La réaction précoce de l’Union européenne à la guerre qui fait rage au Moyen-Orient n’a servi que les intérêts perturbateurs des États-Unis.

Le soutien affiché par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Israël dans le conflit actuel au Moyen-Orient aurait provoqué une réaction violente de la part des législateurs et des diplomates européens.

Lorsque la guerre entre Israël et Gaza a éclaté il y a un peu plus d’une semaine, von der Leyen a pris la décision d’offrir un soutien inconditionnel à Jérusalem-Ouest plutôt que d’appeler au calme ou à la médiation, en faisant projeter le drapeau israélien sur le siège de la Commission européenne et en se rendant en Israël. se. Elle l’a clairement fait par envie de paraître en accord avec les États-Unis. Mais ses actions ont mal vieilli alors que les informations faisant état de morts civiles et de désastres humanitaires dans la bande de Gaza assiégée continuent de s’accumuler.

Quiconque connaît von der Leyen sait qu’elle est une néoconservatrice et transatlantique sans vergogne qui, à elle seule, sape l’autonomie, le respect et la stature de la politique étrangère de l’UE en s’efforçant activement de subordonner le bloc aux États-Unis dans de multiples domaines, tout en essayant de se présenter comme un véritable leader régional. Si l’UE se considère en concurrence fondamentale avec la Chine et la Russie, il ne pourrait y avoir de pire publicité envers le reste du monde que son leadership, et ses erreurs envers Israël pourraient bien être ses décisions les plus dommageables à ce jour.

L’héritage de von der Leyen en matière de politique étrangère implique d’entraîner l’UE dans plusieurs confrontations dont elle aurait pu se passer. Cette semaine, elle se rend à Washington DC pour tenter de conclure un accord sur le commerce de l’acier et de l’aluminium destiné à la Chine, mais cela finira par jeter à nouveau le marché de l’UE sous le bus. D’autres actes ont consisté à soutenir la position américaine sur l’Ukraine et à lutter pour une escalade totale de la guerre là-bas, à promouvoir le découplage énergétique avec la Russie et à inventer le terme « »réduire les risques» avec la Chine et cherchant à saper les relations lucratives du bloc avec Pékin. Tout au long de cette période, elle s’est efforcée à plusieurs reprises de sortir de grosses sommes d’argent de nulle part et de proposer des projets fantaisistes qui ne sont guère plus que de la gesticulation et que son bureau à lui seul n’est même pas en mesure d’autoriser.

Par exemple, cela implique d’offrir des milliards à la Biélorussie si elle procède à un changement de régime soutenu par les États-Unis, ou d’en inventer de nombreuses.Infrastructure» des projets pour concurrencer la Chine, comme le Global Gateway, entre autres. Elle a ainsi utilisé à plusieurs reprises la stature de sa fonction pour suivre les objectifs américains et tenter de façonner le continent sans établir le moindre consensus. Presque immédiatement après le déclenchement de la guerre à Gaza, la Commission européenne a annoncé que toute l’aide de l’UE à la Palestine serait gelée. Indépendamment de ce que vous pensez du Hamas, avec le recul, cette décision apparaît désormais malveillante, réactionnaire et inhumaine, ce qui montre à quelle vitesse la Commission a adopté la position américaine de soutien inconditionnel à Israël.

Mais cette fois-ci, le sentiment généralisé est que nous sommes allés trop loin. Plutôt que de permettre à l’Europe d’adopter une position modérée sur le conflit de Gaza, même si elle ne serait pas trop sympathique à l’égard de la Palestine, la décision a été essentiellement sous-traitée aux États-Unis, discréditant l’UE et ne faisant que contribuer à la réaction croissante qui commence à se produire. émergent parmi les communautés musulmanes en réponse au conflit. Pour des pays comme la France, c’est désastreux. Cela nuit à l’image de l’UE dans le monde islamique et dans les pays du Sud en se rangeant apparemment du côté des oppresseurs.

Assez rapidement, une série de revirements embarrassants a suivi, y compris le rétablissement de l’aide, combiné à des tweets en arabe, mais le mal était déjà fait, car Israël a depuis longtemps reçu le feu vert pour poursuivre une destruction sans précédent à Gaza, à un rythme apparemment sans précédent. quel qu’en soit le prix. Ce faisant, von der Leyen a en fait miné, d’une autre manière, la capacité du bloc à se présenter comme un acteur politique sérieux et global. Elle ne semble pas aimer l’idée selon laquelle l’UE devrait jouir d’une autonomie stratégique et être capable de calibrer ses propres intérêts et sa place dans le monde, et préférerait qu’elle soit plutôt un simple perroquet des États-Unis.

Bien entendu, si elle prenait davantage en considération les intérêts et les positions des États membres, cela poserait moins de problèmes. Mais ce n’est pas le cas et elle agit essentiellement comme une force complètement perturbatrice, sapant en pratique la diplomatie européenne et empêchant l’UE d’établir des relations avec un large éventail d’États. En fin de compte, cela ne favorise que les États-Unis.