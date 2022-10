Comment Lululemon rivalise avec Athleta, Alo, Gymshark, Nike et Adidas

Lululemon est un leader de plusieurs milliards de dollars dans la catégorie des vêtements de sport haut de gamme qui possède et exploite 600 magasins, dont 40 sont situés en Europe. Ses racines remontent à 1998 lorsqu’elle a ouvert ses portes sous le nom de “Lululemon Athletica”, une marque de vêtements de yoga destinée aux femmes et aux passionnées de yoga.

Avec des services en magasin, un fort accent sur la communauté symbolisé par ses sacs de courses réutilisables bien-aimés, la marque offre une expérience d’achat et de produit haut de gamme.

La demande de vêtements de sport a augmenté de façon exponentielle depuis ces débuts, et en 2022, Lululemon continue de montrer la voie, avec son deuxième trimestre chiffre d’affaires en hausse de 29% d’une année sur l’autre. De plus, le taux de croissance annuel composé sur trois ans de l’entreprise a augmenté de 25 % pour les femmes et de 30 % pour les hommes.

Le succès d’aujourd’hui contraste avec les défis qu’il a connus dans le passé avec un leadership instable, des incidents de produits et des retards dans la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, le co-fondateur de Lululemon, Chip Wilson, a démissionné en 2013 après une série de remarques incendiaires à propos de sa nouvelle gamme de leggings. Cela a déclenché une polémique auprès des consommateurs. Aujourd’hui, l’inflation est considérée comme un risque imminent pour cette croissance à deux chiffres.

“Le consommateur devient beaucoup plus prudent en matière de dépenses”, a déclaré Neil Saunders, directeur général et analyste de la vente au détail chez GlobalData. “Et bien que je pense que la fidélité des clients de Lululemon le maintiendra en bonne place, un ralentissement de la consommation est une mauvaise nouvelle pour n’importe quelle marque, et cela pourrait atténuer un peu la croissance de Lululemon.”

Néanmoins, la société continue d’innover et de se diversifier dans différentes catégories et offres technologiques plus larges. Il y a deux ans, il a acquis la startup de technologie et d’exercice à domicile, Mirror, pour 500 millions de dollars et cette année, il a lancé un nouveau programme d’adhésion. La société a également dévoilé des produits de chaussures pour femmes cette année.

Ces types d’initiatives reflètent l’esprit de Lululemon plan quinquennal ambitieux fixé en avril 2022 avec trois piliers stratégiques – l’innovation, l’expérience client et l’expansion internationale – en son cœur. De plus, il vise à doubler ses ventes numériques et à quadrupler ses revenus internationaux d’ici 2026.

Bien que ses efforts de diversification aient jusqu’à présent suscité des réactions majoritairement positives, certains analystes craignent que sa gamme de produits plus large ne dilue l’attention de la marque qui est née d’humbles racines.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur ce qui fait de Lululemon un leader mondial de l’athleisure et des vêtements de sport.