Comment l’Ukraine fait fonctionner ses centrales nucléaires alors que la Russie « militarise » l’énergie

Une attaque « massive » de missiles russes sur au moins six villes du pays Ukraine a tué au moins deux personnes et fait plus de 20 autres blessés jeudi soir, ont indiqué des responsables ukrainiens. Ukrenergo, le gestionnaire du réseau électrique du pays, dit sur les réseaux sociaux que le barrage de missiles était la première attaque réussie de la Russie ciblant des installations énergétiques depuis des mois, et qu’il a fait état de pannes partielles dans cinq régions différentes du pays.

« Ce soir, la Russie a lancé une attaque massive contre l’Ukraine », a déclaré le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien Oleksiy Kuleba, avertissant que « des mois difficiles s’annoncent » pour le pays car « la Russie va s’attaquer à l’énergie et à des installations d’importance cruciale ».

Cette frappe a eu lieu à l’approche des mois glacials de l’hiver ukrainien et quelques heures seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti devant l’Assemblée générale des Nations Unies que le dirigeant russe Vladimir Poutine n’avait pas peur de militariser l’énergie nucléaire.

Une division politique apparaît sur l’aide à l’Ukraine alors que Zelensky se rend à Washington

Zelenskyy a averti depuis la tribune de l’ONU que si la Russie était autorisée à gagner la guerre en Ukraine, d’autres pays suivraient.

« La destruction massive prend de l’ampleur », a-t-il déclaré. « L’agresseur utilise bien d’autres choses et ces choses sont utilisées non seulement contre notre pays, mais aussi contre le vôtre. »

L’une de ces armes, a déclaré Zelensky, est l’énergie nucléaire, et la plus grande menace réside dans le développement tentaculaire de l’énergie nucléaire. Centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine, occupée par les forces russes depuis plus d’un an.

Pour plusieurs mois, La contre-offensive de l’Ukraine s’est en partie concentré sur libérer le territoire autour de l’installationau milieu de la crainte que Moscou pourrait délibérément provoquer une fuite de radiations là pour servir de faux prétexte à une nouvelle agression.

Depuis 18 mois, le sol autour de l’immense complexe, et même la plus grande centrale nucléaire d’Europe elle-même, a été la cible à plusieurs reprises d’attaques de missiles et de drones. Les affrontements autour du site sensible ont suscité de graves avertissements de la part de l’organisme de surveillance de l’énergie nucléaire des Nations Unies, car les ingénieurs ont dû régulièrement mettre hors ligne ses six réacteurs et compter sur une alimentation de secours pour maintenir la centrale refroidie en toute sécurité.

L’Ukraine reste fortement dépendante de l’énergie nucléaire. Elle possède trois autres centrales toujours sous son contrôle direct qui, ensemble, alimentent plus de la moitié du pays. Cela les rend trop importants pour être fermés, malgré les risques d’attaques russes.

Mais jusqu’à présent, seul Moscou était capable de fournir du combustible pour les réacteurs nucléaires ukrainiens de l’ère soviétique. Ainsi, dans le cadre d’une stratégie plus large de Kiev visant à rompre toute dépendance à l’égard de la Russie, l’Ukraine s’est associée à la société Westinghouse basée à Pittsburgh pour développer ses propres systèmes de carburant pour alimenter ses centrales. Le premier système de ce type a été installé ce mois-ci à l’usine de Rivne.

Les drapeaux américain, ukrainien et suédois flottent devant la centrale nucléaire de Rivne, à Varash, en Ukraine, le 10 septembre 2023. / Crédit : ROMAN PILIPEY/AFP/Getty

L’usine est désormais alimentée par du combustible produit dans une usine de Westinghouse en Suède.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, Hermann Galuschenko, a déclaré à CBS News qu’il s’agissait d’un changement qui tardait à se produire. Il a déclaré qu’il était fier de voir du combustible nucléaire récemment injecté pour alimenter les réacteurs de la centrale de Rivne, pour la première fois dans le cadre du nouveau système.

« Je suis fier que même pendant la guerre, nous ayons réussi à accomplir des choses historiques », a-t-il déclaré. « Nous devrions nous débarrasser des technologies russes dans le domaine nucléaire. »

(De gauche à droite) Patrick Fragman, président-directeur général de la Westinghouse Electric Company, le ministre ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, et le président d’Energoatom Petro Kotin se serrent la main après que le premier chargement de combustible nucléaire de Westinghouse ait été introduit dans les réacteurs de l’ère soviétique de la centrale nucléaire de Rivne. Usine, à Varash, Ukraine, 10 septembre 2023. / Crédit : ROMAN PILIPEY/AFP/Getty

L’Ukraine est toujours hantée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. La catastrophe de Tchernobyl, l’une des pires catastrophes causées par l’homme de l’histoire, a contaminé des millions d’acres de forêts et de terres agricoles et causé des problèmes de santé dévastateurs à long terme pour des milliers de personnes dans la région.

Alors que les forces ukrainiennes luttent pour repousser la Russie hors de Zaporizhzhia, la crainte persistante est que le Kremlin se prépare à saboter cette centrale nucléaire avec des mines ou d’autres explosifs militaires.

Remises exclusives sur CBS Mornings Deals

Le journaliste sportif Joe Posnanski détaille son nouveau livre

Recette NYT Cooking de tofu croustillant aux pois mange-tout grillés