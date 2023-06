Comment l’Ukraine va prendre d’assaut la ligne de front russe de 600 milles de style WW1 en utilisant des chars occidentaux et des missiles Storm Shadow pour écraser Poutine

L’UKRAINE pourrait exploser à travers la ligne de front de style Première Guerre mondiale de Poutine en utilisant l’armure occidentale alors que la contre-offensive tant attendue commence.

Des chars allemands Leopard 2 et des véhicules blindés américains Bradley ont été aperçus dans la région de Zaporizhzhia alors que l’assaut aurait commencé par « vague après vague » d’attaques contre les positions russes.

Un Su-24M ukrainien armé d’une paire de missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni Crédit : Twitter

Des images montrent des soldats ukrainiens avançant sur des positions russes à Bakhmut Crédit : Twitter

La contre-attaque devrait impliquer des milliers de soldats ukrainiens entraînés et équipés par l’Occident Crédit : EPA

De courageux soldats ukrainiens tiennent la ligne contre l’invasion tordue de Poutine depuis des mois – se préparant pour leur contre-offensive alors que les troupes s’entraînent avec des armes occidentales.

Et jeudi, les chars occidentaux sont entrés en bataille pour la première fois dans une offensive majeure – dans ce qui semblait marquer le lancement de la contre-attaque.

L’Ukraine n’a pas encore utilisé les chars de combat principaux britanniques Challenger 2 sur le terrain – mais les méga machines pourraient être essentielles pour frapper un poing blindé directement à travers les lignes de front branlantes de Poutine pour un coup de grâce.

Les blogueurs militaires russes ont rapporté de féroces batailles sur le front de Zaporizhzhia alors que l’Ukraine tentait de percer les défenses russes et de couper un coin dans les forces de Poutine.

Kiev a maintenu une politique stricte de silence – mais de hauts responsables ukrainiens ont déclaré aux médias américains qu’une « phase active » de la contre-offensive était en cours.

Et Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que les observations de blindés allemands et américains suggèrent que les nouvelles brigades ukrainiennes ont maintenant rejoint la bataille.

Alors que l’assaut majeur commence, l’ancien brigadier a expliqué au Sun Online comment les troupes ukrainiennes pourraient percer la ligne de front russe.

Le plan initial de l’Ukraine sera de déséquilibrer les Russes et d’obtenir une surprise tactique par la tromperie et le camouflage, a-t-il déclaré.

« Ce qui est assez clair pour moi, c’est que depuis le 4 juin environ, l’Ukraine est passée à l’offensive partout où elle le peut sur la ligne de front », a-t-il ajouté.

« Il y a eu des attaques montées sur un large spectre – sur toute la longueur de la ligne de front, y compris à Bakhmut où ils tentent d’appuyer sur les flancs des troupes russes. »

En préparation de la contre-attaque, l’Ukraine a mobilisé au moins 12 brigades de l’armée spécialement équipées et entraînées – et neuf d’entre elles ont reçu des armes des alliés de l’Ukraine, a déclaré Barry.

« Les neuf qui ont été équipés par les amis de l’Ukraine, il y a beaucoup d’équipements de marque là-bas – des chars Leopard, des chars Challenger 2, des véhicules de combat US Bradley », a-t-il déclaré.

« Si nous commençons à voir ceux qui apparaissent en masse, c’est une signature de l’une des brigades de contre-attaque. »

Barry a déclaré que la ligne de front russe est « divisée en deux moitiés » – une seule ligne de défense dans la partie nord de l’est de l’Ukraine, et davantage entre le territoire occupé par l’Ukraine et la Crimée.

Si l’Ukraine parvient à percer une « ceinture défensive », elle pourrait se placer derrière les défenses russes et les « défaire ».

« Si vous regardez les images satellites de toutes leurs défenses, ce sont des tranchées de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale très linéaires en zigzag », a-t-il expliqué.

« Si l’Ukraine peut percer ces ceintures défensives, elle peut attaquer dans les zones arrière russes.

« Si vous avez une défense qui est principalement linéaire, si vous pouvez la percer et que l’ennemi a des réserves mobiles insuffisantes, alors il peut exécuter ce qu’on appelle un » mouvement tournant « .

« Nous ne savons pas si la Russie pourra l’empêcher une fois que les Ukrainiens auront traversé. Mais les Ukrainiens pourraient avoir à faire beaucoup de victimes pour passer.

« Si vous essayez de vous concentrer, de passer à travers et de faire quelque chose comme les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont fait dans Desert Storm … cela signifie que vous pouvez exploiter vos avantages et vous placer derrière ces couches de défense. »

Un soldat ukrainien tire avec un obusier dans la région de Zaporizhzhia Crédit : Reuters

Une explosion massive dans une base russe bombardée de missiles Storm Shadows fournis par le Royaume-Uni

Un char ukrainien tire à Chasiv Yar – le site de batailles acharnées avec les forces russes

Les Challenger 2 britanniques n’ont pas encore rejoint l’attaque – mais pourraient être la clé de la contre-offensive Crédit : PA

L’artillerie de précision aidera également massivement les Ukrainiens lorsqu’ils tenteront de percer une ligne de tranchées sur la ligne de front, a expliqué Barry.

« Vous pouvez regarder des photos satellites, déterminer où se trouvent les postes de commandement, où se trouvent les dépôts logistiques … vous pouvez demander à un commandant d’artillerie de faire atterrir une pièce d’artillerie de précision sur chacun d’eux », a-t-il déclaré.

Les missiles britanniques Storm Shadow changent également la donne pour l’Ukraine.

Les missiles de croisière à lancement aérien peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et faire exploser des cibles jusqu’à 350 miles de distance qui ont longtemps été hors de portée de l’Ukraine.

Cela signifie que les armes pourraient atteindre des cibles à portée maximale en seulement 35 minutes, permettant aux forces de Zelensky de repousser davantage les troupes de Poutine en Russie.

Les missiles dévastateurs peuvent anéantir des cibles statiques bien défendues comme des installations, des bunkers et des ponts – y compris le pont de Crimée préféré de Poutine qui a été attaqué en octobre dernier.

« Les missiles Storm Shadow sont très importants car leur portée signifie qu’ils peuvent atteindre des cibles en Russie », a déclaré Barry.

« Ces missiles ont été spécialement conçus pour cibler des cibles et des abris d’avions renforcés car ils ont une ogive plus grosse que tout autre missile de croisière.

« Il est conçu pour entrer dans un bunker ou un abri d’avion renforcé et exploser.

« Si j’étais le commandant des forces aériennes tactiques russes… je serais vraiment inquiet que des missiles Storm Shadow viennent visiter mon aérodrome.

« L’approvisionnement britannique en Storm Shadows conduira-t-il d’autres pays avec des missiles à plus longue portée à les fournir à l’Ukraine de la même manière ?

« C’est ce que l’Ukraine voudrait – et ce dont la Russie va s’inquiéter », a-t-il ajouté.

Et dans le cadre de la contre-offensive, les « attaques profondes » à l’intérieur du territoire russe – y compris les frappes de drones – devraient se poursuivre dans le but de détourner les forces russes des lignes de front dans l’est de l’Ukraine.

« L’activité partisane dans le territoire ukrainien occupé par la Russie est susceptible d’augmenter », a déclaré Barry.

Poutine a de plus en plus été la cible de frappes de drones et d’assauts rebelles à ses frontières ces dernières semaines.

La Russie a déjà fait face à des essaims de drones, à des frappes explosives sur des infrastructures et à des partisans voyous alors que la guerre brutale en Ukraine commence enfin à frapper Moscou.

Jeudi, des sources russes ont fait état « vague après vague » d’attaques ukrainiennes dans le sud du pays pour le quatrième jour consécutif.

Et la Russie a fait état de combats plus violents vendredi.

Un succès militaire ukrainien dans la région de Zaporizhzhia permettrait à ses forces de percer le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré: « L’activité dans toute l’Ukraine est cohérente avec une variété d’indicateurs indiquant que des opérations de contre-offensive ukrainiennes sont en cours sur tout le théâtre.

« Les responsables ukrainiens signalent depuis longtemps qu’il n’y aura pas d’annonce que la contre-offensive a commencé. »

Le groupe de réflexion a déclaré qu’il est peu probable que la contre-offensive « se déroule comme une seule grande opération ».

« Il consistera probablement en de nombreuses entreprises dans de nombreux endroits de taille et d’intensité variables sur plusieurs semaines », a-t-il déclaré.

« Les opérations de contre-offensive initiales peuvent être les plus difficiles et les plus lentes, car elles impliquent de pénétrer dans des positions défensives préparées. Des revers initiaux sont à prévoir.

« Cette phase peut également voir les pertes ukrainiennes les plus élevées. »

Le ministère ukrainien de la Défense a nié ces informations, mais est resté discret sur ses plans pendant des mois.

Pourtant, Zelensky lui-même a salué les « résultats » des violents combats dans la région de Donetsk.

« Il y a de très violents combats dans la région de Donetsk », a-t-il déclaré dans son message vidéo quotidien.

« Mais il y a des résultats et je suis reconnaissant à ceux qui ont obtenu ces résultats. Bravo à Bakhmut. Pas à pas. »

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche avec Rishi Sunak, Joe Biden s’est dit « très optimiste » quant à « l’évolution » de la situation en Ukraine.

Le Premier ministre a ajouté: « Je pense qu’il est important que d’autres nations interviennent et fassent leur part.

« Le président Poutine pensera que l’alliance se fatiguera, se fatiguera, et ce n’est pas le cas. »