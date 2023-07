Comment Luis Diaz rejoignant Liverpool a coûté de l’argent à Diogo Jota

Diogo Jota et Luis Diaz sont de bons amis dans le vestiaire de Liverpool – auparavant, ils étaient propriétaire et locataire à Porto.

Diaz a rejoint Liverpool en janvier 2022 depuis Porto, où il louait la maison de Jota – l’attaquant portugais est originaire de la région et a lui-même représenté le club lors de la campagne 2016-17.

« Il a loué la maison dans laquelle je vivais quand je jouais pour Porto », a déclaré Jota QuatreQuatreDeux. « Il me payait un loyer, puis il a fini par jouer avec moi, et j’en parle encore souvent lors de nos conversations. Il est arrivé en janvier et avait un contrat avec moi jusqu’en juillet, mais parce qu’il allait être mon coéquipier, je l’ai laissé sortir du contrat !

Jota a perdu des revenus mais a gagné un ami, qui a presque aidé le club à remporter le quadruplé en 2021/22 – un an avant que Manchester City ne remporte le triplé.

« Quand Luis est arrivé en Angleterre, il était vraiment important pour nous avec l’énergie qu’il a apportée à l’équipe dans les dernières étapes de cette saison, quand nous avons presque tout gagné », a déclaré Jota.

« Deux trophées, ce n’était pas mal, mais ça aurait pu être une histoire pour toujours. Je pense vraiment que si nous avions gagné la Premier League, nous aurions gagné la Ligue des champions. Nous aurions pu écrire l’histoire du football, en particulier dans le football anglais.

