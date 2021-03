Comment Luke Perry est devenu un idiot emblématique de la télévision

Dylan a été entendu avant d’être vu sur 90210, quand, pour une raison quelconque, il traîne dans une salle de type laboratoire technologique (dépassant toujours les attentes de la société, celle-là) où deux jocks se présentent pour harceler le ringard Scott Scanlon (Douglas Emerson). Quand ils menacent d’effacer ce que Scott fait sur l’ordinateur (concevoir un plan d’étage pour «le club de danse parfait», pour mémoire), vous entendez l’invitation à se faire naufrager hors caméra: «Touchez ce tableau, mon ami».

Et autour de lui, Perry a l’air terriblement frais avec le recul, mais à l’époque plutôt calme, cool et viril. Il continue à dire aux intimidateurs avec un léger sourire narquois qu’il «se sent un peu hostile», et c’est tout ce qu’ils ont besoin de savoir. Ils se faufilent. L’adoration de Scott est assurée et Jason PriestleyBrandon Walsh, toujours le petit nouveau de la ville du Minnesota sain, est dûment impressionné.

« Ton ami est plutôt cool, » dit Brandon à Scott, ayant l’air de ne pas croire ce dont il vient d’être témoin.

« Je n’ai jamais vu le gars de ma vie! » Scott s’émerveille.

La plupart des gens non plus, mais en quelques mois, « le gars » est devenu « Luke Perry », son nom est aussi chargé de sens que « Tom Cruise » ou « Brad Pitt« … seul » Brad Pitt « tel que nous le connaissons, et d’autant plus qu’il était dans les années 1990, était encore dans quelques mois, avec Thelma et Louise et ses abdos n’arrivent dans les salles qu’en mai 1991.

«Après le pilote, nous avons senti qu’il devrait y avoir quelqu’un qui est un peu dangereux, un peu à la limite, et nous avons trouvé le personnage de Dylan», producteur exécutif Aaron Orthographe, qui a été celui qui a insisté auprès du studio pour que Perry devienne un membre régulier de la distribution, Raconté Pierre roulante en 1992. Créateur ajouté Darren Star, « Quand Luke est entré dans l’audition, c’était comme ‘Wow, c’est la personne.’ Il me ressemble exactement à James Dean, mais ce n’est pas une imitation consciente – il est vraiment lui-même. «