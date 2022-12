Comment l’Ukraine a paralysé la machine de guerre de Poutine avec des frappes humiliantes sur des bombardiers nucléaires, des vaisseaux amiraux et des ponts prisés

L’UKRAINE a réussi à anéantir une grande partie de la machine de guerre russe, humiliant le tyran Poutine par une série de frappes précises.

Alors que le nombre de morts rapporté par la Russie approche la barre des 100 000, un certain nombre d’attaques ciblées ont détruit l’infrastructure militaire et des cibles civiles de Poutine.

Hier, Poutine a inspecté les dommages causés à son pont phare en Crimée Crédit : Alamy

Il s’attendait à ce que le président Zelensky fuie dans les premiers jours de la guerre Crédit : AFP

Mais la guerre dévaste l’armée et l’économie russes Crédit : AFP

Les hauts gradés du Kremlin s’attendaient à balayer l’Ukraine en quelques jours, estimant que le président Zelensky fuirait et que la défense ukrainienne s’effondrerait.

Au lieu de cela, alors que l’invasion russe entre dans son 10e mois, l’armée de Poutine est au point mort et son économie est en train de se faire mal.

Lundi, deux des bombardiers nucléaires Tu-95 de Poutine ont explosé lors d’une attaque contre une base aérienne russe de haute sécurité à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne.

C’est le dernier signe que la guerre se retourne contre la Russie et que le pays devient lui-même une cible de frappes aériennes.

Bien qu’il semble certain que la guerre se poursuivra l’année prochaine, on ne sait pas combien de temps la détermination russe pourra tenir, alors que les conditions pour les Russes ordinaires se détériorent.

C’est ainsi que l’Ukraine a bouleversé les pronostics et a mené la guerre à la Russie.

Le nombre de morts en Russie approche les 100 000 Crédit : Reuters

DÉGRADATION DU MORAL RUSSE

Selon l’Ukraine, le nombre de morts russes depuis février est de plus de 90 000.

Le média russe indépendant iStories, citant des sources du Kremlin, a rapporté en octobre qu’au moins 90 000 soldats étaient morts, avaient été grièvement blessés ou n’avaient pas été retrouvés.

Le Kremlin aurait également perdu au moins 5 900 véhicules blindés protégés (APV), 2 900 chars et 281 avions.

De plus, plus de 1 900 systèmes d’artillerie ont été anéantis, ce qui représente environ un tiers du stock total de la Russie.

Sans surprise, le moral est au plus bas et les rapports de mutinerie se multiplient.

Les efforts de mobilisation de masse de Poutine n’ont fait que souligner qu’il doit obliger les Russes ordinaires à mener sa guerre, contrairement aux Ukrainiens qui se sont engagés volontairement à défendre leur pays.

L’Ukraine est approvisionnée par l’Occident Crédit : AP

MEILLEURS APPROVISIONNEMENTS

Un certain nombre de nations fournissent maintenant à l’Ukraine soit directement du matériel militaire, soit indirectement de la formation.

Les États-Unis ont donné leur approbation pour que les pilotes ukrainiens soient formés à l’utilisation des avions de chasse F-15 et F-16.

Au cours des six prochains mois, l’armée de l’air ukrainienne pilotera des avions de chasse occidentaux.

Le Royaume-Uni a ouvert la voie à l’expédition d’équipements vers l’Ukraine, des missiles anti-aériens aux munitions, tout en fournissant des renseignements à Kyiv grâce à l’utilisation de fréquentes missions d’avions de surveillance.

L’Allemagne et les États-Unis débattent tous les deux de l’opportunité d’envoyer des chars en Ukraine, tandis qu’un certain nombre de pays d’Europe de l’Est ont également fourni du matériel à leur voisin.

D’un autre côté, la liste des alliés de la Russie se rétrécit de plus en plus.

Outre les drones Kamikaze fournis par l’Iran, il s’appuie de plus en plus sur des équipements obsolètes.

L’Ukraine a récupéré une partie du territoire pris par la Russie Crédit : Getty

RECONQUÊTER LE TERRITOIRE

Là où il semblait autrefois que l’Ukraine pourrait tomber aux mains de la Russie en quelques jours, une grande partie du pays est maintenant de nouveau sous le contrôle de Kyiv.

Une série de contre-frappes réussies a vu Kharkiv, dans le nord-est, en grande partie revenir aux mains des Ukrainiens.

Cet assaut «opportuniste» a commencé lorsque la Russie a déplacé une grande partie de ses forces vers Kherson au sud, exposant le front oriental.

Aujourd’hui, les territoires ukrainiens proclamés partie de la Russie il y a quelques mois à peine sont abandonnés par les forces de Poutine.

A l’époque, Poutine affirmait que les nouveaux territoires resteraient russes “pour toujours”.

Mais le mois dernier, les troupes russes ont été contraintes de rendre la ville clé de Kherson à la suite d’une brutale attaque ukrainienne.

Le pont phare de Kertch a été gravement endommagé lors d’attaques ukrainiennes présumées Crédit : Alamy

DOMMAGES AUX INFRASTRUCTURES

L’Ukraine a ciblé avec succès un certain nombre d’éléments clés de l’infrastructure russe, des liaisons de transport aux bases militaires.

Avec l’attaque du pont de Kertch en octobre, le projet phare de Poutine reliant la Russie au territoire illégalement annexé de la Crimée était en lambeaux.

Le pont de Kertch a explosé dans une boule de feu mystérieuse tuant trois personnes, dans un coup de spéculateur aux efforts de guerre de Poutine et une grave défaillance des informations russes.

Le navire de guerre russe phare, le Moskva, a été coulé en avril

HUMILIATIONS SYMBOLIQUES

En avril, le croiseur de missiles de première classe russe Moskva a été détruit par un barrage surprise de missiles Neptune lancés depuis le rivage en avril, tuant 40 marins et en blessant 200.

Le navire – que l’on croyait intouchable – avait joué un rôle meurtrier dans la guerre en bombardant des villes ukrainiennes depuis des positions en mer avant qu’il ne soit coulé, près de Snake Island.

Des images humiliantes ont fait surface semblant montrer le navire Moskva de 611 pieds avec de la fumée qui en sortait et un remorqueur de sauvetage à proximité.

Le Moskva avait acquis un statut légendaire parmi les défenseurs de l’Ukraine après qu’une bande de gardes-frontières surarmés ait dit : « Navire de guerre russe, va te faire foutre ! quand il leur a ordonné de se rendre.

L’une des plus grandes surprises de la guerre a été l’échec de la Russie à atteindre la supériorité aérienne sur l’Ukraine.

Un mélange de pilotes non formés, de canaux de communication et d’informations médiocres, et de batteries mortelles de missiles sol-air occidentaux ont vu les plans russes exploser du ciel quotidiennement.

En mars, des images montraient les épaves en feu d’avions russes et les visages terrifiés des pilotes de Poutine alors qu’ils étaient détenus par des soldats et des civils après s’être éjectés de leurs avions.

La position de Poutine est désormais de plus en plus menacée Crédit : EPA

POUTINE SOUS MENACE

Alors que la stratégie de guerre de Vlad s’effondre, il fait de plus en plus face à des assauts de toutes parts.

D’un côté, les Russes ordinaires qui ne veulent pas que la guerre impacte leur vie quotidienne, même s’ils la soutiennent en général.

Alors que l’économie russe subit de plus en plus le poids de la guerre de Poutine et que le nombre de morts augmente, ils risquent de devenir de plus en plus déçus par le leadership de Vlad.

De l’autre côté, il y a les extrémistes qui veulent que Poutine aille beaucoup plus loin, portant la guerre à l’Ukraine et à l’OTAN et évoquant la perspective d’une frappe nucléaire.

De nombreux blogueurs militaires ont ouvertement critiqué la stratégie d’invasion de Poutine et ses généraux.