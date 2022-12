Comment l’Ukrainien Zelenskyy a gagné le respect du monde en 2022

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kherson, en Ukraine, le 14 novembre 2022. Service de presse présidentiel ukrainien | Reuter

Lorsque Volodymyr Zelenskyy est devenu président de l’Ukraine en 2019, il a fait la une des journaux du monde entier. Ce n’était pas parce qu’il était un poids lourd politique jugé prêt à résoudre les défis profonds de l’Ukraine – allant d’une crise économique à la corruption et à une oligarchie puissante et enracinée – sans parler du conflit entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes à l’est. du pays. C’était tout le contraire. Zelenskyy était un novice politique dont le contact le plus proche avec la politique jouait le rôle du président ukrainien dans une série télévisée nationale bien connue, avant que la vie n’imite l’art et qu’il décide de lancer sa propre candidature présidentielle le soir du Nouvel An en 2018. Lorsqu’il a remporté l’élection présidentielle lors d’une victoire écrasante en mars 2019, personne n’aurait pu deviner que l’ancien acteur, écrivain et comédien deviendrait l’un des politiciens les plus reconnaissables et les plus respectés au monde après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en couverture de l'édition 2022 "Personne de l'année" du Time Magazine.

Mais sous sa direction, et grâce au courage des forces armées ukrainiennes et à la résilience de la population civile, l’Ukraine a riposté et Zelenskyy a remporté des applaudissements (il vient d’être nommé “Personne de l’année” par Time Magazine et le FT) pour le leadership en temps de guerre dans lequel il a été poussé. “Je pense que Zelenskyy s’est avéré être un leader remarquable et remarquablement efficace, à la fois en tant que chef militaire et en tant que personnalité publique – en termes de renforcement du soutien à l’Ukraine au niveau international, et aussi en termes de capacité à garder au moins une partie les choses se passent au niveau national malgré la guerre”, a déclaré à CNBC Max Hess, chercheur à l’Institut de recherche sur la politique étrangère. “Ils ont continué à adopter des lois conformes aux précédents paquets de réformes pour le soutien international. Et puis, bien sûr, je trouve que la chose vraiment intéressante est à quel point [much of an] leader inspirant qu’il a été pour presque tout le monde”, a-t-il ajouté. Hess a déclaré que bien que Zelenskyy ait certainement eu ses détracteurs lorsqu’il est devenu président, leurs appréhensions ont été réfutées. “Il y avait plein de gens qui critiquaient beaucoup Zelensky [before the war]à la fois en Ukraine et en particulier dans la diaspora ukrainienne qui le considérait comme trop mou ou faible ou pro russe, ou principalement, potentiellement redevable aux oligarques … évidemment, rien de tout cela ne s’est avéré vrai », a déclaré Hess. “La réalité est que j’aimerais que nous ayons des politiciens comme Zelenskyy en Occident à ce stade. Mais pour tempérer cela, cela signifie-t-il qu’il serait le parfait président hors guerre en Ukraine, s’il y avait la paix ? , c’est évidemment aux Ukrainiens de le dire. Mais en ce moment, sur le dos du … leadership en temps de guerre dont il a fait preuve, je pense certainement qu’il bénéficiera d’un soutien universel là-bas pendant longtemps.

“Plus responsable que courageux”

Pour sa part, Zelenskyy a tenté de minimiser sa position courageuse envers la Russie, dire au FT qu’il était “plus responsable que courageux” et qu’il ne voulait tout simplement pas “laisser tomber les gens”. Depuis le début de la guerre, cependant, Zelenskyy a été un leader visible et physiquement présent en Ukraine, visitant la ligne de front et les villes déchirées par la guerre. Il a refusé une offre des États-Unis pour l’évacuer, lui et sa famille, de Kyiv, l’ambassade d’Ukraine en Grande-Bretagne ayant tweeté qu’il avait répondu qu’il avait besoin de munitions, plutôt que de sortir du pays. Moscou était largement soupçonné d’avoir pensé qu’il pouvait occuper son voisin pro-occidental sans trop de recul et il avait des raisons de le croire – des sanctions tièdes avaient été imposées à la Russie après son annexion de la Crimée en 2014, et les affaires mondiales avec la Russie se poursuivaient comme d’habitude malgré Le soutien de la Russie aux séparatistes du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où un conflit de bas niveau se poursuit depuis l’annexion. En tant que tel, les graines de la guerre actuelle avaient déjà été semées au moment où Zelenskyy a pris ses fonctions, mais le président ukrainien semblait réticent à croire que son pays pourrait être plongé dans la guerre avec son puissant voisin doté d’armes nucléaires. Même fin janvier 2022, Zelensky minimisait la menace d’une invasion malgré la présence de plus de 100 000 soldats russes le long de la frontière avec l’Ukraine, affirmant qu’il n’y avait pas lieu de « paniquer ». Il cherchait à maintenir la stabilité économique au milieu des craintes accrues en Occident que la Russie se préparait à envahir. Les États-Unis ont cependant averti en janvier qu’il y avait une “forte possibilité” que l’invasion ait lieu en février – une prédiction qui s’est avérée vraie le 24 février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy Zelenskyy jouit d'un taux d'approbation élevé parmi les Ukrainiens pour avoir rallié quotidiennement les forces du pays et le public.

Aujourd’hui, l’Ukraine tient bon et résiste aux forces russes malgré la fatigue et les privations provoquées par des mois de guerre et le bombardement de pans entiers du pays, en particulier dans l’est et le sud de l’Ukraine. Les forces armées du pays, armées de masses d’armes fournies par l’Occident, ont défié les attentes alors qu’elles continuent de contre-attaquer et de défendre leur territoire, reprenant des parties importantes de l’est et du sud de l’Ukraine. Pendant ce temps, Zelenskyy a dû s’habituer à des rafales de réunions diplomatiques mondiales quotidiennes et de briefings au cours desquels il a dû demander de l’aide, des armes et une aide financière, ainsi que des informations quotidiennes et nocturnes sur la guerre. Il a également dû marcher sur une corde raide diplomatique, sachant que l’Ukraine s’appuie sur les largesses de ses amis – en termes d’armes valant des milliards de dollars et sur la tolérance des prix alimentaires et énergétiques plus élevés à la suite des sanctions – pour continuer à combattre la Russie. Cela a parfois été un chemin difficile à suivre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se rend à Kherson, en Ukraine, le 14 novembre 2022.

Il y avait un reportage médiatique en juin, le président américain Joe Biden a perdu son sang-froid avec Zelenskyy avec le rapport suggérant que Biden avait à peine fini de dire à son homologue ukrainien qu’il venait de donner son feu vert à une aide militaire supplémentaire d’un milliard de dollars lorsque Zelenskyy a commencé à énumérer toute l’aide supplémentaire dont il avait besoin et était ‘ je n’obtiens pas, amenant Biden à élever la voix et à lui dire qu’il pourrait montrer plus de gratitude. Après le contretemps signalé, Zelenskyy a publié une déclaration louant le public américain pour sa générosité et exprime régulièrement sa gratitude envers les alliés de l’Ukraine pour leur aide dans la lutte de Kyiv contre la Russie.

Les défis en dehors de la guerre

Bien que la bataille soit loin d’être terminée, Zelenskyy fait face à des pressions sur le front intérieur qui devront être traitées à un moment donné, selon Orysia Lutsevych, responsable et chercheuse au Forum Ukraine, Programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion Chatham House. Les trois principaux défis auxquels le gouvernement est confronté concernent la sécurité, l’économie et la santé de la démocratie ukrainienne, Lutsevych a déclaré lors d’un récent briefing de Chatham House. Sur le front de la sécurité, par exemple, Lutsevych a noté qu’il y a une forte demande parmi les Ukrainiens pour que l’Ukraine fasse partie de l’OTAN, mais il est extrêmement peu probable que l’Ukraine puisse rejoindre l’alliance militaire pendant des années – ou jamais – “donc cela est un défi que Zelenskyy a … parce qu’il y a une demande pour cela [NATO membership] et ce n’est pas facile” à livrer, a-t-elle dit.

Les pompiers mènent des opérations de recherche et de sauvetage après que les forces russes ont frappé un centre culturel à Chuhuiv, dans l'oblast de Kharkiv, en Ukraine, le 25 juillet 2022.

“Deuxièmement, l’économie, l’Ukraine est confrontée à une grave chute économique en raison de l’agression russe. Son économie pourrait chuter jusqu’à 40% cette année et l’Ukraine dépend fortement de l’aide occidentale et de sa propre capacité à percevoir des impôts et à remplir son budget avec le fonds nécessaires, alors voici la question de savoir comment maintenir ce soutien économique. Pour être honnête, l’aide occidentale arrivait mais ce n’était pas suffisant et c’était assez lent », a-t-elle ajouté. “Enfin, sur la démocratie, il y a une discussion sur la qualité de l’espace médiatique [in Ukraine] car sous la loi martiale, il y a une certaine censure et confidentialité des informations, spécialement liées à l’opération militaire », a-t-elle déclaré. Lutsevych a ajouté que certaines chaînes de télévision affiliées à l’ancien président Petro Porochenko avaient été exclues d’une chaîne d’information faîtière, ce qui soulève des questions quant à savoir si cela a été fait exprès pour limiter l’influence de l’opposition politique sur le débat national.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kherson, en Ukraine, le 14 novembre 2022. Les trois principaux défis auxquels le gouvernement ukrainien est confronté sont liés à la sécurité, à l'économie et à la santé de la démocratie ukrainienne, a déclaré un analyste.