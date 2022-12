Comment l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud peuvent se qualifier pour le prochain tour

Le dernier jour de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 est arrivé. Sur les 32 équipes, 14 équipes ont déjà scellé leur place dans la prochaine étape et deux autres se joindront pour compléter la formation pour les affrontements en huitièmes de finale à partir de demain. La phase de groupes a produit de nombreux chocs avec l’Allemagne la dernière victime alors qu’elle s’est retirée du tournoi la nuit dernière.

Dans le groupe H, le Portugal, favori, a déjà assuré sa place en huitièmes de finale, mais les trois autres – l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud sont toujours en lice pour l’autre place.

Voici comment ils peuvent se qualifier pour le prochain tour : –

Tableau des points du groupe H

Avec deux victoires sur deux, le Portugal occupe actuellement la première place avec six points engrangés et aimera finir sur une bonne note. Ils sont suivis par le Ghana en deuxième position, la Corée du Sud en troisième tandis que l’Uruguay languit au bas du classement.

Uruguay vs Ghana : comment se qualifier ?

Ghana (total des points : 3)

Lors de leur dernier match de groupe, le Ghana affronte l’Uruguay. Pour le Ghana, la tâche est simple : battre l’Uruguay et la place leur revient. Cependant, en cas d’égalité, le Ghana aura quatre points tandis que l’Uruguay trois. Et ils devront prier pour que la Corée du Sud, qui est actuellement sur un point, perde contre le Portugal ou fasse match nul. Si le match de la Corée du Sud se termine par un match nul, l’équipe avec la meilleure différence de buts sera qualifiée.

Uruguay (total de points : 1)

Le destin de l’Uruguay est hors de leurs mains. Non seulement ils doivent battre le Ghana, mais ils doivent également améliorer leur différence de buts. Et puis ils ont aussi besoin que la Corée du Sud perde ou fasse match nul avec le Portugal.

Si la Corée du Sud et l’Uruguay remportent leurs matchs respectifs, ils seront à égalité de points. Une différence de buts plus élevée sera alors décisive.

Un match nul ou une défaite entraînera leur élimination.

Corée du Sud (total de points : 1)

Ils affrontent le Portugal et doivent les battre pour arriver à quatre points. Leur sort dépend alors de la victoire ou non de l’Uruguay sur le Ghana, plus la différence de buts. Une victoire de l’Uruguay les mettra à égalité de points avec la Corée du Sud.

Une défaite contre le Portugal éliminera la Corée du Sud de la coupe du monde.

