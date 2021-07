Comment l’un des plus grands navires du monde a bloqué le canal de Suez

LE CAIRE – Lorsque l’Ever Given – l’un des plus grands porte-conteneurs jamais construits, plus de gratte-ciel latéraux qu’un bateau – s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez pendant six jours en mars, il a bloqué le transport maritime mondial et gelé près de 10 milliards de dollars de commerce par jour. Pour Internet, c’était un spectacle infiniment amusant. Pour le transport maritime mondial, ce fut la pire leçon de cauchemar sur les dangers d’une nouvelle race de méga-cargo opérant dans des espaces restreints. C’était, a déclaré Richard Meade, rédacteur en chef de Lloyd’s List, une publication de renseignement maritime, « un signal d’alarme » pour l’industrie du transport maritime. Mais quatre mois plus tard, ni le canal, un pilier de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ni l’industrie maritime qui en dépend, n’ont résolu certains des problèmes les plus critiques qui ont conduit à l’échouement.

Bien qu’elle dirige l’enquête officielle sur l’incident, l’Égypte a souvent semblé plus intéressée à gagner la bataille des relations publiques et à obtenir plus d’indemnisation du propriétaire du navire qu’à identifier ce qui s’est mal passé ou à prendre des mesures pour éviter une répétition.

Alors que les vents forts – la cause initiale de l’échouage – ont été un facteur de déviation de la trajectoire du navire, une enquête du New York Times a révélé qu’une série de commandes des pilotes égyptiens semblent avoir aggravé les choses, envoyant le navire en carénage. incontrôlable et percutant les deux rives du canal. L’autorité du canal a également omis de fournir des remorqueurs qui auraient pu aider à maintenir le navire sur la bonne voie, en violation des propres règles de l’autorité. Mais l’autorité du canal a protégé ses pilotes de tout blâme et n’a ni reconnu l’oubli ni décidé de modifier ses procédures. Sur d’autres questions, l’Égypte a promis des changements. En ce qui concerne l’une des causes fondamentales de l’échouement, le décalage comique entre la taille de l’Ever Given et la largeur du canal, l’Égypte a annoncé son intention d’élargir le passage le plus étroit du canal, où le navire s’est coincé. L’autorité du canal a également déclaré qu’elle fournirait davantage de formation à ses pilotes, sans toutefois donner de détails.

Mais malgré les appels d’experts en sécurité maritime pour que l’industrie réévalue la taille des porte-conteneurs, qui ont atteint les proportions du Léviathan alors qu’elle cherchait des économies, et pour que les ports et les canaux fassent des ajustements pour les accueillir, il y a eu peu d’indications de changements à venir.

Presque aussi longtemps que l’Empire State Building est grand, l’Ever Given était l’un des plus grands porte-conteneurs jamais construits. Sa quille flottait à quelques mètres seulement du fond du canal. Bien avant qu’il ne s’échoue, il montrait des signes de problèmes. Juste avant l’aube du 23 mars, le temps dans la zone du canal empirait et les vents du sud s’étaient levés, signalant une rafale de bavardages radio inquiets parmi les navires attendant de traverser. L’autorité du canal n’avait aucun système en place pour surveiller les conditions météorologiques ou avertir les navires du mauvais temps, selon une personne au courant de l’enquête sur l’échouement. Mais les avertissements étaient assez clairs : l’Ever Given et d’autres navires traînaient leurs ancres, selon deux personnes familières avec l’enquête, une indication indubitable que le temps était exceptionnellement rude. Le capitaine du navire, Krishnan Kanthavel, a quand même décidé d’aller de l’avant, se soumettant peut-être aux mêmes exigences commerciales à haute pression qui ont poussé l’industrie à construire des porte-conteneurs de plus en plus gigantesques au cours des 15 dernières années. Le marché mondial du transport maritime était déjà mis à rude épreuve car les consommateurs occidentaux sous verrouillage avaient passé une frénésie de commande en ligne pendant la pandémie de coronavirus. Attendre aurait retardé la cargaison que le navire transportait d’Asie à Rotterdam, à destination de clients en Europe.