Comment l’Ukraine a utilisé les tactiques de la Première Guerre mondiale pour percer la ligne de front russe alors que Poutine est sous le choc d’une percée décisive

L’UKRAINE s’est battue bec et ongles pour percer la ligne de front fortement minée de la Russie dans le sud – et est en train de prendre l’avantage sur les brutes de Poutine, insiste un grand expert de la guerre.

Les défenseurs héroïques de ce pays déchiré par la guerre ont employé des tactiques similaires à celles de la Première Guerre mondiale – laissant le tyran au visage rouge frapper sans but dans une tentative infructueuse de les bombarder pour les soumettre.

Le dirigeant russe pensait avec arrogance qu’il pourrait intervenir et s’emparer de Kiev, la capitale ukrainienne, en quelques jours.

Mais un an et demi après le début de la guerre, les troupes russes continuent de stagner dans leur mission illégale.

En juin, les bouchers de Poutine ont vanté qu’ils avaient pris le contrôle d’une vaste zone de Zaporizhzhia, dans le sud, jusqu’à Robotyne.

Mais à peine trois mois plus tard, la situation semble s’être inversée puisque l’Ukraine affirme avoir fait exploser les lignes de défense russes et récupéré Robotyne alors qu’elle poursuit sa contre-offensive.

Poutine, désespéré, a lancé frénétiquement des fortifications alors que la Russie se préparait à l’attaque redoutée contre l’Ukraine plus tôt cette année.

Les images montraient une plage jonchée de blocs de béton, des zones avec des lignes défensives creusées et des routes principales bordées de fossés antichar.

De près, des dents de dragon ont été aperçues, qui sont des obstacles antichar pyramidaux utilisés pour entraver le mouvement des machines de guerre.

Mais l’Ukraine a pris d’assaut la ligne de front russe en utilisant des chars britanniques et des escouades « Tsunami » alors que leur attaque s’accélère.

John Spencer, président des études sur la guerre urbaine à l’académie militaire américaine de West Point, a déclaré au Sun qu’une telle avancée est « significative » pour le président Zelensky et ses guerriers.

Il a révélé comment la Russie avait passé des mois à établir des lignes de défense renforcées – avec des mines sans fin et des tankbusters à « dents de dragon ».

Mais M. Spencer, un expert en combat urbain, a déclaré que l’Ukraine avait « lentement mais sûrement » compris comment « pénétrer puis nettoyer » les champs de mines et les traverser.

Il a ajouté : « C’est une avancée majeure.

« S’ils sont capables d’envoyer une force dans cette percée, puis de pousser jusqu’au bout, cela serait important pour les lignes russes, qui s’étendent sur près de 1 000 milles.

« Mais cette percée est ce que nous appellerions une percée décisive grâce à laquelle ils pourraient ensuite avancer rapidement. »

M. Spencer a déclaré que la capacité de l’Ukraine à percer les défenses russes a mis en évidence les faiblesses de leur structure.

Il a ajouté : « Vous voulez faire une défense en profondeur, avoir des mini-lignes et pouvoir avoir la flexibilité de vous adapter ensuite à une percée potentielle si vous êtes en défense.

« Mais il semble que la Russie ait simplement défendu ses attaquants et mis tout le monde en première ligne.

« La Russie n’a donc pas la capacité de manœuvrer ses forces pour arrêter cette percée, ce que l’idéal serait de faire. »

M. Spencer a salué la capacité de l’Ukraine à s’adapter alors que la guerre fait rage – notamment en raison des limitations de la puissance aérienne.

Il a déclaré : « Ce que fait l’Ukraine n’a pas été fait depuis la Première Guerre mondiale.

« À la fin de la Première Guerre mondiale, on a vu les tactiques qui permettraient de briser les lignes de tranchées grillagées comme celle-ci, en combinant le char, l’avion et la radio – qui étaient toutes de nouvelles technologies vers la fin de la Première Guerre mondiale – dans ce que nous appellerions le Blitzkreig.

« C’est pour cela que l’Ukraine a dû trouver quoi faire, mais sans l’un de ces éléments vitaux : la puissance aérienne.

« Ce que l’Ukraine a fait a donc progressé lentement mais sûrement, elle s’adapte aux leçons apprises, davantage de matériel de déminage a été déployé, sa capacité à couvrir ses forces avec des tirs à longue portée et de l’artillerie a augmenté.

« Et leur capacité à comprendre comment y parvenir sans cette puissance aérienne écrasante que n’importe quelle armée occidentale utiliserait, puis à faire avancer lentement les forces avec des ingénieurs, des véhicules blindés de transport de troupes et tout l’équipement dont ils ont été déployés récemment, puis à comprendre comment passer à travers cela.

L’Ukraine semble également sur le point de reprendre Bakhmut, l’un des champs de bataille les plus disputés de la guerre.

Le drapeau bleu et jaune a été hissé dans les zones autour de la ville, notamment à Kllishciika et Andriivka.

M. Spencer a déclaré : « Bakhmut est une bataille vraiment curieuse depuis plus d’un an – elle n’a aucune réelle valeur tactique ou militaire.

« Mais parce que la guerre est une affaire politique, elle a acquis une importance stratégique en tant que lieu très connu. »

On estime que près de 50 000 soldats russes sont morts en prenant la ville – et l’Ukraine pourrait exploiter cette faiblesse.

L’Ukraine a désormais le potentiel de l’encercler et de s’en emparer, ce qui constituerait une « victoire politique significative dans la guerre de l’information ».

Ailleurs, l’Ukraine a lancé une série de nouvelles attaques audacieuses pour faire sauter le précieux pont de Poutine, estimé à 3 milliards de livres sterling, vers la Crimée annexée.

Et la semaine dernière, les troupes de Zelensky ont bombardé à deux reprises le QG de la flotte de la mer Noire de Poutine à Sébastopol.

Le commandant de la flotte, Viktor Sokolov, serait l’un des 34 officiers morts après le bombardement du quartier général par Storm Shadows.

M. Spencer a souligné la récente recrudescence des attaques en Crimée – ce qui représente une nouvelle avancée pour le pays car cela écrase la capacité de la Russie à mener des opérations.

« POUTINE EST FOLLE »

Il a ajouté : « C’est la clé de la guerre, elle a une valeur stratégique pour la Russie avec la base navale de Sébastopol et la capacité d’influencer la mer Noire pour arrêter le principal centre économique de l’Ukraine qu’est l’exportation de céréales.

« La capacité de l’Ukraine à attaquer la Crimée a été vraiment significative. »

M. Spencer estime que les succès de l’Ukraine ont conduit Poutine, paniqué, à se déchaîner et à tenter d’afficher sa puissance sous la forme de frappes de missiles sur des zones peuplées dans une tentative tordue de contraindre le pays à la défaite.

Il a ajouté : « Nous avons vu la tactique russe : lorsqu’ils s’énervent, ils sont furieux des succès de l’Ukraine et commencent à attaquer des sites civils ukrainiens.

«Mais cette idée selon laquelle on peut bombarder une population pour la soumettre a été désapprouvée à maintes reprises, mais des dirigeants tyranniques comme Hitler ou Poutine tentent toujours de le faire pour une raison quelconque.

« Ils pensent pouvoir convaincre la population et leurs dirigeants politiques d’abandonner. Il est prouvé que cela ne fonctionne jamais.

« Nous avons vu les Russes intensifier leurs attaques sur Odessa parce qu’ils sont fous.

« Ce qu’ils frappent n’a aucune valeur militaire, ils frappent simplement des choses qu’ils pensent pouvoir atteindre.

« L’Ukraine s’appuie sur les capacités de défense aérienne que l’Occident a fournies et doit continuer à fournir pour éloigner Poutine de cette tactique terroriste.

« Il est en colère de ne pas pouvoir toucher des objets, comme à Kiev, même les missiles hypersoniques sont abattus. »

M. Spencer a déclaré qu’à mesure que les mois d’hiver approchent, une grande partie du paysage se transformera en boue, ce qui pourrait jouer en faveur de l’Ukraine.

Il a ajouté : « Cela peut paralyser les chars les plus avancés, et donc limiter la contre-offensive.

«Je ne dis pas que cela va l’arrêter, je ne pense pas que l’Ukraine s’arrêtera du tout, mais cela ralentira les opérations des deux côtés.

« Et j’espère que l’Ukraine pourra en tirer parti et continuer à réaliser ces avancées majeures et à conserver ces avancées. »

