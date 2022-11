Comment l’USMNT se prépare pour la Coupe du monde

AL-RAYYAN, Qatar — Les préparatifs nécessaires à la préparation d’une équipe pour la Coupe du monde sont toujours compliqués. Dans certains cas, ils peuvent faire ou défaire un tournoi. Le refuge de l’Allemagne au Brésil en 2014 a été largement salué comme étant la clé de son éventuel titre. À l’inverse, la décision de l’équipe nationale masculine des États-Unis de se séquestrer dans un chalet isolé en 1998 a souvent été citée comme l’un des nombreux facteurs qui ont conduit à la misère de l’équipe en France.

La réalité est que chaque tournoi a ses propres particularités, qu’il s’agisse du pays hôte, des sites, de la base d’entraînement ou des adversaires. Le personnel américain, dirigé par le directeur de l’administration de l’USSF, Tom King, est bien conscient de cette vérité. La Coupe du monde 2022, cependant, ne ressemblera à aucune autre, et pas seulement parce qu’elle sera la première à se tenir au Moyen-Orient.

Le début du tournoi en novembre signifie qu’il tombera en plein milieu de la saison des clubs européens. Cela a créé toutes sortes d’obstacles et de rides en termes de préparation, et c’est particulièrement vrai pour les États-Unis.

En règle générale, les États-Unis auraient un camp d’entraînement prolongé avec environ trois matches amicaux pour préparer et affiner les choses. Ensuite, il y a eu une arrivée relativement précoce dans le pays d’accueil pour s’acclimater. Pas si cette fois. Les joueurs avec des clubs européens ont joué jusqu’au week-end dernier. La plupart des joueurs MLS de l’équipe nationale ont dû composer avec le fait que leurs saisons étaient terminées depuis un mois ou plus.

Pour le manager américain Gregg Berhalter, cela a été une course difficile en termes de forme et de forme physique de ses joueurs. Chaque semaine, il apportait un microscope aux performances de ses joueurs et priait pour qu’ils s’en sortent indemnes. Il a également organisé un camp spécialement pour les joueurs de la MLS dans le but de maintenir leur condition physique, dont sept des 26 joueurs de la liste finale ont émergé, bien que la netteté du jeu – ou son absence – soit un problème.

Maintenant que l’alignement a été nommé et que l’équipe est au Qatar, la courte période de préparation est aggravée. Les États-Unis affronteront le Pays de Galles lundi, le deuxième jour du tournoi, donnant à l’équipe de Berhalter un peu plus d’une semaine pour s’installer et faire les derniers préparatifs. Comparez cela au camp prolongé et aux 14 jours dans le pays que Berhalter a eus lorsqu’il a disputé la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud. Mais le manager américain aime l’idée de cette piste courte.

“Tout le monde va vouloir se lancer”, a déclaré Berhalter à ESPN dans une interview exclusive. “Nous attendons cela depuis un moment, et avec une équipe plus jeune, nous voulons juste nous consacrer à nos affaires. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde, nous étions habitués à des délais rapides. Cela aura un peu plus d’avance, et nous serons prêts à partir.”

Il y a la question de savoir dans quelle mesure le court élan affectera la préparation tactique de l’équipe. Lorsque le groupe s’est réuni pour la fenêtre internationale de septembre, Berhalter a fait remarquer à quel point on se concentrait trop sur les détails granulaires – tels que la forme de l’équipe lorsque les adversaires brisent la pression et changent de terrain – au lieu de se concentrer sur les bases.

“Ce qui nous a manqué, c’est que les gars étaient absents depuis trois mois et demi”, a déclaré Berhalter. “Ils viennent de faire toute une pré-saison avec leurs clubs où ils apprennent différentes choses, et notre pression de base n’était même pas la bonne. La deuxième partie était que les gars entraient également dans le camp avec des points de départ différents avec la partie de construction du jeu .”

Berhalter a ajouté qu’il ne pense pas que les six semaines entre les camps – du moins pour le contingent européen – seront un problème au Qatar.

“Ils étaient juste avec nous [in September]donc je pense que c’est une très bonne chose”, a-t-il déclaré en termes de préparation tactique de l’équipe. “Mais je pense que nous sommes dans une très bonne position pour comprendre ce dont nous aurons besoin pour préparer ce groupe à jouer contre le Pays de Galles.”

L’équipe nationale masculine des États-Unis est arrivée au Qatar en fin de semaine dernière avant la Coupe du monde, qui débutera dimanche. Mohamed Farag – FIFA/FIFA via Getty Images

Il y a eu des discussions sur la raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas organisé de match amical entre le fait de faire entrer les joueurs dans le camp et de jouer le premier match contre le Pays de Galles. Berhalter a déclaré qu’il n’y avait fondamentalement pas assez de temps pour un match amical étant donné que certains joueurs n’arriveraient que dimanche soir dernier. L’entraîneur a déclaré que le moment le plus judicieux pour jouer un match serait jeudi, mais cela ne laisserait que trois jours de récupération avant le match contre le Pays de Galles. Il y a aussi le risque de blessure, quelque chose qui a tourmenté les États-Unis à des degrés divers pendant la période préparatoire.

“Je ne suis tout simplement pas sûr des équipes qui jouent sur le [second] jour de la Coupe du monde, que cela a du sens”, a-t-il déclaré.

Un domaine qui est aidé par le court délai est le scoutisme. Dans les Coupes du monde passées qui étaient remplies de matches amicaux avant le tournoi, il y avait presque une montée d’adrénaline de scoutisme. Pas si cette fois.

“Cela vous donne un délai plus long”, a déclaré Berhalter. “Le travail se fait essentiellement avec le scoutisme. C’est en fait, je pense, bénéfique.”

On a beaucoup parlé de la météo au Qatar. La chaleur intense de l’été a été la raison pour laquelle le tournoi a été déplacé à l’automne. Avec le coup d’envoi des matchs américains à 22 heures, heure locale, les températures devraient se situer dans les années 70. Faire en sorte que le corps des joueurs s’adapte au jeu à cette heure de la journée sera un problème plus délicat.

“Nous allons devoir modifier l’horaire de ces gars, et nous avons un plan pour cela”, a déclaré Berhalter. “Nous avons parlé à des experts dans ce domaine et comment le faire. Nous allons vivre une journée de réveil différente tout au long du tournoi, et ce n’est qu’une partie de celui-ci.”

Les États-Unis ne peuvent avoir aucune excuse en ce qui concerne leur camp de base et leur centre d’entraînement. La Fédération américaine de football s’est rendue neuf fois au Qatar, recherchant tous les endroits disponibles, avant d’aligner l’opulent hôtel cinq étoiles Marsa Malaz Kempinski à The Pearl-Qatar, une île artificielle au large de Doha, pour être sa maison base. L’USSF n’a rien laissé au hasard, ayant soumis sa candidature quelques secondes après l’ouverture du portail en octobre 2019. L’hôtel dispose d’une plage privée et de 10 restaurants.

“L’hôtel, juste au moment où nous avons franchi les portes, tout le personnel est là, agitant des drapeaux, nos chambres sont superbes”, a déclaré le milieu de terrain Kellyn Acosta. “Nos chefs ont fait un travail exceptionnel. Nous avons un salon pour les joueurs, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C’était génial. Nous avons des téléviseurs, des tables de ping-pong, des PS5, un putting green, neuf mètres entiers, à peu près.”

L'entraîneur de l'USMNT, Gregg Berhalter, a déclaré que lui et son équipe continueraient à faire passer le message "Soyez le changement" de l'équipe pendant son séjour au Qatar.

La confidentialité a également figuré dans le choix de la base d’entraînement de l’équipe américaine, les États-Unis étant sur le point d’utiliser les installations du club qatari d’Al-Gharafa. Le site dispose des commodités habituelles telles que des vestiaires, des bureaux pour les entraîneurs et une cafétéria.

“Nous ne voulions pas partager un terrain d’entraînement avec un autre [team]”, a déclaré Berhalter. “Il y aura un certain nombre d’équipes qui devront partager un terrain d’entraînement. Nous pensons que l’emplacement du stade que nous avons est bon pour les entraînements isolés, pour le tournage.”

Toutes les préparations de l’équipe n’ont pas été centrées sur le football. La préparation du tournoi a mis l’accent sur les droits des travailleurs et de l’homme, compte tenu des conditions de travail parfois brutales dans le pays, ainsi que sur l’inclusion de la communauté LGBTQIA+ dans les festivités. À cette fin, l’USSF s’est attachée à éduquer les joueurs sur les problèmes tout en s’engageant dans des programmes sur le terrain. Il s’agit notamment d’inviter des travailleurs à leur propre session d’entraînement où ils recevront l’encadrement des joueurs et du personnel américains sur le site d’entraînement. L’USSF prévoit d’afficher des drapeaux arc-en-ciel et des messages d’inclusion lors de ses soirées nocturnes au Qatar.

L’USSF a beaucoup travaillé avec l’ambassade des États-Unis au Qatar, le Comité suprême, la FIFA, la Chambre de commerce des États-Unis et diverses agences gouvernementales du Qatar pour s’assurer qu’il y a un engagement de chacun à fournir un environnement sûr et accueillant pour tous les citoyens américains qui envisagent d’assister à la Coupe du monde. L’USSF soutient également la création d’un fonds d’indemnisation qu’Amnesty International, Human Rights Watch et le groupe de travail de l’UEFA ont proposé de fournir aux travailleurs migrants et à leurs familles qui ont besoin d’un tel filet de sécurité pour les salaires impayés, les blessures ou autres préjudices.

“Nous avons préparé [the players] depuis un an et demi maintenant”, a déclaré Berhalter. “Nous avons eu des présentations de personnes qui ont vécu là-bas. Nous avons un bulletin hebdomadaire que nous envoyons à ce sujet. Je pense donc qu’il est très important pour eux d’en être informés, et c’est pourquoi nous les avons préparés.”

Pour les États-Unis, l’espoir est que toutes ces préparations porteront leurs fruits avec une performance de tournoi inoubliable.