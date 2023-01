Comment l’univers les a réunis – deux fois

À Denver, M. Wildman a travaillé comme spécialiste de l’engagement communautaire chez Apple pendant environ un an. Par la suite, en août 2018, il est retourné à l’Université du Mississippi pour obtenir une maîtrise en administration de l’enseignement supérieur, tout comme M. Kennedy a quitté Oxford pour la Nouvelle-Orléans afin de se rapprocher de sa famille.

Près d’un an plus tard, M. Wildman a rejoint la Tulane School of Architecture de la Nouvelle-Orléans en tant que directeur adjoint de l’admission aux études supérieures. Pour la première fois depuis environ deux ans, lui et M. Kennedy se sont rencontrés en personne, autour d’un verre. Ils ont découvert que l’étincelle entre eux était plus forte qu’elle ne l’avait jamais été. En juillet 2019, ils ont décidé de prendre un risque et d’emménager ensemble dans un loft de deux chambres à la Nouvelle-Orléans.

“J’étais nerveux et effrayé”, a déclaré M. Kennedy. Après tous les hauts et les bas, les séparations et les retrouvailles, il a dit: “Je pensais que cela pourrait être le point de rupture.”