir les gens à mesure qu’ils vieillissent”, a déclaré Shannon Guzman, directrice du logement et des communautés habitables. pour l’AARP.

L’AARP a développé un outil appelé l’indice d’habitabilité, qui a évalué les communautés pour des fonctionnalités telles que les services de santé accessibles et l’Internet haut débit, importants pour les visites de télésanté.

“Il y a cette vision ambitieuse de la technologie et de ce dont elle est capable, qu’il s’agisse de RPM et de télésanté ou d’autres technologies, qui fonctionnent à la fois dans nos communautés de personnes âgées et dans les maisons des gens. Mais il y a aussi une lacune qui n’a pas encore été comblée. C’est le numérique diviser sur lequel nous devons tous nous concentrer également et comprendre comment nous pouvons le mieux combler cela afin que ces technologies puissent vraiment atteindre leur efficacité maximale », a déclaré Michael Skaff, directeur de l’information chez Jewish Senior Living Group à San Francisco.

Pourtant, “toutes ces choses sont interconnectées”, a déclaré Adam Greene, PDG et fondateur de Klaatch, une entreprise axée sur les données axée sur les liens sociaux individuels et communautaires.

“Je pense que ce qui est important pour l’avenir, c’est que les gens doivent vraiment être ouverts à la collaboration et venir à la table avec ce point de vue, car je pense qu’il existe actuellement une technologie incroyable. Elle se développe tout le temps”, a-t-il déclaré.

« Les seniors montrent qu’ils sont prêts à s’adapter à cette technologie si elle est introduite de la bonne manière. Je pense que si nous commençons à travailler davantage ensemble, à intégrer davantage nos activités, la probabilité que nous puissions construire ce que j’appellerais une nouvelle l’infrastructure de la communauté augmente vraiment.”