Comment Luisa Zissman ose-t-elle parler des infirmières alors qu’elle se prélasse dans le luxe avec son mari millionnaire, dit Ulrika Jonsson

OH ça doit être juste dandy d’être Luisa Zissman.

Vous connaissez cette voix irrévérencieuse, confiante et vocale de The Apprentice.

Luisa Zissman a déclaré que la grève proposée par le NHS ce mois-ci était « irresponsable et cruelle ». Crédit : Canal 5

Les commentaires de Zissman sur les infirmières ne sont pas seulement sans cœur, mais montrent une ignorance irréprochable Le crédit:

Je l’imagine assise dans sa maison chic et chic, se prélassant dans sa vie de luxe dont les simples mortels ne peuvent que rêver et avec son mari multimillionnaire à ses côtés, jaillissant que si le personnel du NHS “n’est pas satisfait du salaire le offres d’emploi, faites-en une autre putain ».

Elle doit se sentir si audacieuse et autonome.

Selon Zissman, leur proposition de grève ce mois-ci est « irresponsable et cruelle ».

Eh bien, de la bouche de ceux qui manquent de connaissances, d’expérience et de ceux qui font faillite avec empathie, sort souvent une diatribe de provocation et d’insulte.

Ce qui est cruel, Zissman, c’est que les personnes mêmes – ces précieuses infirmières qui nous ont maintenus en vie pendant la pandémie et ont été forcées d’assister à la mort de beaucoup d’entre elles – sont si peu payées pour un travail qui exige tant.

Sauf, bien sûr, que les soins infirmiers ne sont pas qu’un travail, n’est-ce pas ? C’est une vocation. C’est un appel.

C’est un travail réalisé par des gens exceptionnels d’un certain calibre.

Il faut quelqu’un de très spécial pour avoir envie d’exercer un métier qui implique trois ans de formation.

Il faut du dévouement pour des changements longs et douloureux qui perturbent la vie personnelle.

Cela nécessite une personne prête à s’occuper des tâches les plus élémentaires et parfois dégradantes.

Il faut des niveaux incommensurables d’empathie et un cœur d’acier pour endurer quotidiennement des situations de vie ou de mort horribles.

Ce n’est pas un travail que quelqu’un fait pour l’argent. Je ne peux pas imaginer qu’il y ait une infirmière sur Terre qui soit là pour l’argent.

Et pour cela, nous sommes tous tranquillement très reconnaissants, parce que la suggestion de Zissman qu’ils devraient l’aimer ou le regrouper nous laisserait où exactement ?

Cela nous laisserait sans aucune infirmière.

Certes, tout semble flamboyant sans espoir pour le moment.

Nous vivons une grève générale en tout sauf en nom. Non seulement l’économie est en plein essor, mais il n’y a pas beaucoup d’aspects de nos vies qui ne sont pas actuellement perturbés par des conflits sociaux.

Si vous voulez que votre courrier ou vos colis soient livrés, il y a de fortes chances qu’ils soient en retard ou qu’ils ne se présentent pas du tout.

Si vous voulez prendre un train pour vous rendre au travail ou à la fête de Noël, autant annuler.

Si vous trébuchez et tombez, il est peu probable qu’une ambulance vous rejoigne les 21 et 29 décembre.

Et vous pouvez même oublier d’essayer de vous réserver un examen de conduite, car un groupe de fonctionnaires prépare également des outils.

“Une ignorance irréprochable”

Je ne peux pas accepter que tous ces différends soient d’égale valeur, quelle que soit la dure crise du coût de la vie que nous traversons.

Cependant, les commentaires de Zissman sur les infirmières sont non seulement extraordinairement cruels, mais montrent une ignorance irréprochable.

Il faut parfois se demander si certaines personnes ne sont pas totalement dépourvues d’intelligence et d’empathie.

Je vais faire l’hypothèse radicale ici qu’elle ne peut pas être entièrement dépourvue de sentiments, car elle est mère de trois enfants, après tout.

Mais en tant que femme d’affaires et entrepreneure, elle affirme que s’ils arrêtaient tous de faire leur travail, les salaires augmenteraient de manière organique car il faudrait une campagne de recrutement massive.

Je ne suis peut-être pas une femme d’affaires mais j’en sais assez sur le NHS pour savoir que ce n’est pas une entreprise comme les autres.

C’est un système défaillant où le maintien en poste et le recrutement posent problème depuis un certain temps et où les infirmières quittant leur profession n’ont pas jusqu’à présent bénéficié d’une augmentation de salaire, n’est-ce pas ?

Il faut parfois se demander si certaines personnes ne sont pas totalement dépourvues d’intelligence et d’empathie. 1 crédit

Je reconnais pleinement que la grève du Royal College of Nursing qui débutera la semaine prochaine – la première de ses 106 ans d’histoire – ne fera rien pour le stress sur le NHS ni l’arriéré de patients ayant besoin de références et de soins exacerbés par tous les blocages.

Mais même si je n’aime pas qu’ils recourent à de telles mesures, j’aime encore moins les pousseurs de stylos et les comptables au sommet du service qui écrément des salaires à six chiffres tandis que le personnel qui travaille dur est dos au mur.

La frustration et le désespoir des infirmières sont palpables.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen au monde que nous puissions jamais payer à ces gardiens de l’humanité ce qu’ils méritent vraiment, vraiment.

De son propre aveu, Zissman dit qu’elle ne pourrait pas faire le travail d’une infirmière parce qu’elle “ne donne pas assez” – à tout le moins, c’est une reconnaissance que le travail qu’ils font est un travail de responsabilité, de protection, nourrir et altruisme.

Vraisemblablement, cela fait également allusion au fait qu’elle manque quelque peu de tout ce qui précède.

Elle ne se souciera pas de ce que moi ou quelqu’un d’autre pense de ses commentaires – c’est pourquoi, Dieu merci, il n’y aura jamais d’infirmière Zissman.

Je suis un rhum à poser sur l’alcool

APPAREMMENT, les trois quarts des adultes sous-estiment la quantité de vin dans un verre de 250 ml.

De plus, nous sommes tous enclins à verser de plus grandes quantités à la maison que ce à quoi vous pourriez vous attendre dans un pub ou un bar.

Je ne bois pas souvent de vin mais je ne me lasse pas de rhum Crédit : Alamy

Eh bien, ce ne peut certainement pas être de moi qu’ils parlent parce que je ne bois pas souvent de vin. Le rhum est ma confiture.

J’ai toujours su inconsciemment que je me mens à moi-même (et à ceux qui m’entourent) sur la quantité d’alcool que j’ai pu boire la nuit précédente.

La phrase commence toujours par : « Je n’avais vraiment pas tant que ça. . . ”, alors que je me couche à plat sur le canapé le lendemain.

Je me dis que ce n’était que ça. Je me dis que je n’ai bu que trois verres.

Je blâme ma gueule de bois sur le fait que je n’avais pas mangé. Ou l’alcool a eu un effet étrange sur moi parce que je buvais un jour avec un « y » dedans.

Comme le jour de Noël il y a deux ans, quand je me suis retrouvé à genoux en train de parler à Dieu sur le grand téléphone blanc et que j’ai dû demander à mon fils de cuisiner la majeure partie du dîner de Noël. . .

Ce jour-là, j’ai essayé de me convaincre et de convaincre tout le monde que la bouteille de rhum que j’avais consommée la veille n’était vraiment pas une bouteille entière.

Priez, dites-nous, comment mesurer les mesures lorsque nous sommes à la maison si le NHS dit que nous ne devrions pas consommer plus de 14 unités par semaine ?

Mon unité est probablement plus grande que la vôtre.

Et ce n’est même pas un euphémisme. C’est une déclaration de honte.

L’animateur de télévision ne plaisante pas

QUAND on l’interroge sur le fait d’avoir des enfants, Graham Norton répond qu’il « ne serait pas un très bon père » parce qu’il « n’a ni la patience ni l’intérêt ».

J’aime son honnêteté. Bien que, pour la grande majorité du temps, ce sont les femmes qui sont constamment interrogées sur le fait d’avoir des enfants.

J’aime l’honnêteté de Graham Norton qu’il ne veut pas avoir d’enfants Crédit : Getty

Collectivement, sociétalement et culturellement, nous nous attendons à ce que les femmes aient des enfants.

C’est presque une hypothèse. La pression est intense, et malgré mes propres instincts maternels, j’ai toujours plutôt admiré ces femmes qui ont été capables de le dire clairement – qu’elles n’ont aucune intention ou désir d’avoir des enfants.

Il est plus rare que nous demandions aux hommes. Vraisemblablement parce que les hommes peuvent avoir des enfants à plus ou moins n’importe quel âge, la pression n’est donc pas aussi urgente que pour ceux qui ont une horloge biologique.

Jamais du genre à être contraint par les normes sociétales, je me fais un devoir de demander aux hommes tout le temps.

En partie pour me venger de ces femmes qui auront toujours été harcelées, mais aussi, cela pourrait être pertinent pour ma vie si je sors avec quelqu’un dont le désir est d’avoir des enfants avec ce vieillissement, qui n’est plus fertile.

La réponse de Graham m’a fait pouffer de rire.

Si quelqu’un me demandait aujourd’hui – après quatre enfants – je dirais probablement exactement la même chose.

Je n’ai ni la patience ni l’intérêt. . .