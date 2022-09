Comment l’UEFA Champions League en espagnol évolue sous ViX

La couverture de TelevisaUnivision de l’UEFA Champions League pour la saison 2022/23 a une dualité. Les téléspectateurs se sentiront à l’aise en sachant que le niveau de qualité de la production et du talent leur semble très familier. En même temps, il y a beaucoup de changements sous les pieds. L’introduction de la plateforme de streaming ViX ajoute une dynamique différente qui n’existait pas auparavant.

Pour mieux comprendre les changements et avoir une idée de la vision que le diffuseur de langue espagnole a pour les compétitions de l’UEFA, World Soccer Talk a rencontré cette semaine le président des sports de TelevisaUnivision Olek Loewenstein.

Comment ViX bouscule sa couverture UEFA

Passons d’abord aux changements. Aucun des trente-deux matchs de la Ligue des champions des deux premières semaines de la saison n’apparaît sur Galavision, l’une des nombreuses chaînes sous l’égide de TelevisaUnivision. Autre grand changement, les jeux non télévisés sont désormais disponibles sur ViX ou ViX+ ainsi que sur TUDNxtra. Par exemple, sur les seize matchs de la Ligue des champions cette semaine, 50 % d’entre eux ne sont disponibles qu’en espagnol via ViX+ (au prix de 6,99 $ par mois). Pendant ce temps, quatre jeux sont disponibles sur la plate-forme gratuite ViX.

Qu’il suffise de dire qu’un certain nombre de matchs de la Ligue des champions sur TUDNxtra est un grand changement pour les téléspectateurs qui ont l’habitude d’allumer la télévision (ou de se connecter via TUDNxtra) et de regarder tous les matchs de la Ligue des champions gratuitement.

Néanmoins, certains jeux sont toujours disponibles à la télévision via Univision, UniMas et TUDN, comme auparavant.

“Nous garderons les meilleurs jeux en clair [Univision], et ViX deviendra la plaque tournante des compétitions de football européennes », a déclaré Loewenstein. “ViX sera l’endroit où vous pourrez voir tous les matchs de l’UEFA Champions League et des équipes nationales de l’UEFA.”

Positionnement ViX

ViX propose des actualités, des divertissements, des émissions et des films. Mais lorsque l’accent est mis spécifiquement sur le football, Loewenstein a aidé à expliquer la stratégie.

“Il est indéniable que le streaming va être une grande partie de l’avenir du sport”, a déclaré Loewenstein. «Il y a des gens qui disent que ce sera l’avenir, point final. Je pense toujours qu’il y aura une combinaison de plates-formes.

«La façon dont nous procédons, c’est que nous pensons à ViX comme un exutoire pour le football. Dans le passé, avec les chaînes linéaires, nous avions un inventaire très limité, en particulier dans le monde du football où la plupart des matchs se déroulaient entre le vendredi et le dimanche à des heures simultanées. Sur un réseau linéaire, vous devez essentiellement choisir un jeu. Les autres, vous ne pouvez pas programmer [on linear television].

“Nous avons pensé à ViX comme l’endroit où nous pourrions répondre aux autres hispaniques. Nous avons donc acquis les droits pour la ligue péruvienne, la ligue argentine, la ligue brésilienne et la ligue colombienne. Ce sont des ligues que vous pouvez regarder sur ViX.

« Je mentionne ViX en général parce que nous avons une stratégie de fenêtrage. Pour la plupart de ces ligues, nous avons un “jeu de la semaine” devant le paywall, et le reste des jeux derrière le paywall. Nous avons le même concept avec le football mexicain.

En parlant de football mexicain, la Liga MX continue d’être le “pain et le beurre” de la réussite de TelevisaUnivision en matière de football de club. Fait intéressant, cependant, le diffuseur compte trois fois plus de non-hispaniques qui regardent la Ligue des champions que la ligue mexicaine, selon Loewenstein.

L’intérêt de TelevisaUnivision pour l’acquisition de plus de droits de football

En août, CBS Sports a payé 1,5 milliard de dollars pour renouveler les droits en anglais de l’UEFA Champions League de 2024/25 à 2029/30. Pour les droits en espagnol, l’UEFA et Relevent Sports ont décidé de suspendre le processus d’appel d’offres jusqu’à ce que le paysage du streaming devienne plus compétitif entre ViX+ et Peacock Premium.

ViX souhaitant être le plus grand service de streaming au monde dédié au contenu en langue espagnole, le renouvellement des droits d’une compétition prestigieuse telle que la Ligue des champions est un élément important de leur stratégie.

Pendant ce temps, interrogé sur tout intérêt pour les droits de CONMEBOL Copa Libertadores qui expirent cette année, Loewenstein a répondu: «Nous cherchons toujours à acquérir potentiellement des droits, mais le problème à ce stade est que, pour nous au moins, il doit avoir valeur économique. Nous poursuivrons chaque élément de droits qui existe tant que cela nous rapporte un retour sur investissement. Il ne s’agit donc pas de savoir si nous le voulons, il s’agit de savoir si nous pouvons l’acquérir au prix que nous sommes prêts à payer.

¡El rey de Europa sale a escena! 🏆✨ Le Real Madrid a rendu visite au Celtic lors de la première journée de l’UEFA Champions League. 🥵⚽️🔥 Celtique 0-0 Real Madrid FR VIVO por ViX et Zona TUDN 🔴#TuChampions pic.twitter.com/dc3yHJkewu – Zona TUDN (@Zona_TUDN) 6 septembre 2022

“La patrie du football” aux États-Unis

En conclusion, Loewenstein a résumé comment il voit la position de TelevisaUnivision dans le monde de la diffusion en matière de football. “Je pense que nous nous sommes positionnés sur le marché avec probablement la meilleure équipe et la meilleure combinaison de ressources entre le Mexique et les États-Unis pour couvrir le sport du football. Et cela se reflète dans la couverture que nous faisons et les résultats que nous avons.

La couverture de l’UEFA Champions League se poursuit ce mois-ci sur CBS Sports et TelevisaUnivision.