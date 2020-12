Cyberpunk 2077 met en vedette Keanu Reeves dans le rôle de votre IA habituée qui adore larguer la bombe F. | CD Projekt Red

Des employés pressés par le temps aux personnages inachevés et aux organes génitaux accidentellement exposés, Cyberpunk 2077 a été confronté à une litanie de problèmes.

Il est rare que quelque chose soit à la hauteur de son battage médiatique. Et pourtant, les attentes souvent astronomiquement élevées que les consommateurs se fixent persistent et semblent même parfois justifiées. Cela semblait être le cas avec Cyberpunk 2077, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC le 10 décembre après de nombreuses années d’accumulation.

Inspiré d’un jeu de rôle culte sur table, Cyberpunk 2077 semblait taillé sur mesure pour le succès. C’est le premier nouveau jeu sur console du studio polonais CD Projekt Red depuis The Witcher 3: Wild Hunt, un jeu à succès qui a remporté de nombreux prix et distinctions de fin d’année après son lancement en 2015. Cyberpunk 2077 met en vedette Keanu Reeves dans un rôle majeur qui ressemble à un rocker en fuite devenu un vétéran militaire devenu terroriste cybernétique. Les tas de bandes-annonces, d’aperçus et de supports marketing du jeu semblaient promettre un monde d’action futuriste glamour, sexy et teinté de néon – de l’herbe à chat pour de nombreux joueurs en quête d’évasion.

Mais ces paris infaillibles n’étaient pas si sûrs après tout. Cyberpunk 2077 a, depuis sa sortie, été vivement critiqué dans la communauté des joueurs par consommateurs, concepteurs de jeux, et initiés de l’industrie ressemblent. Une base de fans déjà toxique a rebondi après avoir harcelé les critiques qui ont offert des éloges tièdes à la torréfaction de l’entreprise pour les nombreux problèmes du jeu. Les critiques initialement positives ont ajouté des mises en garde, car plus de temps avec le jeu révèle plus de fils lâches. Pour de nombreux observateurs dans et en dehors du monde du jeu, Cyberpunk 2077 s’est avéré être un échec époustouflant: un jeu vidéo avec une telle promesse et une telle accumulation qu’il n’a pas, et peut-être ne pourrait jamais, être à la hauteur.

L’histoire de la sortie bâclée de Cyberpunk 2077 et de la controverse en cours est celle qui éclaire plusieurs problèmes dans le monde des jeux vidéo. Le développeur CD Projekt Red – la société de jeux vidéo la plus prospère d’Europe – a annoncé pour la première fois qu’elle travaillait sur le projet en 2012. C’était une annonce alléchante: le jeu s’inspirerait d’un RPG de table populaire sorti à la fin des années 1980, Cyberpunk, et d’un teaser publié en 2013 a montré que le développeur avait traduit ce monde en un environnement cybernétique attrayant. Ce serait un monde expansif, ont taquiné les développeurs, ressemblant esthétiquement aux environs dystopiques de Mad Max: Fury Road et Akira.

Cyberpunk 2077 est l’histoire d’une ville californienne se déroulant dans une chronologie alternative, où une poignée de sociétés mégalomanes possèdent les rues, tout le monde modifie son corps avec des technologies illégales et une grande partie de l’État est toujours sous le choc d’une attaque nucléaire majeure des années auparavant. Vous, le joueur, devenez un humain cyber-amélioré particulièrement dur, luttant contre les menaces psychologiques et physiques pour votre survie. (C’est là que Keanu Reeves, en tant que votre acolyte à contrecœur, entre en jeu; son implication a été révélée en 2019 sous des acclamations retentissantes.)

Bien qu’aucune date de sortie n’était en vue au moment de son teaser de 2013, l’excitation n’a grandi qu’après le lancement de The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, avec des éloges écrasants. Sa popularité a contribué à accroître le battage médiatique pour Cyberpunk 2077, déjà un jeu que de nombreux fans de la propriété originale rêvaient. Et avec la fin du travail sur The Witcher 3, le développeur s’est engagé à mener à bien Cyberpunk 2077.

Ainsi commença une longue période de battage médiatique avant la sortie. CD Projekt Red a raillé les fans avec un aperçu du jeu en 2018, cinq ans après l’apparition de ce premier teaser.

Lors de la projection du jeu en 2018, qui s’est tenue au salon professionnel Electronic Entertainment Expo (E3), les journalistes l’ont gonflé en se basant sur les premières impressions à huis clos. Le développeur a attiré une attention positive pour avoir insisté sur le fait que son jeu n’inclurait pas certaines des fonctionnalités les plus courantes et les plus décriées des autres grands jeux d’aventure de l’époque. CD Projekt Red ne verrouillerait aucun contenu de jeu derrière un paywall, a-t-il déclaré. Tout ce qui est ajouté au jeu après le lancement sera disponible gratuitement. Et le jeu ne sortait que lorsqu’il était «prêt».

«Nous réalisons que vous attendez avec impatience depuis très longtemps, et nous ne voudrions pas que quiconque ait le sentiment que nous tenons cela pour acquis», a écrit le développeur après la présentation du jeu à l’E3 2018. «Au contraire, cela nous donne beaucoup de motivation supplémentaire. Le battage médiatique est réel, donc la sueur et les larmes doivent être réelles aussi 🙂 »Cela ressemble maintenant à un présage inquiétant.

Le jeu, annoncé comme une sortie en avril 2020, a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de Covid-19 et, surtout, de problèmes de qualité. Chaque date de sortie reportée suscitait plus d’inquiétude et de répulsion, en partie parce qu’elle demandait plus de patience que de nombreux fans de Cyberpunk étaient prêts à faire remonter.

Et les affirmations de la société se sont finalement révélées fausses: bien qu’il ait déclaré en 2019 qu’il n’obligerait pas les développeurs à faire des heures supplémentaires pour terminer le jeu, CD Projekt Red est entré dans une période de crise de plusieurs mois, un problème de travail qui a attiré plus d’attention dans les cercles de jeu ces derniers temps. ans. Bloomberg a rapporté en septembre que le studio avait institué des semaines de travail de six jours pour la dernière phase de développement; à cette époque, le jeu devait sortir en novembre. Un mois plus tard, fin octobre, Cyberpunk 2077 était retardé à nouveau jusqu’en décembre.

Les fans de jeux ont fait part de leurs inquiétudes concernant le crunch alors que de plus en plus de développeurs en parlent. Les efforts de syndicalisation s’intensifient dans l’industrie du jeu. Plaidoyer pour des pratiques de travail équitables devient important pour les créateurs de jeux et les personnes qui y jouent, et si les développeurs doivent s’attaquer à un jeu, l’attitude qui prévaut parmi ceux qui anticipent est l’espoir que le produit final en vaut au moins la peine. possible.

Ce n’était pas le cas pour Cyberpunk 2077, semble-t-il. «Malgré les mois de crise qui ont été nécessaires pour développer le jeu, même si la société a promis de ne pas suivre cette voie, le jeu s’est lancé avec plusieurs problèmes techniques», m’a dit Jeff Ramos, qui écrit pour Polygon. «Tellement nombreux en fait, la société a offert des remboursements aux joueurs déçus par le produit final. Nous sommes même allés aussi loin que mettre à jour notre revue du jeu décourager les lecteurs de jouer au jeu sur consoles jusqu’à ce que le jeu soit amélioré. »

Lorsque les premières critiques du jeu sont sorties juste avant sa sortie le 10 décembre, elles étaient pour la plupart positives. Il s’est avéré, cependant, que cela était dû au fait que les critiques n’avaient qu’un accès anticipé à la version Windows PC, la meilleure optimisée et représentative du potentiel du jeu expansif et graphiquement intensif. Une fois que le jeu est également sorti sur consoles (PlayStation 4 et Xbox One), les joueurs ont découvert une litanie de problèmes techniques. Les visages des personnages étaient obscurcis, certains environnements étaient disgracieux. Le jeu ferait planter les consoles à plusieurs reprises, sacrifiant la progression des joueurs. Un problème a même exposé les pénis et les seins détaillés des personnages, qui sortiraient de leurs vêtements. Les mèmes et les moqueries étaient implacables et rapides.

Un autre problème découle du manque de surveillance: une fonctionnalité du jeu recrée les tests que les médecins utilisent pour discerner si un patient souffre d’épilepsie, mais n’offre aucun avertissement de crise d’épilepsie avant leur apparition. Un critique de jeux a rapporté qu’elle avait subi des crises d’épilepsie en conséquence; le développeur a maintenant ajouté des avertissements.

Lorsque CD Projekt Red a annoncé qu’il offrirait un remboursement complet aux acheteurs de consoles mécontents une semaine après sa sortie, les gens ont rapidement découvert qu’il s’agissait d’une réparation de nom uniquement. Les détaillants ont redirigé ceux qui cherchaient leur argent pour parler à l’entreprise, qui a seulement réitéré qu’il appartenait aux détaillants d’effectuer les remboursements. C’est un processus compliqué, compliqué et continu qui a laissé de nombreuses personnes avec quelque chose qu’elles trouvent trop cassé pour jouer et sans espoir de remboursement.

CD Projekt Red a courtisé la controverse avant même la période de sortie rocheuse de Cyberpunk 2077. Le studio a fait l’actualité dans le passé pour avoir publié du matériel transphobe sur les réseaux sociaux, détourné des hashtags sur le thème des homosexuels et fait des blagues sur les identités de genre. En 2019, lorsque des images du jeu montraient un personnage trans hypersexualisé sur un panneau d’affichage, le studio n’a pas fourni d’explication nuancée quant à son emplacement, soulevant les sourcils. (Dans le jeu terminé, cette annonce apparaît sur les distributeurs automatiques pratiquement partout.)

Le créateur de personnages étendu de Cyberpunk 2077 est destiné à permettre aux joueurs de devenir qui ils veulent sans égard au sexe. Mais l’histoire de la société a jeté une ombre sur ces options et le jeu lui-même, en particulier lorsqu’il existe des options pour personnaliser de manière complexe un pénis, mais aucune attention particulière n’est accordée aux vagins; les personnages transgenres du jeu sont utilisés pour la provocation et guère plus; et il y a peu de caractères de couleur, dont la plupart sont présentés de manière stéréotypée.

Tout cela a conduit à une rage des consommateurs du plus haut niveau. C’est le genre d’indignation qui a vu une critique (jeune, femme) d’un site Web de jeu de premier plan faire face à un harcèlement sévère pour avoir critiqué le jeu, qui, selon les fans inconditionnels, doit être parfait après tout ce temps et lutte et crise. Pourtant, à sa sortie, ils ont fait marche arrière, redirigeant leur méchanceté vers le studio lui-même.

La question demeure: le Cyberpunk 2077 aurait-il fait l’objet d’un débat aussi intense s’il n’avait pas été assailli par le battage médiatique indulgent dont il avait bénéficié? Une grande partie de cela est due à son marketing, a déclaré Ramos, qui a décrit le jeu comme quelque chose de différent de ce qu’il est réellement.

« Les fans ont toujours eu un flux régulier de vidéos promotionnelles détaillant le vaste monde ouvert du jeu, les différents habitants de Night City et la promesse de combats passionnants que nous pourrions vivre une fois le jeu en main », a déclaré Ramos. «Alors que j’avais supposé que le jeu répondrait davantage aux thèmes axés sur l’action qui sont apparus dans le marketing, ce que j’ai trouvé après 40 heures de jeu, c’est qu’il ressemble plus à ses racines de jeu de rôle et de table.»

Pour certains qui, comme Ramos, sont capables de jouer au jeu de manière plus fonctionnelle, ce n’est pas une mauvaise chose. Il apprécie le jeu exactement pour la raison pour laquelle beaucoup d’autres ne le sont pas: ce n’est pas que des postures, des bords stylisés et des meurtres sous des néons minables. Le jeu passe du temps à développer ses traditions, à étoffer ses personnages et son cadre, et pour certaines personnes, les références mode et culturelles sont un grand succès. Même si l’histoire peut être campy et le dialogue en bois, il y a un potentiel pour s’amuser.

« En tant que jeu sur ses personnages, imparfait comme certains d’entre eux, c’est là que Cyberpunk brille », a déclaré Ramos. « Un marketing peu clair et de mauvais bugs ne les affectent pas beaucoup. »

Cyberpunk 2077 recevra des mises à jour dont le studio espère qu’elles amélioreront ses performances afin que les joueurs sur console le trouvent plus pratique. Il y aura également plus de contenu jouable à l’avenir, comme le studio l’a initialement taquiné il y a des années, et il existe des versions en préparation pour les consoles les plus récentes, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui devraient être tentantes pour les propriétaires de celles actuellement. systèmes difficiles à trouver.

Les jeux vidéo avec des fans aussi intenses cultivés avant leur sortie réelle font souvent face à une bataille difficile. De nombreux jeux dans le passé ont subi le même cycle d’excitation intense et de déception encore plus forte; avec une toxicité latente toujours présente dans de nombreux coins du monde du jeu, ces situations ont souvent été caractérisées par de graves brimades en ligne aux dépens de développeurs assidus ou de critiques dissidents.

Les jeux qui ont survécu à cette période initiale de haine persistante sont ceux qui s’affinent au fil du temps, trouvant finalement de nouvelles bases de fans affectueuses et dévouées. Peut-être qu’il en sera de même pour ce jeu vidéo – ou peut-être que tous ces bagages l’alourdiront, ne laissant rien d’autre qu’un récit édifiant dans son sillage. Peut-être que même Keanu Reeves ne suffira pas à sauver celui-ci.