Comment l’USWNT peut passer à autre chose sans Becky Sauerbrunn à la Coupe du monde féminine 2023

Dans ce qui est sûrement la nouvelle la plus surprenante avant la prochaine publication de la liste de la Coupe du monde de l’USWNT, la défenseure et capitaine de l’équipe Becky Sauerbrunn a été exclue en raison d’une blessure persistante au pied. Vendredi, Sauerbrunn a publié une déclaration citant «trop de variabilité» dans son calendrier pour un retour sur le terrain. Avec moins d’un mois avant que l’équipe n’embarque pour Auckland après le match d’envoi à San Jose, elle restera à Portland pour poursuivre son processus de récupération.

Dans cette même déclaration, Sauerbrunn a également illustré son rôle de leader, encourageant ses coéquipières avant leur quête du triplé de la Coupe du monde.

« Ils ont mon soutien indéfectible », a-t-elle écrit. « Et, plus important encore, ils ont ma conviction inébranlable. Ce programme a toujours été axé sur le collectif et je suis convaincue que les joueuses de la liste finale ont tout ce dont elles ont besoin – dans leurs pieds, leur tête et leur cœur – pour ramener notre cinquième trophée à la maison », a-t-elle écrit.

Bien que nous n’ayons toujours pas la liste complète et officielle de la Coupe du monde pour l’USWNT, cela vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à la façon dont l’équipe devra s’adapter sans son capitaine cet été, une entreprise qui doit être accomplie à la fois dans le vestiaire et sur le terrain.

« Le capitaine du joueur »

La perte la plus importante et la plus évidente pour l’USWNT avec l’absence de Sauerbrunn est son leadership. Sa première sélection avec l’équipe est survenue en 2008, et bien qu’elle n’ait disputé qu’un seul match lors de la Coupe du monde 2011 en Allemagne, en 2015, elle avait cimenté son rôle sur le terrain, jouant tous les matchs au Canada alors que les États-Unis remportaient le trophée, puis il ne manque que le match d’ouverture de 2019 contre la Thaïlande lors de la victoire répétée de l’USWNT en 2019.

Son impact va cependant bien au-delà de sa présence sur le terrain. Alors que l’équipe a fait la transition vers l’entraîneur-chef du personnel et des tactiques Vlatko Andonovski après la victoire en France, Sauerbrunn a fourni la même présence constante que le chef de l’équipe – elle a été officiellement nommée à nouveau capitaine en janvier 2021 – bien qu’elle ait été la première à dire qu’elle était simplement « un leader » de l’équipe.

« Becky est la capitaine du joueur, de bout en bout », a déclaré Lynn Williams dans un épisode de « Snacks », son podcast avec un autre vétéran de l’USWNT, Sam Mewis.

Les relations de Sauerbrunn avec les joueurs, qu’ils soient dans l’équipe depuis plus d’une décennie ou depuis quelques mois seulement, ont été un ciment crucial pour une équipe en transition. Pourtant, les États-Unis ne manqueront probablement pas de leaders vétérans encore dans les vestiaires de la Coupe du monde de cette année : Alex Morgan, Megan Rapinoe, Crystal Dunn et le retour presque certain de Julie Ertz au milieu de terrain assurent que mcuh. L’inclusion de Kelley O’Hara dans la liste, signalée pour la première fois par L’athlétisme vendredi, représente également une autre voix clé sur la ligne de fond avec beaucoup d’expérience. Tous ces joueurs ont une approche du leadership différente de celle de Sauerbrunn, bien sûr, mais il ne manquera pas de joueurs qui peuvent jouer ce rôle, qu’il s’agisse d’obtenir officiellement le brassard (Morgan semble être le choix le plus probable) ou de fournir un autorité apaisante dans le vestiaire.

Il y a aussi un autre élément ici – le transfert a peut-être eu lieu plus tôt que prévu, mais des joueuses comme Lindsey Horan et Rose Lavelle sont les prochaines en ligne pour ce genre de rôles de leadership. Ils devront prendre le relais et aider à guider des joueurs comme Savannah DeMelo, Ashley Sanchez, même quelqu’un potentiellement comme Kristie Mewis qui n’a jamais vécu la mouture d’une Coupe du monde auparavant.

Bien qu’il semble définitivement impossible de remplacer le rôle de leadership de Becky Sauerbrunn, ce n’est pas exactement le cas. Les joueurs qu’elle a dirigés peuvent vivre ce moment ensemble, en équipe.



Girma disputera sa première Coupe du monde (Brad Smith/USSF/Getty Images)

La montée de Girma

Cela fait monter la pression sur le plus jeune défenseur central qui se dirige sûrement vers la Coupe du monde, mais maintenant c’est vraiment, vraiment on dirait que le monde est sur le point d’être présenté à Naomi Girma, 23 ans. Elle a déjà la présence de leadership pour diriger une unité défensive, claire depuis son passage au San Diego Wave FC. La question est maintenant de savoir qui jouera le mieux à ses côtés sur la ligne de fond avec Sauerbrunn absent. Il existe des options, à savoir Alana Cook et Tierna Davidson. La capacité d’Emily Sonnett à jouer en tant que défenseur central ou arrière extérieur (ou même milieu de terrain défensif) devient désormais très attrayante dans sa lutte pour une place sur la liste.

Quelques jours avant l’annonce de la liste, il semble assez sûr de deviner que Girma et Cook seront le couple de défenseur central de départ préféré pour l’USWNT pendant le tournoi. Pour être juste envers Sauerbrunn, si elle avait fait partie de la liste, sa forme physique aurait été un point d’interrogation de toute façon, alors peut-être que la plus grande perte ici est en fait de perdre sa présence en tant que substitut crucial pour conserver une avance dans les tours à élimination directe.

Le seul autre facteur ici est la morsure défensive. Non pas que Sauerbrunn soit sur un terrain gagnant des jaunes à gauche et à droite, mais tout comme son style de leadership calme, il y avait aussi une ambiance calme «ne me teste pas» à son sujet. Elle avait gagné le respect international. Girma peut chronométrer un tacle avec les meilleurs d’entre eux, mais ce genre de représentant prend du temps à gagner.

Sonnett peut aider sur ce front, mais O’Hara aussi.

Comme Steph Yang a écrit l’année dernière« C’est un groupe de joueurs extraordinairement talentueux, mais ce n’est pas nécessairement méchant, si cela a du sens, et O’Hara est un joueur qui ajoute une touche de » méchant « lorsque vous avez juste besoin d’un pur » personne ne fait je saigne mes propres vibrations de sang.

Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer la composante émotionnelle de l’absence de Sauerbrunn également – ​​pas seulement pour l’équipe, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain, dans tous les aspects de leur identité globale en tant qu’équipe – mais pour les fans et les supporters et tout le monde. qui interagit avec l’USWNT sous une forme ou une autre. Sauerbrunn a été un leader discret pendant très longtemps, qu’elle ait eu le brassard ou non.

Il est impossible d’imaginer une Coupe du monde sans Sauerbrunn à ce stade de sa carrière. ce sera étrange d’atteindre la Nouvelle-Zélande et de ne pas la voir à l’entraînement, dans les matchs, dans la zone mixte avec toute son attention et ses réponses mesurées.

C’est une fin, mais ce n’est pas la fin, de voler sa propre astuce grammaticale. En attendant, sa voix est plus forte que jamais.

« A mes coéquipiers, je vous aime », a-t-elle écrit dans sa déclaration. « S’il vous plaît, prenez une minute pour profiter de ce moment et appréciez tout ce qui vous a amené ici – chaque seconde de travail acharné et chaque chance – puis remettez-vous au travail et allez gagner tout ce putain de truc! »

(Photo : Brad Smith/USSF/Getty Images)