Comment l’Ukraine essaie de courtiser les pays du Sud – et pourquoi c’est si difficile

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu à Djeddah, en Arabie saoudite, et à Hiroshima, au Japon, pour plaider en faveur d’un soutien accru des pays non occidentaux lors du sommet de la Ligue arabe et du sommet du Groupe des 7 ce week-end.

Alors que les forces armées ukrainiennes se préparent à une contre-offensive dans l’effort en cours pour repousser l’invasion russe, les États-Unis et les pays européens ont, pour la plupart, été remarquablement constants dans leur soutien à l’Ukraine par le biais d’armes et de sanctions économiques contre la Russie. Mais des pays comme l’Arabie saoudite et l’Inde, qui entretiennent d’importantes relations commerciales et sécuritaires avec l’Occident, ne sautent pas à bord, en partie parce qu’ils ont leur propre politique étrangère et leurs propres objectifs de développement intérieur, et parce qu’ils ne voient tout simplement pas la guerre en Ukraine. comme leur combat.

Lors du sommet de la ligue arabe de vendredi à Djeddah, Zelenskyy a présenté son discours aux dirigeants de 23 États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces riches nations du Golfe achètent à la fois des armes fabriquées aux États-Unis et entretiennent de solides relations commerciales avec les pays occidentaux ainsi qu’avec la Russie, ce qui présente un dilemme auquel sont confrontés de nombreux pays dans l’ordre international plus large.

Le sommet du G7 du week-end a vu Zelenskyy rencontrer en privé des représentants de la plupart des partis présents, à l’exception du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui s’était auparavant abstenu de dénoncer l’invasion russe, accusant même en partie l’Ukraine et les pays occidentaux de prolonger la guerre. Outre les États membres du G7 – les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie – des dirigeants de l’UE, du Brésil, de l’Inde, de la Corée du Sud, du Vietnam, de l’Australie, de l’Indonésie, des Comores et des Îles Cook ont ​​assisté à cette réunion de l’année à Hiroshima.

L’Ukraine était le principal objectif du sommet de cette année, et la liste des invités offrait à Zelenskyy l’occasion d’essayer d’amener l’Inde et le Brésil, deux acteurs majeurs du Sud, à ses côtés. Mais Zelenskyy et ses partenaires occidentaux devront faire valoir de manière convaincante que les pays non occidentaux – en particulier ceux qui ont historiquement chevauché le fossé de la guerre froide entre l’Occident et la Russie – devraient combattre le combat de l’Ukraine.

L’Ukraine a l’Occident. Qu’en est-il du reste?

Le sommet du G7 a invité ces dernières années des représentants du soi-disant Sud global, comme le Brésil et l’Inde, en partie pour contrer la critique selon laquelle il s’agit d’une institution d’élite dont l’influence est éclipsée par les pays en développement, en particulier sur le front économique.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a assisté au sommet de cette année, où il a rencontré en tête-à-tête Zelenskyy pour discuter des efforts en cours pour repousser l’invasion russe. L’Inde a jusqu’à présent refusé de condamner l’invasion russe et a augmenté ses importations de carburant russe malgré les sanctions américaines, britanniques et européennes sur le secteur.

« Je vous assure que pour sa résolution, l’Inde, et moi personnellement, ferons tout ce qui est en notre pouvoir », a déclaré Modi à Zelenskyy lors de leur réunion parallèle, a rapporté Reuters dimanche, mais n’a pas pris d’engagements spécifiques en matière de sécurité ou d’économie envers l’Ukraine. Modi aurait également parlé plusieurs fois par téléphone avec Zelenskyy et le président russe Vladimir Poutine, appelant à une fin diplomatique de la guerre ; cependant, l’Inde s’est abstenue lors des votes du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant l’invasion russe.

L’Inde est membre fondateur du Mouvement des non-alignés, créé en 1961 au plus fort des tensions de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Alors comme aujourd’hui, ces nations, principalement dans le monde en développement, donnaient la priorité à leurs propres intérêts comme la croissance économique et la gouvernance dans un contexte post-colonial. Bien qu’il ne soit pas interdit aux pays non alignés d’avoir des relations sécuritaires ou économiques avec les pays dits des grandes puissances, la principale priorité du groupe est de maintenir l’indépendance des pays membres et d’éviter les accords formels avec les grandes puissances.

Bien que l’Inde entretienne des relations économiques et de sécurité avec les États-Unis et la Russie, elle a également, sous Modi, rejoint un groupe de coopération multilatérale – le Quad – avec les États-Unis, l’Australie et le Japon. Bien que cette relation semble rapprocher l’Inde des priorités de défense occidentales et du G7, le Quad n’est pas une alliance de défense comme l’OTAN, dans laquelle les États membres acceptent de se défendre en cas d’attaque. Cela a également du sens dans le contexte de la rivalité de longue date de l’Inde avec la Chine, qui s’est transformée en escarmouches frontalières ces dernières années.

Le Quad s’aligne sur les intérêts directs de l’Inde ; ce n’est pas si facile à défendre lorsqu’il s’agit de l’Ukraine, surtout compte tenu d’une autre des priorités de l’Inde : le développement économique. L’Inde a importé des niveaux record de pétrole brut russe bon marché depuis l’invasion de février 2022, vendant le produit raffiné sous forme de carburéacteur et de diesel aux pays européens.

Lula, le président du Brésil, s’est présenté comme un médiateur possible entre la Russie et l’Ukraine avec un groupe d’autres nations non impliquées dans le conflit et conformément à sa position de non-alignement. La rhétorique de Lula autour du conflit, en particulier ses doutes sur la souveraineté de l’Ukraine sur la Crimée et le rôle de l’Occident dans la guerre, a préoccupé les dirigeants occidentaux, qui soutiennent que sa position est le résultat de la propagande russe. Mais comme le souligne Oliver Stuenkel, professeur agrégé de relations internationales à la Fundaçao Getulio Vargas à São Paulo, dans Foreign Policy, le Brésil et la Russie entretiennent une relation solide et de longue date qui a été principalement bénéfique pour le pays.

Des pays comme le Brésil, l’Inde et les pays du Golfe doivent équilibrer leurs relations avec l’Occident et la Russie – et Poutine a clairement exprimé sa position sur la guerre en tant que bataille existentielle entre l’Occident et la Russie, l’Occident étant l’agresseur.

« La plupart des États arabes ont décidé d’adopter une position relativement neutre vis-à-vis de la guerre en Ukraine », a déclaré Giorgio Cafiero, PDG et fondateur de Gulf State Analytics à Vox. Cela inclut l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux pays riches du Golfe qui ont conclu des accords de sécurité avec les États-Unis mais qui sont de plus en plus attirés par la Russie à mesure que Moscou étend son influence dans la région.

« Les dirigeants de ces États arabes considèrent le conflit en Russie et en Ukraine comme une crise européenne qu’il appartient aux pays européens, aux pays occidentaux et à la Russie de régler, ce n’est pas aux États arabes de prendre parti », a déclaré Cafiero.

Zelenskyy doit trouver un moyen de séduire de nouveaux partenaires potentiels

Le message de Zelenskyy aux États-Unis et aux autres pays occidentaux est que la guerre que mène son pays vise non seulement à protéger la démocratie naissante de l’Ukraine, mais aussi le concept même et la force de l’ordre mondial démocratique libéral contre l’autocratie de Poutine. Ce message fait appel aux conceptions de soi les plus idéalistes des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE – mais moins aux pays qui ont souffert du colonialisme et du néolibéralisme.

Lors d’une récente table ronde pour les Affaires étrangères, Matias Spektor, professeur de relations internationales à la Fundação Getúlio Vargas, a expliqué que les pays en développement sont souvent « déclenchés » par l’hypocrisie des États-Unis et de l’Occident au sens large en condamnant l’invasion russe. « La seule chose qui déclenche vraiment le Sud global est lorsque les intérêts nationaux américains sont exprimés dans le langage de la supériorité morale, alors qu’en fait tout le monde sait qu’il y a un grand décalage entre les paroles et les actes », a déclaré Spektor.

Au lieu de faire appel à l’idée des valeurs démocratiques occidentales, Zelenskyy a donc présenté son argumentation lors des sommets du G7 et de la Ligue arabe comme le rejet par l’Ukraine du joug d’un oppresseur impérialiste – un sentiment toujours pertinent pour les nations du Sud global.

« Cette langue peut trouver un écho chez de nombreuses personnes dans le monde arabe et également chez de nombreuses personnes dans l’ensemble du Sud », a déclaré Cafiero. Mais ce n’est probablement pas suffisant pour surmonter les accords et les arrangements avantageux que la Russie a conclus avec certains de ces pays.

Zelenskyy a en outre tenté de faire appel aux États arabes en amenant le chef tatar de Crimée Mustafa Dzhemilev au sommet de la Ligue arabe, soulignant le sort des minorités musulmanes longtemps opprimées d’Ukraine. Bien que la Ligue arabe n’ait aucun pouvoir politique et ne représente pas un pacte militaire, elle a toujours été le siège de la solidarité arabe et, dans une moindre mesure, musulmane.

« Une autre priorité est la protection de la communauté musulmane d’Ukraine », a déclaré Zelenskyy au sommet de la Ligue arabe. « La Crimée a été la première à souffrir de l’occupation russe, et la plupart de ceux qui subissent la répression en Crimée occupée sont des musulmans. » Le groupe ethnique tatar de Crimée est majoritairement musulman et a subi une persécution accrue depuis que la Russie a envahi la Crimée en 2014.

« Je ne pense pas que ces arguments et cette rhétorique feront grand-chose pour convaincre les États arabes d’apporter des changements fondamentaux à leurs positions face au conflit en Ukraine », a déclaré Cafiero, « parce que ces pays arabes ont des relations, des partenariats avec la Russie qui ont devient de plus en plus important pour les pays arabes, en particulier les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Bien que l’Arabie saoudite et la Russie n’aient pas d’alliance formelle, le prince héritier Mohammed ben Salmane, le chef de facto de l’Arabie saoudite, et Poutine ont travaillé ensemble pour faire pencher le commerce mondial du pétrole en leur faveur ces derniers mois après que l’alliance occidentale et le Japon ont sanctionné le secteur pétrolier russe. . Le royaume a investi plus de 600 millions de dollars dans des entreprises énergétiques russes l’année dernière, puis a doublé ses achats de carburant à Moscou à la suite des sanctions, a rapporté le New York Times en septembre.

Les Émirats arabes unis ont profité des sanctions contre la Russie pour ouvrir le commerce bilatéral, qui, selon le gouvernement russe, a augmenté de 68 % pour atteindre 9 milliards de dollars l’an dernier. Selon un rapport d’avril de Nikita Smagin pour le Carnegie Endowment for International Peace, les Russes riches affluent vers les Émirats – investissant dans l’immobilier et ouvrant des entreprises – et les Émirats arabes unis importent du pétrole russe à prix réduit ainsi que des métaux précieux et des produits agricoles.

La Russie dispose d’un important appareil de propagande en Afrique et en Amérique latine, ainsi que dans le monde arabophone, contribuant à semer le doute sur un conflit lointain qui n’affecte pas les gens ordinaires à Dubaï, Rio ou Bangalore. Cette réalité, ainsi que les liens économiques forts avec la Russie et les critiques légitimes de l’ordre mondial libéral occidental, seront difficiles à surmonter pour Zelenskyy à mesure que la guerre se poursuivra.