Comment l’USMNT aborde-t-il le jeu ?

Le match nul des États-Unis contre le Pays de Galles lundi n’est pas un mauvais résultat. Cela étant dit, ce n’est pas un résultat stellaire. D’une part, les États-Unis sont toujours bien vivants dans la compétition. De l’autre, il est loin d’être assuré d’atteindre les huitièmes de finale.

Au moment où l’USMNT débutera contre l’Angleterre le Black Friday, il sera soit à la troisième ou à la quatrième place du groupe B. Le Pays de Galles et l’Iran débuteront lors du premier match de la journée à 5 h HE. Neuf heures plus tard, les États-Unis font face à la tâche la plus difficile de leurs trois matchs.

L’USMNT sort-il pour gagner ou faire match nul contre l’Angleterre ?

Par conséquent, Gregg Berhalter a une décision à prendre.

Bien sûr, une partie de la considération pour cela découle du résultat du match contre le Pays de Galles vendredi. Une victoire du Pays de Galles contre l’Iran met encore plus les États-Unis sous le microscope contre l’Angleterre. Ou bien, une défaite au Pays de Galles permet aux États-Unis de contrôler leur sort face à l’Iran.

C’est la beauté du tournoi à la ronde. Les possibilités chargées donnent un mal de tête à l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter. En particulier compte tenu de l’imprévisibilité de ce tournoi avec des équipes majeures telles que l’Argentine ou l’Allemagne qui perdent, Gareth Southgate voit probablement ce match comme une chance parfaite de s’assurer une place en huitièmes de finale. Ce faisant, il évite le stress d’une bataille finale de la journée. . De plus, il peut reposer les joueurs lors du troisième et dernier match de la phase de groupes de l’Angleterre.

Le choix de Berhalter se résume à envoyer activement une équipe pour gagner et frapper l’Angleterre sur le front. Soit ça, soit il peut jouer pour un match nul et frapper l’Angleterre en contre. Quel que soit le plan, le résultat est ce qui compte.

Scénarios auxquels les États-Unis sont confrontés en fonction du résultat entre les États-Unis et l’Angleterre

Si les États-Unis remportent une victoire contre l’Angleterre, générant quatre points après deux matchs, les États-Unis sont dans une position idéale pour un dernier match de phase de groupes contre l’Iran. Dans ce scénario, les États-Unis auraient quatre points avant le dernier match. Une victoire contre l’Iran couplée à une victoire antérieure contre l’Angleterre pourrait voir les États-Unis terminer en tête du groupe.

Un match nul américain contre l’Angleterre ? Deux points c’est pas mal, mais pas forcément idéal. Cela donne aux États-Unis une bouée de sauvetage. Par conséquent, une victoire contre l’Iran lors du dernier match rapporterait cinq points aux États-Unis, ce qui devrait certainement être suffisant pour avancer. Cependant, l’Iran n’aimerait rien de plus que de vaincre les États-Unis. Une victoire contre l’Iran n’est donc guère garantie.

Dans le pire des cas, si les États-Unis perdent contre l’Angleterre et que le Pays de Galles remporte une victoire plus tôt dans la journée contre l’Iran, c’est l’heure de la panique dans le camp américain. Dans ce scénario, les États-Unis se prépareraient pour le dernier match de la phase de groupes avec un seul point à leur actif. Par conséquent, une victoire contre l’Iran se traduirait par un total de quatre points pour les États-Unis. Cela signifie qu’il est fort probable que la course à la deuxième place de la phase de groupes se résume à la différence de buts entre le Pays de Galles et les États-Unis.

De tous les scénarios, celui ci-dessus est le plus probable.

Cependant, dans ce scénario final, cela signifie qu’une équipe d’Angleterre entre dans son dernier match de phase de groupes en sachant que les Trois Lions ont déjà atteint les huitièmes de finale. Si vous êtes Gareth Southgate, vous reposez vos joueurs vedettes pour les sauver pour le KO tour. Pour l’Angleterre contre le Pays de Galles, le résultat n’a pas d’importance. Psychologiquement, c’est un énorme problème au fond de l’esprit de Berhalter, sachant que les cartes sont contre vous. De même, pour le Pays de Galles, cela leur donne un coup de pouce psychologique sachant qu’il a un gros avantage pour vaincre ses grands rivaux anglais.

L’USMNT approche contre l’Angleterre vendredi

Lundi, l’USMNT est sorti rapidement contre le Pays de Galles. Tim Weah conduisant à droite, Pulisic dribble à gauche et le jeu progressif au milieu de terrain a créé un certain nombre d’occasions. Pendant la majeure partie de la première mi-temps, tous les joueurs de champ de l’USMNT ont occupé la moitié défensive galloise. En récompense, les États-Unis ont obtenu un but, et bien mérité. Pulisic a traversé Weah après un bon jeu de maintien de Josh Sargent. Weah a passé le ballon devant Wayne Hennessey.

L’approche de la seconde mi-temps était bien différente. Reclus, défensif, voire nerveux. Crédit au Pays de Galles pour être plus progressif et contrôlé dans sa possession du ballon. Il s’est terminé avec un total de trois tirs cadrés. L’USMNT n’en avait qu’un, ce but de Weah.

Le contraste entre les première et seconde mi-temps a montré la disparité de ce que les États-Unis peuvent apporter à la table. Voici ce que cela signifie pour l’approche de l’USMNT contre l’Angleterre.

Attaque totale : Appuyez pour gagner, risquez la défaite

L’Angleterre est l’une des équipes les plus profondes et les plus talentueuses de la Coupe du monde. Ils sont forts à l’arrière avec John Stones, Harry Maguire ou encore Eric Dier. Les latéraux, Luke Shaw et probablement Kieran Trippier, sont talentueux, même s’ils n’étaient pas au top de leur forme face à l’Iran.

Cependant, s’il y a une chose qui manquait au onze de départ de l’Angleterre contre l’Iran, c’est le rythme. L’Iran a eu des courses régulières dans le dos. Alors que les Iraniens ont tout de même été dépassés par quatre tirs cadrés, ils ont montré du potentiel. Deux buts contre l’Angleterre sur le dos des Three Lions, qui ont concédé un total de huit buts lors de leurs trois derniers matchs de l’UEFA Nations League.

Ainsi, pour les États-Unis, la responsabilité incombe à Weston McKennie, Christian Pulisic et Tim Weah, ou du moins à qui Gregg Berhalter déploie dans ce front quatre dans sa formation 4-3-3. La ligne arrière relativement lente de l’Angleterre peut ouvrir des portes pour les mêmes courses perçantes que Weah a présentées dans le seul but de l’équipe contre le Pays de Galles. Si McKennie, Musah et Adams peuvent trouver une touche de passage, il pourrait y avoir des opportunités.

Utiliser Gio Reyna dans l’attaque

Ou, Berhalter peut utiliser un talent vraiment doué comme Gio Reyna, quelqu’un qui n’a pas vu le terrain contre le Pays de Galles, pour être créatif contre l’Angleterre. Berhalter a involontairement irrité la majorité des supporters américains en laissant l’adolescent du Borussia Dortmund sur le banc dans un match qui avait besoin d’une étincelle offensive. Il ne devrait pas faire la même erreur s’il veut trois points contre l’Angleterre.

Bien sûr, jouer quelqu’un comme Reyna nécessite qu’un milieu de terrain se détache. McKennie, Musah ou Tyler Adams sont les remplaçants probables au cas où Reyna entrerait. Malgré toute sa créativité offensive et sa brillance, Reyna est un attaquant à toutes fins utiles. Dans son club, il compte 16 apparitions cette saison. Six d’entre eux sont à l’aile droite, six à l’aile gauche et six au milieu offensif central. Ce serait une surprise de le voir recommencer Pulisic, et il sacrifie la vitesse pour dribbler par rapport à Weah. Par conséquent, le milieu de terrain offensif serait un choix naturel.

Avoir quatre joueurs dévoués à l’attaque ouvre des portes à l’autre bout pour l’Angleterre. Talent, vitesse, créativité et cohésion sont les attributs de cette équipe anglaise depuis le milieu de terrain. Cela dit quelque chose quand Marcus Rashford, Phil Foden et Jack Grealish peuvent sortir du banc et ajouter une paire de buts. Jude Bellingham et Declan Rice ont le don d’aller de l’avant, apportant leur taille et leur talent à l’attaque.

Ces deux derniers ont une incroyable capacité à lancer une attaque à partir de rien. Si ces deux-là attrapent les États-Unis avec des chiffres en avant, peu de nations peuvent égaler la nature clinique de l’Angleterre en tête.

Jouer pour un match nul avec une solide formation défensive

Si le Pays de Galles perd ou fait match nul contre l’Iran, l’approche de l’USMNT contre l’Angleterre peut changer. Soudain, la perspective de battre le résultat du Pays de Galles contre l’Angleterre par rapport au résultat des États-Unis contre l’Iran semble agréable. Si les États-Unis voient une opportunité de jouer pour un match nul, et peut-être seulement frapper l’Angleterre en contre, il y a une chance.

Oui, Walker Zimmerman a donné une pénalité stupide tard que Gareth Bale a facilement propulsée à la maison. Pourtant, le lien entre lui et Tim Ream était calme, du moins pour la première mi-temps. Une fois que le Pays de Galles a commencé à presser, la ligne arrière a subi plus de pression. L’insistance de Berhalter à jouer par l’arrière a conduit à une augmentation du temps gallois sur le ballon. Par conséquent, le Pays de Galles a eu plus d’occasions.

Gareth Southgate possède l’une des meilleures formations offensives au monde. Harry Kane, qui devrait être en bonne santé pour le match, a un informateur Bukayo Saka et le toujours dangereux Raheem Sterling de chaque côté de lui.

Le fait est que l’Angleterre voudra gagner ce match. Avec une victoire, l’Angleterre peut se détendre dans son match contre le Pays de Galles car elle peut s’assurer une place en huitièmes de finale. En fait, il y a une chance réaliste que l’Angleterre solidifie la première place du groupe, sans rien risquer lors de la troisième journée. Si tel est le cas, Gareth Southgate peut envoyer un onze de départ brut.

Cela leur donne de l’expérience, tout en évitant de blesser les partants traditionnels. Il a fait la même chose en 2018 après deux victoires et la Belgique à la troisième journée. Kane, Sterling et Trippier n’ont même pas touché le terrain dans ce match. Chacun d’eux a commencé les autres matchs de cette Coupe du monde.

Imprévisibilité de la Coupe du monde 2022

Il y a aussi la probabilité que Berhalter opte pour un plan dans une mi-temps et opte pour l’autre dans les 45 secondes. L’Argentine et l’Allemagne ont dominé dans les premières mi-temps de leurs matchs. L’Arabie saoudite et le Japon, respectivement, ont tenu le coup dans les 45 premiers. Les deux nations ont même profité de buts refusés.

En seconde période, peut-être avec les nations « centrales » à l’aise, les petites équipes sont passées à la vitesse offensive. Deux buts en deuxième mi-temps ont compensé les déficits du début.

Même l’Angleterre a semblé terne en seconde période contre l’Iran. Si le même élan sonne vrai le Black Friday, Gregg Berhalter peut modifier son approche pour que l’USMNT remporte le succès contre l’Angleterre.

PHOTO : IMAGO / Focus Images