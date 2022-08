Comment l’Ukraine utilise la guerre de résistance développée par les États-Unis pour riposter contre la Russie

CNN

—



Alors que la guerre en Ukraine a dépassé le cap des six mois, des responsables américains et européens affirment que l’Ukraine a utilisé avec succès une méthode de guerre de résistance développée par les forces d’opérations spéciales américaines pour riposter contre la Russie et enliser son armée largement supérieure.

Le concept d’exploitation de la résistance a été développé en 2013 à la suite de la guerre de la Russie avec la Géorgie quelques années plus tôt, mais sa valeur n’a été réalisée qu’après l’invasion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014. Il fournit un plan aux petites nations pour résister et affronter efficacement un voisin plus grand qui a envahi.

La prise de contrôle et l’annexion presque sans effusion de sang par la Russie du territoire occupé ont stupéfié l’Ukraine et l’Occident, intensifiant une étude sur la manière de construire un plan de défense totale qui incluait non seulement l’armée, mais aussi la population civile.

Mais la guerre plus large de Poutine contre l’Ukraine lancée en février a été son terrain d’essai.

Vidéo : CNN revient sur 6 mois de guerre russe en Ukraine

La doctrine, également connue sous le nom de ROC, propose une approche innovante et non conventionnelle de la guerre et de la défense totale qui a guidé non seulement l’armée ukrainienne, mais a également impliqué la population civile du pays dans le cadre d’une résistance concertée contre l’armée russe.

“Tout le monde est sur le pont en termes de défense globale pour le gouvernement ukrainien”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Mark Schwartz, qui était commandant du Commandement des opérations spéciales en Europe pendant l’élaboration de la doctrine. “Ils utilisent toutes les ressources et ils utilisent également des moyens très peu conventionnels pour perturber l’armée de la Fédération de Russie.”

En infériorité numérique, en armement et en effectif, l’Ukraine a néanmoins riposté contre une armée russe qui pensait pouvoir déferler sur la grande majorité du pays en quelques semaines, voire quelques jours.

“C’est une façon de renverser la vapeur sur une première puissance mondiale”, a déclaré Schwartz. “C’est tout simplement incroyable de voir que malgré l’incroyable perte de vies et de sacrifices, ce que la volonté de résister et la résolution de résister peuvent faire.”

Dans une série d’attaques et d’explosions récentes sur des positions russes en Crimée, Kevin D. Stringer, un colonel à la retraite qui a dirigé l’équipe de développement du concept de résistance, voit des signes de son utilisation.

“Puisque vous ne pouvez pas le faire de manière conventionnelle, vous utiliseriez des forces d’opérations spéciales, et celles-ci [forces] aurait besoin d’un soutien de la résistance – renseignement, ressources, logistique – pour accéder à ces régions.

Un rapport du gouvernement ukrainien partagé avec CNN a reconnu que l’Ukraine était à l’origine des attaques contre des bases russes et un dépôt de munitions. Les attaques, loin derrière les lignes ennemies, étaient au-delà de la portée des armes que les États-Unis et d’autres ont publiquement envoyées à l’Ukraine, et les vidéos des explosions ne semblaient montrer aucun missile ou drone entrant. La Russie a blâmé le sabotage ou la détonation des munitions pour les explosions.

Les États-Unis annoncent une nouvelle assistance militaire à l’Ukraine. Écoutez ce que cela signifie pour le jeu au sol

“Une forte probabilité dirait qu’il est très plausible que [the ROC] les principes se jouent dans la guerre réelle en ce moment », a déclaré Stringer.

Début avril, le général Richard Clarke, commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, a déclaré lors d’une audience du Comité sénatorial des forces armées que les États-Unis avaient aidé à former des compagnies de résistance en Ukraine intégrées aux forces spéciales au cours des 18 derniers mois. Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait une partie du succès de cette formation dans le conflit actuel, Clarke a été direct dans sa réponse.

“Oui, Sénateur, nous le sommes.”

Au début du conflit, le gouvernement ukrainien a créé un site Web qui explique différentes façons de résister. Le site décrit des façons d’utiliser des actions non violentes, y compris le boycott d’événements publics, des grèves ouvrières, et même comment utiliser l’humour et la satire. L’objectif est de perturber la capacité des autorités pro-russes à gouverner tout en rappelant à la population la souveraineté légitime de l’Ukraine. La doctrine de la résistance suggère également des actions violentes, notamment l’utilisation de cocktails Molotov, l’allumage délibéré d’incendies et l’introduction de produits chimiques dans les réservoirs d’essence pour saboter les véhicules ennemis.

La doctrine appelle également à une vaste campagne de messagerie pour contrôler le récit du conflit, empêcher le message d’un occupant de s’imposer et maintenir l’unité de la population. Des vidéos de frappes ukrainiennes contre des chars russes, souvent sur une bande-son de musique pop ou de heavy metal, sont devenues virales, tout comme des clips de soldats ukrainiens sauvant des animaux errants. Que ce soit intentionnellement ou non, cela fait partie de la résistance, permettant à l’Ukraine de faire les gros titres des médias occidentaux en sa faveur et humanisant souvent les militaires ukrainiens d’une manière que l’armée russe a lamentablement échoué à faire.

Au premier rang de la résistance se trouve le président ukrainien Volodomyr Zelensky, qui n’a pas laissé le conflit s’estomper avec des discours nocturnes et de fréquentes apparitions internationales. Ses visites près des lignes de front font l’actualité dans le monde entier, tandis que le président russe Vladimir Poutine est rarement vu en dehors du Kremlin ou de la station balnéaire de Sotchi.

Le barrage de messagerie en cours a stimulé une vague de soutien à l’étranger et a réussi à inciter les gouvernements occidentaux à fournir davantage d’armes et de munitions à l’Ukraine.

Dans l’ensemble, le concept de résistance fournit un cadre pour accroître la résilience d’un pays, c’est-à-dire sa capacité à résister aux pressions extérieures, et planifier la résistance, définie comme un effort de l’ensemble du pays pour rétablir la souveraineté dans les territoires occupés.

“La résilience est la force de la société en temps de paix qui devient résistance en temps de guerre contre l’agresseur”, a expliqué Dalia Bankauskaite, membre du Centre d’analyse des politiques européennes qui a étudié la planification de la résistance en Lituanie.

Au lieu de fournir à chaque pays le même ensemble de plans, la doctrine est conçue pour être adaptée à la population, aux capacités et au terrain de chaque pays. Il n’est pas destiné à créer ou à soutenir une insurrection ; son objectif est d’établir une force sanctionnée par le gouvernement qui mènera des activités contre un occupant étranger dans le but de restaurer la souveraineté.

Au début, seules l’Estonie, la Lituanie et la Pologne ont manifesté un réel enthousiasme pour la nouvelle doctrine. Mais après que la prise de contrôle presque sans effusion de sang de la Russie et l’annexion de la Crimée ont stupéfié l’Ukraine et l’Occident en 2014, l’intérêt pour la méthode de résistance s’est rapidement accru.

Depuis sa création, au moins 15 pays ont participé à une forme ou une autre de formation sur cette doctrine de la résistance, selon Nicole Kirschmann, porte-parole du Special Operations Command Europe, où elle a été développée.

À la mi-novembre, alors que l’administration Biden lançait les premiers avertissements publics sur le potentiel d’une invasion russe de l’Ukraine, la Hongrie a organisé une conférence sur le concept de fonctionnement de la résistance. Le commandant des forces d’opérations spéciales ukrainiennes était présent à la conférence, a déclaré Kirschmann à CNN, ainsi que près d’une douzaine d’autres pays.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a fait qu’accroître l’intérêt pour le concept.

“Les États baltes, en particulier, discutent activement dans leurs parlements de la mise en œuvre du ROC au niveau national”, selon un responsable américain.

En mai, près de trois mois après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le parlement lituanien a adopté une nouvelle stratégie de résistance civile bien plus large que la stricte résistance contre l’occupation.

Martynas Bendikas, porte-parole du ministère de la Défense nationale du pays, a déclaré que la préparation à la résistance comprend le développement de la volonté de défendre le pays, l’amélioration des connaissances et des compétences militaires et non militaires des citoyens, et plus encore dans le cadre d’une défense nationale.

L’existence de la doctrine de la résistance et de certaines parties de la planification autour de la résistance est intentionnellement publique, a expliqué Stringer, destinée à agir comme un moyen de dissuasion contre une attaque potentielle, une autre visant la guerre hybride préférée de la Russie au lieu de la dissuasion militaire et nucléaire traditionnelle. Mais les détails des plans et de l’organisation au sein d’un pays sont étroitement tenus.

Pour l’Estonie, un pays d’environ 1,3 million d’habitants bordant le nord-ouest de la Russie, la résistance civile a toujours fait partie du plan de défense.

“Il n’y a pas d’autre choix pour chaque Estonien”, a déclaré Rene Toomse, porte-parole de la Ligue de défense estonienne volontaire. “Soit vous vous battez pour l’indépendance si quelqu’un vous attaque – si la Russie vous attaque – soit vous mourez.”

L’Estonie met régulièrement à jour et développe ses plans de défense, intégrant son armée permanente à sa population générale et à ses forces volontaires, qui, selon Toomse, ont connu une augmentation des demandes depuis le début de l’invasion russe.

Les responsables estoniens ont étudié la guerre en Ukraine pour tirer des leçons de ce qui a bien fonctionné contre la Russie et des points sur lesquels la résistance de l’Ukraine pourrait s’améliorer. Toomse dit que les Estoniens se souviennent bien du régime soviétique et que ceux qui sont trop jeunes pour s’en souvenir sont scolarisés.

L’Ukraine a excellé dans la campagne d’information, souligne Toomse, en utilisant des publications médiatiques sur plusieurs plateformes, un président qui est devenu une figure internationale vocale et un flux constant d’informations sur la manière dont les forces ukrainiennes se battent, “même si elles sont sans souligner leurs propres pertes.

Mais Toomse insiste sur le fait que l’Estonie, si elle devait faire face à une invasion, serait plus active dans n’importe quel territoire occupé, en utilisant de petites unités bien armées et bien entraînées. “J’imagine que nous pouvons faire beaucoup plus de dégâts derrière les lignes ennemies que l’Ukraine n’en a fait”, a déclaré Toomse. “Toute la logistique, tous les convois vont être constamment attaqués.”