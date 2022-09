L’Ukraine a utilisé la ruse et la puissance de feu pour creuser un trou dévastateur dans la ligne de front orientale de la Russie.

La perspective d’une contre-offensive ukrainienne contre les positions tenues par les Russes dans le sud du pays était depuis longtemps anticipée et évoquée par les deux camps.

Mais la vue des forces ukrainiennes ces derniers jours abattant des drapeaux russes et le fait de hisser leurs couleurs sur des villages, des villes et des cités de la région orientale de Kharkiv a pris la plupart des gens au dépourvu, y compris – semble-t-il – les Russes.

Avec un minimum de fanfare, l’armée ukrainienne a réalisé les gains les plus importants depuis que les troupes russes ont été forcées d’abandonner les plans de capture de la capitale Kyiv vers la fin du mois de mars.

Ses soldats ont – dans une avancée éclair – repris des centaines de kilomètres carrés de territoire dans la région de Kharkiv qui étaient auparavant sous contrôle russe, y compris des villages, des villes et même des villes.

Les triomphes ont suivi une période de silence presque complet de la part des commandants et des dirigeants politiques ukrainiens sur toute action militaire.

L’accès à l’ensemble de la ligne de front a été coupé à tous les journalistes, à l’exception de ceux attachés à l’armée ukrainienne ou au ministère de la Défense, depuis fin août.

Cela faisait partie d’un plan visant à restreindre le flux d’informations atteignant la partie russe et compromettant potentiellement la mission. Cette décision a souligné l’importance de l’information, ou dans ce cas, la rétention d’informations, en temps de guerre.

Sous le couvert de ce black-out médiatique et soutenu par un flux d’armes occidentales de plus en plus puissantes, les militaires ukrainiens ont mené leurs attaques.

Un mouvement calculé a exploité la faiblesse de la Russie

Le début de la contre-offensive tant annoncée contre le sud de la région de Kherson a été confirmé – avec un minimum de commentaires – le 29 août.

Mais rien n’a été dit sur ce qui semble avoir été une manœuvre calculée contre les forces russes dans la région de Kharkiv.

Le ministère britannique de la Défense a confirmé samedi que l’opération Kharkiv avait été lancée quatre jours plus tôt.

Moscou avait déplacé des milliers de soldats à Kherson pour renforcer son flanc en prévision de l’offensive sud. Mais les commandants semblent avoir laissé leurs lignes à Kharkiv dangereusement minces – une faiblesse que les Ukrainiens semblaient avoir remarquée et exploitée.

Des images de l’offensive de Kharkiv n’ont commencé à émerger qu’au cours des trois derniers jours sur les réseaux sociaux des troupes participant à l’opération et des journalistes et autres commentateurs qui suivent de près la guerre de la Russie en Ukraine.

L’opération se passait si mal pour les Russes que même les sites de médias sociaux pro-russes ont commencé à confirmer les avancées ukrainiennes.

Au fur et à mesure que les gains prenaient de l’ampleur, des commentaires plus officiels ont été faits, y compris par le président ukrainien.

Samedi, le colonel général Oleksandr Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, a également rompu la couverture.

Il a déclaré en vidéo que la petite ville de Balakliia avait été libérée et que d’autres suivraient. Le commandant en chef a cité Kupiansk – une plaque tournante logistique clé pour les forces russes, aidant à soutenir les troupes dans la région cruciale du Donbass au sud-est – ainsi qu’Izyium, un prix d’une importance encore plus stratégique dans la région de Kharkiv.

Puis vint une annonce extraordinaire du ministère russe de la Défense, disant que ses troupes à Balakliia et Izyium se “regroupaient” dans la région de Donetsk, une partie du Donbass.

Un porte-parole du ministère a tenté de donner l’impression que la décision visait à se concentrer sur les objectifs militaires déclarés de l’invasion russe – la “libération” du Donbass ukrainien – par opposition à une retraite précipitée.

Une fausse explication similaire a été donnée en mars pour tenter d’expliquer l’échec de la Russie à s’emparer de Kyiv dans sa propre tentative de frappe éclair dans les premières semaines de la guerre.

Un véhicule militaire russe abandonné dans le village de Kharkiv de Hrakove



Le retrait de deux positions clés dans la région de Kharkiv signale une fois de plus que la capacité militaire ukrainienne, la volonté de se battre et l’utilisation intelligente des informations pour contrôler ce que l’on sait de la bataille ont repoussé l’armée russe bien plus puissante.

La grande question, cependant, est de savoir si ces gains rapides peuvent être consolidés et si ce moment de succès peut se maintenir, de sorte que les terres récupérées restent à juste titre entre les mains des Ukrainiens.