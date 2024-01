Comment Luka Dončić et ses 73 points ont brisé la défense d’Atlanta, étape par étape

Vendredi dernier, Luka Dončić a marqué 73 points dans un match.

C’est sa performance de maestro, qui a établi des sommets pour sa carrière, la franchise des Dallas Mavericks et cette saison NBA. Il s’agit du quatrième total de points le plus élevé jamais enregistré. Ce fut le match à 70 points le plus efficace que nous ayons jamais vu, Dončić réalisant 25 de ses 33 tentatives. C’était bien plus qu’un simple but : Dončić a contribué à 27 points supplémentaires – 100 points au total marqués, aidés et créés – grâce à sa passe. Il le fallait : Dallas s’est imposé par cinq seulement, 148-143, face aux Hawks d’Atlanta.

Il a brisé Atlanta, une mauvaise équipe défensive qui n’avait pas assez de réponses. “Il faut presque être parfait”, a déclaré l’entraîneur d’Atlanta Quin Synder, et les Hawks n’étaient certainement pas là ce soir-là.

Mais Dončić brise toutes les défenses de la ligue, provoquant des cauchemars pour les entraîneurs adverses. Il peut vous tirer dessus, vous contourner, vous faire avancer jusqu’au bord ou reculer jusqu’à un endroit privilégié. Il peut battre vos couvertures pick-and-roll, vos équipes doubles, vos meilleurs défenseurs individuels, vos concepts d’équipe organisés.

“S—, nous essayions tout”, a déclaré la star des Hawks Trae Young par la suite.

Alors que Dončić décomposait méthodiquement chaque plan que les Hawks essayaient d’utiliser contre lui, il a souligné le cauchemar qu’il représente pour ses adversaires. Voici comment Atlanta a tenté, sans succès, de le ralentir, point par point. (Images de Bally Sports South via NBA Stats.)

6

Il a fallu trois paniers à Dončić pour briser le plan d’ouverture d’Atlanta.

Les Hawks ont commencé le match de vendredi en gardant les pick-and-rolls de Dončić avec seulement deux défenseurs, restant à la maison sur les tireurs de Dallas et demandant à Jalen Johnson (gardant Dončić) et Clint Capela (gardant Dereck Lively II) de contenir le match à deux de Dončić. Capela a joué en couverture, approchant de la ligne des 3 points, tandis que Johnson a nagé au-dessus de l’écran Lively et a tenté de récupérer. Cela ressemblait à ceci :

Saddiq Bey, qui gardait Grant Williams sur l’aile droite, aurait pu creuser dans la peinture pour « marquer » le Lively roulant. Cela aurait permis à Capela de monter plus haut et donné à Johnson plus de temps pour se retirer entre le ballon et la jante. Mais cela aurait également créé une situation dans laquelle Dejounte Murray gardait à la fois Williams et son propre homme, Derrick Jones Jr., dans le coin. Alors que Bey a laissé tomber son défenseur, il ne s’est pas engagé à aider Dončić.

Malgré les tentatives de Johnson pour revenir entre Dončić et le bord, il était condamné. Dončić a joué bas, piégeant Johnson sur sa hanche arrière alors qu’il se dirigeait vers le bord.

Avec Johnson hors du jeu et sans aide, tout ce que Lively avait à faire était d’éliminer le dernier défenseur d’Atlanta, Capela, en roulant directement sur lui. Dončić termine par un lay-up.

Lors de la possession suivante, Dončić s’enflamme du coin droit sur un écran vers le bas de son coéquipier Jones et reçoit un transfert de Lively, qui roule jusqu’au bord. Cela semble différent, mais c’est fonctionnellement la même action qu’avant. Dončić termine avec un court flotteur juste à l’extérieur de la zone réglementée. Il a jusqu’à quatre points.

“Nous avons commencé (Johnson) sur lui”, a déclaré Synder par la suite. « Nous voulions de la taille. Je ne pense pas que nous nous sommes vraiment intéressés à lui autant que nécessaire.

Dončić obtient son troisième panier grâce à un autre pick-and-roll Lively. Au lieu d’aller jusqu’au bord, Dončić utilise l’élan de Johnson tout en essayant de rétablir la position de garde après avoir traversé l’écran pour créer de la place pour un milieu de terrain en retrait.

Doncic a six points.

13

Atlanta abandonne sa couverture et commence à changer les pick-and-rolls de Dončić. Dončić répond avec un pull-up 3 ; même si c’était l’un de ses rares ratés vendredi, cela montre sa rapide adaptation au changement de couverture. Comme vous pouvez le voir, Capela a progressé et Johnson a commencé à suivre le rouleau de Lively. Encore une fois, même si ce jeu se développe rapidement, rien n’indique que les autres défenseurs d’Atlanta vont encore apporter leur aide dans le jeu à deux.

Dončić est un grand tueur de switch depuis son entrée dans la ligue, ce dont Capela devrait se souvenir. En décembre 2018, Dončić’, 19 ans, a réalisé une séquence de 11-0 pour clôturer une victoire de retour contre les Houston Rockets. Cela s’est fait aux dépens de Capela. À deux reprises, Dončić a reculé contre lui pour marquer à 3 points, faisant ressembler le vif centre suisse, alors membre des Rockets, à de la mélasse dans son incapacité à rattraper la retraite stratégique de Dončić. Le stepback 3 a longtemps été le tueur géant préféré de Dončić.

Cela fonctionne grâce à l’athlétisme d’élite de Dončić, qui se manifeste d’une manière différente de celle des marqueurs américains typiques. Non, Dončić ne teste pas bien lorsqu’il mesure sa verticale maximale ou son sprint de 40 mètres. Mais quand Dončić, 15 ans, a visité P3 Applied Sports Science, une institution de Santa Barbara dirigée par Marcus Elliott qui vise à mesurer les caractéristiques physiques fonctionnelles, il a ralenti plus vite que presque tous ceux qu’ils avaient vu auparavant. J’ai écrit ceci à propos pourquoi son pull stepback fonctionne en 2018 :

L’athlétisme de Doncic lui permet plus de puissance et plus de force lorsqu’il se lance depuis ce qui devrait être une position de faiblesse, où ses muscles ont déjà été engagés dans un élan vers l’avant. La quantité de stress physique que votre corps exerce sur vos articulations est volontaire, a déclaré Elliott ; Le corps de Doncic sait qu’il peut gérer plus qu’un athlète moyen, et cela se voit. Parfois, Doncic saute simplement en arrière, mais le plus souvent, il feint vers le bord avant de reculer lors de son mouvement breveté. Cette combinaison d’accélération, puis de décélération, puis de force, et la vitesse à laquelle il passe entre ces phases, est rare.

À cinq minutes de la fin du premier quart-temps, Dončić a demandé un autre pick-and-roll et a accepté le passage au centre des Hawks Onyeka Okongwu, qui avait remplacé Capela. Plus tard dans le match, Dončić réussira un stepback 3 sur Okongwu. Cette fois, il se prépare comme s’il allait le prendre.

Au lieu de cela, Dončić passe vers sa main droite et conduit, créant suffisamment d’espace pour atteindre le bord sans éliminer complètement Okongwu. Les bloqueurs de tirs comme le joueur de 23 ans des Hawks s’appuient sur une cadence spécifique en deux étapes que la plupart des pilotes ont. Mais Doncic n’est pas comme la plupart. Alors qu’Okongwu saute dans les airs, s’attendant à ce que Dončić saute avec lui pour l’arrivée, il doit être confus lorsqu’il réalise que Dončić n’a même pas encore quitté le sol.

Grâce à sa décélération, le dernier pas de Dončić est le même genre d’arme athlétique que le premier d’un autre joueur. Tout ce que Dončić a à faire est d’attendre le saut d’Okongwu avant de terminer le lay-up à bout portant.

Doncic en a 13.

25

La défense d’Atlanta accorde le cinquième plus grand nombre de points de la ligue pour 100 possessions, et la rotation de l’équipe est remplie de gardes (Young, Garrison Mathews, Patty Mills) dont les limites défensives doivent être dissimulées. Mais il faut souligner que les Hawks ont essayé toutes les variantes défensives possibles contre Dončić tout au long de sa performance historique.

“Nous avons modifié les couvertures sur lui”, a déclaré Synder. « Nous avons fait plein de choses différentes. Parfois, vous essayez même d’en faire trop, mais je pensais que le jeu l’exigeait. Quiconque fait cela, vous allez essayer de trouver quelque chose qui puisse le déséquilibrer.

Synder a peut-être favorisé la stratégie initiale de rester à la maison de l’équipe pour éviter de mettre ses gardes dans des situations de bousculade, espérant que ses deux plus grandes ailes (Johnson et Bey) et ses centres sportifs (Capela et Okongwu) pourraient faire assez pour ralentir Dončić. À un moment donné du deuxième quart-temps, Bogdan Bogdanović est affecté à Dončić. Synder aurait pu préparer l’équipe à piéger ou à aider de manière plus agressive, en faisant davantage confiance à Bey pour effectuer la bonne rotation du côté opposé.

Mais Dončić voit le plus petit Bogdanović et lui tire un 3 avant que le reste des Hawks ne puisse réagir.

“C’était une soirée inhabituelle, la façon dont il a tiré le ballon”, a déclaré Synder.

Parce qu’Atlanta a une mauvaise défense, Doncčić a profité des erreurs. La possession défensive la plus flagrante, qui circulait en ligne comme une sorte de je t’ai eu, était un lay-up d’un océan à l’autre où le principal défenseur de Dončić, Johnson, a commencé derrière lui et n’a jamais récupéré. Le centre de sauvegarde des Mavericks, Richaun Holmes, a éliminé Okungwu, et aucun autre Hawk n’a tourné pour arrêter le ballon.

C’était une rupture de transition, oui, mais c’est une rupture qui arrive une ou deux fois par match avec des défenses comme celle-ci. Il s’agissait d’une erreur de deux points, qui n’explique pas la façon dont Dončić a brisé les nombreux autres efforts d’Atlanta.

Doncic en a 25.

37

Cette saison, Dončić a ajouté une autre astuce simple à son portefeuille de buteurs toujours plus diversifié : le catch-and-shoot 3. Il en prend environ deux par match et les fait tomber à un taux de 43 %, deux sommets en carrière. Sa précision a contribué à ce qu’il soit derrière Stephen Curry en 3 cette année.

Atlanta a continué à changer les pick-and-rolls de Dončić, et cette fois, Capela force Dončić à s’évanouir lors de son premier entraînement. C’est un succès bref et bien joué, le type de possession défensive efficace qui nécessite plusieurs fois. Mais Dončić a réalisé qu’il pouvait reculer aussi facilement sans le ballon qu’avec le ballon, pour le même résultat.

Doncic en a 37.

55

Il y a des points marqués par Dončić tout au long de ce match qui peuvent être attribués à la mauvaise défense d’Atlanta. Mais il a également touché des paniers qu’aucune défense de la ligue n’aurait pu expliquer.

Comme cette photo de banque au volant.

Plusieurs possessions plus tard, Dončić appelle l’ailier de Dallas Josh Green à installer un écran pour impliquer Young dans un pick-and-roll. Parce qu’Atlanta ne veut pas transférer Young à Dončić, montre la garde des Hawks, qui est une double équipe destinée uniquement à être maintenue assez longtemps pour que Bey puisse se remettre en position. Mais Young abandonne trop tôt, laissant la place à Dončić pour conduire à droite. C’est une erreur défensive, certes, mais il faut quand même ce tir à Dončić pour le punir.

Doncic en a 55.

73

Atlanta, enfin…