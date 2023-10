Le ministère russe de la Défense a déjà fait état de 70 avions de combat ukrainiens Su-25 « abattus », soit plus que ce que l’Ukraine avait avant la guerre.

Récemment, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a une fois de plus déclaré de manière scandaleuse que les forces russes « avaient abattu 24 [Ukrainian] avions dans cinq jours.

La propagation de ces contrefaçons sur les « équipements ukrainiens détruits » peut s’expliquer en partie par la propagande russe. Cependant, au moins certains des systèmes d’armes « liquidés » sont cibles factices, leurres bon marchéfabriqués au pays et à l’étranger.

Oleksandr Myronenko, directeur opérationnel du groupe Metinvest, composé de sociétés minières et sidérurgiques, a expliqué dans une interview à la radio NV le 26 octobre comment les « fausses armes » induisaient les forces ennemies en erreur.

NV : C’est un produit très inhabituel. À quel moment avez-vous commencé à concevoir des leurres d’équipement militaire ? Comment avez-vous été contacté à ce sujet ?

Myronenko : Cette production dure depuis plus d’un an. Et les militaires se sont tournés vers nous, comme cela arrive habituellement. Ils sont venus avec leurs besoins et ont demandé s’il était possible de réaliser de telles choses, de telles maquettes, qui nous aideraient à tromper l’ennemi ou à créer de fausses positions.

Bien entendu, nous avons d’abord examiné les dessins de ces maquettes puis avons lancé la production. Les premiers exemplaires n’ont pas eu beaucoup de succès, mais ensuite, en collaboration avec les militaires, nous avons perfectionné chaque variante et chaque exemplaire d’une fausse arme donnée. Et actuellement, ils ressemblent beaucoup aux originaux. Et ils fonctionnent très bien, d’après les retours que nous recevons des militaires.

Il s’agit d’un projet que nous mettons en œuvre en collaboration avec nos militaires. En fait, c’est un travail très important.

NV : Et comment est déterminé le succès de la maquette ? Doit-il être très similaire à une certaine arme, à un certain type d’équipement militaire ? Quels sont les paramètres ?

Myronenko : Les paramètres sont très simples. Il doit correspondre à l’original afin qu’il ne puisse pas être distingué de l’original lorsqu’il est observé depuis un drone ou un autre moyen de reconnaissance.

Et l’indicateur clé est que lorsque la maquette est touchée, cela signifie qu’elle remplit très bien sa fonction. Et l’ennemi dépense ses munitions coûteuses pour frapper des objets en bois et en plastique, plutôt que pour frapper les véritables armes qui les frappent en retour.

NV : Pouvez-vous nous dire de quel type d’équipement il s’agit ?

Myronenko : Actuellement, nos principaux produits comprennent les obusiers D-20 et D-30 de l’ère soviétique et les obusiers américains M777, ainsi que plusieurs types de stations radar et d’équipements de guerre radioélectronique.

Nous avons eu plusieurs demandes pour la production de HIMARS [multiple launch rocket systems]. Nous en avons fait plusieurs copies, et elles fonctionnent également maintenant.

NV : Autrement dit, si nous parlons de savoir si la production de HIMARS a été lancée en Ukraine, nous pouvons dire « oui ».

Myronenko : Bien sûr. Ils bougent et changent même de position. Et ils ressemblent à de vraies voitures, remplissant leur fonction.

NV : Pourriez-vous nous raconter comment vous avez formé l’équipe ? Il s’agit d’une tâche atypique et il devrait probablement y avoir des personnes « flexibles » possédant certaines caractéristiques professionnelles.

Myronenko : Quant à l’équipe, cela a été très simple, car nous avons de nombreux spécialistes qui ont une certaine expérience du travail avec des unités métallurgiques et d’autres équipements. Donc, c’était facile à faire. Tous nos employés sont plutôt patriotes. Et toute demande que nous recevons de l’armée (cela s’applique non seulement aux maquettes, mais aussi à d’autres choses) est satisfaite avec beaucoup d’enthousiasme et de grand plaisir par nos travailleurs.

Par conséquent, nous avons surtout besoin d’une demande sur ce dont l’armée a besoin, d’un dessin sur la manière de le faire et des matériaux à partir desquels cela doit être fabriqué. Et après cela, nos collaborateurs le font avec grand plaisir. Et tout cela est transféré gratuitement à nos militaires.

NV : Peut-être que l’armée, l’état-major a partagé avec vous une image des Russes détruisant certains leurres ?

Myronenko : D’après ce que j’ai vu, ils [Russians] frappé les obusiers, dont j’ai déjà parlé. Et une frappe aérienne a été menée avec un missile coûteux, d’une valeur d’environ 1,5 million de dollars, contre une fausse station de guerre radioélectronique située non loin de nos positions.

Nous obtenons ces vidéos directement des gars à qui nous avons donné ces maquettes. Ils nous envoient avec gratitude des vidéos comme celle-ci après qu’une maquette ait été réalisée, ou même parfois nous remettent quelques souvenirs.

NV : Quel genre de souvenirs ? Une partie d’un missile ? Un fragment ?

Myronenko: Ils ne peuvent pas remettre une partie du missile, car il est emmené pour examen, mais ils nous donnent quelques petites choses qui restent et qui peuvent être remises comme musée de notre victoire.

NV : Apparemment, notre ennemi pourrait avoir un programme similaire. De telles maquettes sont utilisées depuis longtemps et dans de nombreuses guerres.

Myronenko : Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose sur la production de telles choses par l’ennemi, mais je suis sûr qu’ils utilisent aussi des maquettes. Dans quelle mesure leur utilisation est-elle réussie ? C’est difficile pour moi de juger car je n’ai pas d’informations [how often] nos gars ont atteint des cibles factices.

J’espère que nous travaillons davantage sur de vraies armes et de véritables effectifs pour attaquer nos positions.

NV : Comment recevez-vous les commandes ? Est-ce l’état-major qui envoie, disons, une lettre : nous avons besoin de 20 HIMARS, de cinq obusiers M777 pour décembre ou février ? Comment ça marche?

Myronenko : Nous travaillons plus directement avec les unités qui accomplissent des tâches au front. Et nous avons déjà une grande expérience des relations avec les commandants de chaque brigade.

Ils se tournent directement vers nous et disent : « Nous avons besoin de ces choses pour ces domaines. » Et nous, sur la base de nos capacités de production, exécutons déjà ces commandes et les envoyons dans presque toutes les régions, de la région de Kherson à Bakhmut. Les leurres et bien plus encore.

NV : La particularité d’une telle production, apparemment, est qu’elle doit être secrète. Comment assurer la sécurité de cette production pour qu’aucun Russe, pas même un agent, mais un sympathisant, ne le fasse divulguer cet endroit pour une bouteille de vodka ?

Myronenko : Premièrement, cette production se fait en dehors de nos entreprises. Deuxièmement, les gens qui travaillent dans cette production sont sélectionnés et très patriotes. C’est pourquoi nous leur faisons entièrement confiance, ils ne divulgueront rien.

Et troisièmement, nous ne disons pas où nous transférons certaines maquettes, à qui nous les transférons, sur quels domaines elles sont utilisées. Nous ne disons pas non plus où et à quels endroits cette production a lieu.

Nous essayons de respecter le régime du secret maximum pour ne donner à l’ennemi aucune information sur ces lignes de production.

NV : Metinvest a commencé à produire des rouleaux de mine. Parlez-nous-en davantage, s’il vous plaît.

Myronenko : Quant à [Ukrainian oligarch] Le projet Steel Front de Rinat Akhmetov. En fait, il a commencé à fonctionner le lendemain de l’invasion russe. Et ce projet a été créé pour financer et aider tous nos soldats qui défendent le pays. Dans le cadre de ce projet, nous transférons les produits que nous produisons nous-mêmes au sein de notre entreprise. Ce sont à la fois des abris et des intercepteurs de [Russian] Lancette [loitering] drones, rouleaux de mines et leurres. Il y a bien d’autres choses que nous produisons et transférons à nos militaires.

Et on peut aussi dire qu’il y a une part commerciale, c’est-à-dire que c’est ce que les entreprises de Rinat Akhmetov achètent et cèdent directement aux troupes, y compris les drones, les voitures, les hausses et bien d’autres choses achetées en grande quantité.

[The project] fonctionne en fonction des besoins qui surviennent à un certain moment et à un certain stade de la guerre. Car d’abord il s’agissait de la construction de fortifications, de gilets pare-balles, puis d’abris, suivi de drones et bien d’autres choses encore.

NV : Nous comprenons qu’il existe une énorme demande de rouleaux miniers. Pouvons-nous parler du nombre nécessaire ? Peut-être au moins un chiffre approximatif. Et combien pouvons-nous en produire maintenant ?

Myronenko : Ce produit peut être endommagé car il interagit directement avec les mines terrestres. La demande est très forte. Il peut être mesuré en dizaines ou en centaines de pièces.

Nous produisons actuellement le rouleau KMT-7, qui est monté sur des chars. Nous avons développé une version de ce rouleau basée sur des schémas soviétiques. Et il peut être monté sur des chars de style soviétique et peut franchir les barrières anti-mines lors de certaines actions d’assaut.

L’opportunité que nous avons aujourd’hui est [manufacturing] cinq rouleaux par mois.

NV : La question de Marioupol est un sujet très douloureux pour tous les Ukrainiens. Nous nous souvenons du siège brutal de la ville. Deux usines métallurgiques, à savoir l’usine sidérurgique d’Illich et, bien sûr, l’usine sidérurgique d’Azovstal, étaient des entreprises clés à Marioupol. Qu’arrive-t-il désormais à ces entreprises sous occupation russe ?

Myronenko : Autant que je sache, Azovstal a subi beaucoup de dégâts à cause des assauts qui y ont eu lieu, de la défense héroïque des gars qui sont restés à l’usine jusqu’au dernier moment. Quant à l’usine d’Illich, je n’ai pas d’informations précises sur les dommages subis par cette usine métallurgique.

Nous ne pourrons parler de leur état que lorsque nous retournerons dans notre ville de Marioupol, retournerons dans ces entreprises et les inspecterons. Et nous pourrons dire dans quel état ils se trouvent et comment les restaurer. Mais pour l’instant, je préfère ne pas répandre de rumeurs ou d’informations non vérifiées.

NV : Les médias de propagande russes ont rapporté que l’un des clans était subordonné au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. avait aurait pris le contrôle à la fois de l’IljePlantes ich et Azovstal. Qu’est-ce que ça veut dire?

Myronenko : À mon avis, il ne s’agit pas de gestion, mais de vol, car toute restauration ou tout investissement est hors de question. À mon avis, ils ne sont pas capables de restaurer ces installations. Le risque est donc grand qu’ils soient simplement pillés.

