Comment l’USMNT peut-elle transformer les victoires morales en résultats contre les meilleures équipes ?

Alexi Lalas Analyste de football

Le temps des victoires morales est révolu pour l’équipe nationale masculine des États-Unis : l’Amérique veut simplement qu’elle gagne, et peu lui importe comment.

Si les États-Unis remportent la Coupe du Monde de la FIFA 2026, personne ne se plaindra d’un manque de style, de romantisme ou de beauté. Nous avons eu des décennies de discours ambitieux et de promesses d’un style de jeu évolué et progressif qui nous mettrait en compagnie des élites. À mesure que le football américain a grandi, en termes de talent et de taille, nos attentes ont également augmenté… équitablement.

Mais à l’heure où nous sommes ici aujourd’hui, à 969 jours de la Coupe du monde 2026, notre capacité à rivaliser de manière cohérente avec les élites du monde du football international reste sujette à débat. Même lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous avons constaté une disparité de performances qui devrait nous amener à nous demander qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons vraiment être en tant qu’équipe nationale. Face à l’Angleterre, les États-Unis ressemblaient à des élites ; contre les Pays-Bas, les États-Unis ressemblaient à des amateurs. On nous a dit d’être patients, réalistes et de faire confiance au processus de développement.

L’actuel entraîneur américain Gregg Berhalter a été doté, non pas d’un simple cycle, mais sans doute de la plus grande génération de talents du football américain de l’histoire. Berhalter est un croyant romantique et sincère, en lui-même et en le joueur américain. Lorsqu’il a pris ses fonctions en 2018, il s’est fixé pour objectif de faire jouer l’équipe dans ce que beaucoup qualifieraient de style plus évolué.

Il faut dire que les efforts de Berhalter ont été aidés par le fait que le jeu a radicalement changé au cours de la dernière décennie et que la philosophie de Berhalter s’est alignée sur ce changement. Comme beaucoup de managers modernes, Berhalter a insisté et mis en œuvre le principe de jouer à l’arrière, et il a mis l’accent sur la possession, même face à des risques et à des pressions évidents.

L’USMNT s’est sans aucun doute amélioré sous Berhalter, et il joue souvent d’une manière qui peut paraître agréablement différente par rapport aux versions précédentes, mais le pragmatisme est un gros mot dans le jeu moderne. J’entends un chœur silencieux et croissant suggérant un passage à une approche plus simple et plus réaliste. Pour que cela se produise, il faudra peut-être que Berhalter trahisse, ou au moins modifie, sa philosophie et admette que ses aspirations stylistiques pour cette équipe sont peut-être un pont trop loin.

Mais il n’existe pas de bonne manière de jouer avec succès. Il existe des préférences personnelles, des tendances et des traditions. Samedi, les États-Unis ont perdu 3-1 contre l’Allemagne. Ce jour-là, l’Allemagne était une meilleure équipe avec de meilleurs talents individuels. Tandis que je regardais, une partie de moi avait envie d’une approche défensive américaine plus pragmatique – non pas une régression, mais plutôt un hommage. Je ne pense pas que Gregg Berhalter veuille revenir en arrière. Personne ne le fait. Mais la crainte est que, dans notre désir d’aller de l’avant, nous ayons jeté le bébé avec l’eau du bain.

Berhalter mourra-t-il sur sa colline romantique, ou reconnaîtra-t-il la nécessité d’un pragmatisme équilibré ? Cela peut faire toute la différence. Parce que 2026 approche, et pour l’USMNT, il n’y a rien de plus romantique que de gagner.

Alexi Lalas est analyste de football pour FOX Sports et animateur du « Podcast sur l’état de l’Union d’Alexi Lalas ». Il a représenté l’USMNT à la Coupe du Monde de la FIFA 1994 et a mené une carrière professionnelle de neuf ans. En 2006, il devient président du LA Galaxy et contribue à amener David Beckham à la Major League Soccer.