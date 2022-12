Comment l’unité de soins intensifs du plus grand hôpital pédiatrique du Canada a été sauvée d’un quasi-effondrement

Il est 13 h 50 un jour de semaine récent à l’unité de soins intensifs du Hospital for Sick Children de Toronto alors qu’un trio de femmes tente de résoudre le dernier problème.

Il y a trois enfants qui doivent être aux soins intensifs de SickKids mais qui ne le sont pas.

L’un attend au service des urgences et deux autres dans les hôpitaux communautaires. Il n’y a actuellement pas de place pour eux à l’unité de soins intensifs, le personnel a donc besoin d’un plan sur la façon de prendre soin d’eux jusqu’à ce que les lits se libèrent.

“En ce moment particulier, je n’ai pas la capacité physique de les admettre”, explique Lee-Anne Williams, l’infirmière responsable de l’USI, qui est principalement responsable de la gestion du flux de patients entrant et sortant de l’unité.

“C’est le pire que j’ai vu”, dit-elle à propos de ses 21 années passées dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital.

Pendant qu’ils travaillent pour ouvrir des places, SickKids a dépêché des équipes mobiles de soins intensifs pour être avec les deux enfants dans les autres hôpitaux tandis qu’une autre équipe surveille de près l’enfant aux urgences.

Pour l’instant, tous sont en sécurité.

“Nous avons les yeux, les oreilles et les mains de SickKids sur les patients, et c’est une très bonne évaluation à laquelle nous pouvons faire confiance”, a déclaré Williams. “J’espère que cela nous fait gagner un peu de temps afin que nous puissions ensuite transférer les patients hors de l’USI pour accueillir les patients qui arrivent.”

Soins intensifs remplis principalement d’enfants de moins de 5 ans

L’unité de soins intensifs SickKids est à 120% de sa capacité et subit une pression immense depuis des semaines. Les hôpitaux pédiatriques de la province sont dans des situations similaires, car ils ont vu une énorme augmentation du nombre d’enfants atteints de maladies respiratoires. Une grave pénurie de personnel, en particulier dans les unités hautement spécialisées telles que les soins intensifs, a aggravé le problème.

REGARDER | Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada :

Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News obtient un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

La Presse canadienne a récemment passé plusieurs heures à l’intérieur de SickKids pour comprendre la crise et examiner les façons dont l’hôpital de Toronto a travaillé pour s’assurer qu’il peut continuer à soigner les jeunes patients qui ont besoin de ses soins spécialisés.

“Le plus important en ce moment est de doter en personnel et de pouvoir fournir des soins sûrs à nos patients”, a déclaré Sandhaya Parekh, directrice clinique principale de l’unité de soins intensifs de SickKids.

L’hôpital dispose de 42 lits de soins intensifs pédiatriques physiques – sans compter son unité de soins intensifs néonatals – mais a du mal à en doter plus de 36 par jour. Le nombre de patients pouvant être soignés dépend du nombre de membres du personnel susceptibles de se porter malades.

L’unité de soins intensifs – actuellement remplie principalement d’enfants de moins de cinq ans – est en surcapacité depuis le mois dernier. Plus de la moitié des patients respiratoires sont sous ventilateurs car l’hôpital a vu un grand nombre de cas de grippe et de virus respiratoire syncytial, ou VRS.

Ces patients sont presque tous des enfants par ailleurs en bonne santé. La grippe frappe particulièrement fort. L’hôpital a vu des enfants atteints de la grippe qui ont eu des défaillances cardiaques et d’autres organes à un taux beaucoup plus élevé. À l’unité de soins intensifs, le directeur clinique principal de l’unité, le directeur clinique de l’unité de cardiologie de l’unité de soins intensifs et l’infirmière responsable se rencontrent quotidiennement pour déterminer la dotation en personnel.

Ils regardent d’abord dans le bassin de personnel de l’USI, puis se tournent vers d’autres départements pour obtenir de l’aide. Ce jour-là, ils ont appelé six infirmières à travailler la nuit. Heureusement, assez intensifié. L’hôpital a perdu beaucoup d’infirmières pendant la pandémie à cause de la retraite et d’autres emplois infirmiers, en particulier les moins stressants.

Les départs ont durement touché l’unité de soins intensifs car elle nécessite des infirmières ayant des compétences spécialisées.

‘Ça ne finit jamais’

À la réception de l’unité, le chef des soins intensifs prend une profonde inspiration.

“Cela ne finit jamais”, déclare le Dr Steven Schwartz.

Les couloirs du département serpentent depuis la réception, qui se trouve sous une lucarne bleue peinte avec des nuages ​​​​duveteux. Des ordinateurs sur des chariots mobiles remplissent les couloirs pendant que les infirmières et les médecins vont et viennent. D’autres infirmières montent la garde à l’extérieur des chambres d’isolement, les yeux sur les signes vitaux des tout-petits.

Des travailleurs de la santé sont présentés dans l’unité de soins intensifs du Hospital for Sick Children de Toronto le mercredi 30 novembre 2022. (Chris Young/Presse Canadienne)

La situation à ce jour est au moins meilleure que la première semaine de novembre.

“Nous étions soit sur le point, soit légèrement dépassés, hors de contrôle”, a déclaré Schwartz. “Maintenant, nous sommes redevenus gérables.”

Le service des urgences de l’hôpital a commencé à voir des volumes de patients plus élevés que la normale en septembre, qui ont augmenté jusqu’en octobre jusqu’à ce que des records quotidiens soient battus – plus de 300 enfants se présentaient quotidiennement aux urgences, et 200 autres vus via le service d’urgence virtuel de l’hôpital.

L’unité de soins intensifs a progressivement subi une plus grande pression, à la fois de la part des patients de SickKids et d’autres hôpitaux qui devaient transférer des enfants pour des soins spécialisés.

Au cours de la première semaine de novembre, l’unité de soins intensifs de SickKids a dû faire quelque chose qu’elle n’avait jamais fait auparavant : elle a dû dire non.

“C’est arrivé très rapidement à un point où nous devions dire:” Nous ne pouvons pas prendre cette personne pour le moment “, dit Schwartz. “Cela devenait très effrayant parce qu’alors nous demandions aux gens : ‘Pouvez-vous prendre soin de ce gamin un jour de plus ?’ Ce n’est peut-être pas lui qui a besoin du tube respiratoire en ce moment, mais tout le monde craint qu’il n’en ait besoin.

“C’est là que ça a commencé à se sentir très dangereux.”

L’annulation des opérations “a littéralement sauvé des vies”, déclare un médecin

L’anxiété et la détresse morale ont monté en flèche parmi le personnel. L’ICU devait être sauvée. La haute direction a dépoussiéré un plan d’urgence qui a été créé, mais jamais utilisé, pour COVID-19. Cela signifiait un changement sismique dans les soins aux patients, loin de son modèle d’une infirmière pour un patient.

“La seule façon pour nous de pouvoir travailler au sein de ce modèle est de redéployer les ressources”, explique Jackie Hubbert, directrice clinique de l’unité cardiaque de l’USI. “Et la seule façon de le faire est d’arrêter de faire autre chose.”

Le 11 novembre, le PDG Ronald Cohn a envoyé un e-mail au personnel concernant l’annulation des chirurgies et le redéploiement du personnel vers l’USI. Un nouveau modèle d’équipe qui modifiait les ratios infirmière-patient commencerait trois jours plus tard.

“Cela a littéralement sauvé des vies”, déclare Schwartz.

Merit Hayden-Town a levé la main lorsque l’hôpital a appelé des volontaires pour augmenter le personnel des soins intensifs dans le cadre du nouveau modèle.

“Je savais que la situation dans notre unité de soins intensifs était désespérée et je voulais intervenir”, dit-elle.

Elle travaille au SickKids depuis 16 ans, dont 15 dans le service de pédiatrie. C’est devenu un service COVID-19 pendant la pandémie. Avec tant de peur à propos du virus au début, Hayden-Town a envoyé son garçon alors âgé de huit ans chez sa grand-mère pendant trois mois.

“C’était traumatisant”, dit-elle en jouant avec son collier portant l’inscription “Mama”.

Il y a un an, elle a déménagé à l’unité de soins post-anesthésiques, où elle aide les enfants à se remettre de chirurgies. Maintenant, dans son nouveau rôle à l’USI, elle fait équipe avec au moins une infirmière expérimentée de l’USI qui s’occupe de trois patients ou plus. L’hôpital dit qu’ils utiliseront le modèle jusqu’à ce que la poussée diminue.

Hayden-Town apprend sur le tas et prend à cœur d’aider ses jeunes patients, même si le besoin de personnel supplémentaire demeure.

“Être avec une famille quand leur enfant est malade, au moment le plus sombre de leur vie, est si significatif pour moi”, dit-elle. “Nous menons le combat, mais il n’y a tout simplement pas assez de personnel.”

Hayden-Town frotte à nouveau son collier alors qu’elle part faire une sieste – l’équipe de nuit commence dans quelques heures.