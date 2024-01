comment l’Ukraine compte survivre à 2024

« Je vais vous dire la vérité », déclare Vanya, un soldat ukrainien servant dans une unité de reconnaissance combattant aux côtés des marines sur la rive est du fleuve Dnipro, dans le sud de l’Ukraine. “La situation est déplorable.”

Son évaluation accablante fait suite à des mois de raids audacieux en territoire ennemi par les forces ukrainiennes l’automne dernier pour établir une tête de pont ténue au cœur de la région sud de Kherson. Sous le couvert de l’obscurité, les troupes ont traversé le fleuve pour infliger des dégâts aux unités russes et constituer l’un des rares points positifs depuis que la contre-offensive estivale tant vantée de l’Ukraine s’est soldée par un échec.

Mais l’emprise de l’unité sur le point d’appui de Dnipro, près du village de Krynky, est en train de s’effondrer. Leurs positions sur des terrains marécageux et dans d’anciennes tranchées ennemies sont peu profondes et sujettes aux inondations ou remplies de cadavres en décomposition de combattants russes. Les températures glaciales mordent également, ralentissant les opérations et rendant impossible le repos.

Les troupes ukrainiennes subissent de lourdes pertes ici, déplore Vania, refusant de donner des détails, invoquant le secret militaire. Les Russes, ajoute-t-il, ont un avantage d’au moins quatre ou cinq soldats par rapport à un Ukrainien.

Une partie du problème est d’ordre logistique. Parce que les Ukrainiens doivent traverser le fleuve à bord de petits bateaux pour rester inaperçus et plus agiles, ils ne sont pas en mesure de transporter des armes plus grosses et plus meurtrières. « Tout ce que nous prenons est ce que nous pouvons transporter nous-mêmes », explique Vanya. « Il existe tout au plus quelques types de lance-grenades. Dans un cas très rare, j’ai vu une mitrailleuse lourde arriver.

L’objectif final était de créer une position à partir de laquelle l’armée ukrainienne pourrait lancer de nouvelles attaques plus profondément dans le territoire sous contrôle russe. Cela semble de moins en moins probable de jour en jour, dit Vanya. Ces dernières semaines, des blogueurs militaires russes et des analystes occidentaux affirment que les forces russes ont repris certaines positions sur la rive orientale.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine pouvait y maintenir sa base à long terme, Vanya a été franc. “Bien sûr que non”, dit-il. “Le fait est que le Corps des Marines n’a pas été en mesure de maintenir le rythme de l’offensive et a certainement perdu l’initiative il y a longtemps.”

Vanya s’attend désormais à ce que les troupes se replient sur des positions défensives sur la rive ouest du Dnipro – sous peine de subir de lourdes pertes parmi ses unités les plus puissantes.

Mais la question de savoir dans quelle mesure elle devrait adopter une position défensive plus sûre en prévision d’une troisième année de guerre difficile n’est plus seulement une question pour ceux stationnés sur le fleuve Dnipro, mais pour l’ensemble de l’armée ukrainienne et de son commandant en chef.

Alors que le 24 février approche le deuxième anniversaire de l’invasion totale de la Russie, les perspectives militaires de l’Ukraine semblent s’assombrir. Il a abandonné l’espoir d’une victoire rapide et se prépare plutôt à une guerre de longue durée. Un responsable occidental travaillant sur la politique ukrainienne estime qu’il y a « peu de chances d’une percée opérationnelle de part et d’autre en 2024 », et encore moins dans les prochains mois.

Cette réalité a été reconnue à Kiev, où le président Volodymyr Zelensky a déclaré début décembre qu’une « nouvelle phase » s’était installée. Après que ses troupes n’ont pas réussi à reconquérir de vastes zones du sud comme prévu, il a ordonné à l’armée de construire de nouvelles fortifications le long des routes clés. segments de sa ligne de front de 1 000 km, signalant le passage d’une posture offensive à une posture défensive.

Un soldat ukrainien conduit un bateau sur le fleuve Dnipro. Après avoir pris les positions russes sur la rive est du fleuve, les forces ukrainiennes pourraient devoir se retirer sur la rive ouest pour éviter de lourdes pertes. © Libkos/Getty Images

Le responsable occidental affirme qu’une stratégie de « défense active » – en maintenant des lignes défensives mais en recherchant les points faibles à exploiter, couplée à des frappes aériennes à longue portée – permettrait à l’Ukraine de « développer ses forces » cette année et de se préparer pour 2025, date à laquelle un une contre-offensive aurait de meilleures chances.

Mais plusieurs facteurs sont susceptibles de déterminer le sort de l’Ukraine. La principale d’entre elles est l’incertitude entourant l’assistance militaire occidentale, y compris les munitions, que l’Ukraine brûle. Des questions restent ouvertes quant à la détermination de l’Occident et à savoir s’il peut et continuera à soutenir l’Ukraine dans son combat – et, s’il le fait, dans quelle mesure.

La plus grande préoccupation vient de Washington, où la Maison Blanche a annoncé le 27 décembre le retrait final des armes et des équipements militaires pour l’Ukraine. Bien que les pays européens, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne, fournissent un certain soutien financier, les États-Unis sont le plus grand fournisseur de matériel militaire de l’Ukraine. aide. Mais les Républicains de droite au Congrès américain bloquent des dizaines de milliards de dollars de futurs financements militaires pour Kiev. Tant que le Congrès n’agira pas, il n’y aura plus de soutien.

Fiona Hill, une éminente experte de la Russie qui a été conseillère à la sécurité nationale à la Maison Blanche, a déclaré : Politique en décembre, que l’Ukraine a réussi jusqu’à présent « grâce au soutien militaire massif des alliés européens et d’autres partenaires ».

«À cet égard, nous avons désormais atteint un point charnière entre la question de savoir si l’Ukraine continue de gagner en termes de puissance de combat suffisante pour repousser la Russie, ou si elle commence réellement à perdre parce qu’elle ne dispose pas de l’équipement, du matériel lourd. l’armement, les munitions. Ce soutien extérieur va être déterminant.

Même si la Maison Blanche Si le pays conclut un accord avec le Congrès pour étendre son aide à l’Ukraine, il semble peu probable qu’il soit en mesure d’offrir le saut en matière de capacités et de technologies qui permettrait à l’Ukraine de reprendre l’avantage de manière décisive cette année.

Interrogé sur le moment où la cessation de l’aide américaine à l’Ukraine commencerait à affecter le champ de bataille, un autre responsable occidental travaillant sur la politique ukrainienne répond : « Nous sommes convaincus que les Ukrainiens ont ce dont ils ont besoin. [to hold their positions].»

Lors de sa visite à Washington en décembre, Zelensky a adopté un ton urgent, implorant les républicains du Congrès d’approuver sans délai une nouvelle aide militaire de 60 milliards de dollars pour son pays. Le renforcement de la défense aérienne, en particulier, est d’une importance immédiate, a déclaré Zelensky, afin de protéger les infrastructures critiques de l’Ukraine. Ce besoin était évident au début du mois, lorsque près de quatre millions d’habitants de Kiev se sont réveillés au son des explosions des drones d’attaque russes ainsi que des missiles balistiques et de croisière.

Tous les signes suggèrent que d’autres choses sont à venir. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a averti en novembre que la Russie avait stocké des missiles pour l’hiver et qu’elle prévoyait de les lancer par vagues massives au cours des prochaines semaines pour tenter de plonger l’Ukraine dans l’obscurité.

Cette sombre prédiction intervient alors que la guerre non provoquée du Kremlin contre son voisin entre dans sa troisième année, et 12 mois après que l’Ukraine semble avoir pris le dessus dans le combat.

Cela contraste fortement avec la visite de Zelensky dans la capitale américaine début 2023, lorsqu’il avait reçu plusieurs ovations de la part des législateurs américains alors qu’il leur disait que « vous pouvez accélérer notre victoire ».

L’Ukraine semblait avoir le dessus sur le champ de bataille après que les contre-offensives dans l’est de Kharkiv et le sud de Kherson ont abouti à la libération de la plus grande partie du territoire des forces russes depuis qu’elles ont été chassées de Kiev et de Tchernihiv au printemps 2022.

Ces avancées radicales ont considérablement remonté le moral des troupes et donné à la société ukrainienne lasse la confiance que la guerre pouvait se terminer par une victoire.

« À cette époque, le pays vivait avec le sentiment que la seule chose qui empêchait la fin de la guerre était la météo », écrivait récemment le journaliste ukrainien Pavlo Kazarin pour le journal indépendant ukrainien Truth.

Les soldats ukrainiens discutent des opérations. L’Ukraine a abandonné l’espoir d’une victoire rapide et se prépare plutôt à une guerre de longue durée © Piscine/LANA/Reuters

La Russie, quant à elle, était sous le choc de ses défaites. Lorsqu’ils ont lancé une offensive en janvier 2023, les Ukrainiens ont résisté à leurs forces. Il a finalement connu un succès limité dans la ville orientale de Bakhmut, où il a eu recours à la tactique de la terre brûlée. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus au cours de laquelle des dizaines de milliers de combattants aguerris furent tués et d’énormes quantités de munitions d’artillerie furent dépensées.

Mais dans les mois qui ont suivi, la contre-offensive ukrainienne n’a pas atteint ses nobles objectifs, notamment la reprise des territoires contrôlés par la Russie et la rupture de son pont terrestre vers la Crimée. Des milliers de soldats ukrainiens ont été tués ou blessés et des centaines de véhicules de combat et d’armes fournis par l’Occident ont été détruits. En conséquence, le moral des Ukrainiens s’est effondré et les sondages indiquent que l’unité sans précédent manifestée au début de la guerre pourrait être en train de se briser.

Plus important encore, le pays est désormais confronté à un défi de mobilisation.

Les chefs de l’armée de Zelensky lui ont demandé d’enrôler plus de 500 000 nouveaux soldats, un chiffre qui prend en compte les pertes énormes de l’Ukraine et le fait que de nombreux soldats ont combattu sans répit pendant près de deux ans. Mais le président a déclaré qu’il avait besoin d’entendre « davantage d’arguments » pour soutenir cette décision, tout en s’inquiétant de prendre une décision impopulaire alors que ses propres sondages chutent.

Faisant écho à la crainte croissante des Ukrainiens ordinaires que l’issue de la guerre ne leur soit pas favorable, Kazarin a déclaré : « Nous abordons cet hiver avec une réserve de résilience psychologique apparemment plus réduite – et avec une fatigue collective apparemment plus grande. »

Les inquiétudes de la nation ne sont pas entièrement fondées. Actuellement, ce sont les forces russes qui passent à l’offensive.

Des médecins ukrainiens aident un camarade militaire blessé à Avdiivka. Les forces russes tentent d’encercler la ville industrielle stratégique, où les troupes ukrainiennes s’accrochent à peine. © Alina Smutko/Reuters

Son armée tente d’encercler la ville industrielle stratégique d’Avdiivka, où les troupes ukrainiennes s’accrochent à peine, dans leur quête pour capturer toute la région de Donetsk. En décembre 2023, les Russes ont également pris ce qui restait de la ville détruite de Marinka, à 40 km au nord-est.